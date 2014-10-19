3 отзыва оставили туристы

Мы посетим несколько синтоистских святилищ, и у вас будет шанс попросить исконных Японских Богов о здоровье и хлебе насущном, богатстве и крепких отношениях. Божества буддийского храмового комплекса могут посодействовать в продвижении по карьерной лестнице, удаче в бизнесе, хорошей учёбе детей. И самое сокровенное желание! – Вы можете поделиться этим с Богами.
При желании мы можем подкрепиться в одном из многочисленных местных ресторанчиков. И обратите внимание – вся выставленная аппетитная еда в витринах – ненастоящая! Она кропотливо сделана вручную из пластика!
В завершение нашей экскурсии мы пройдемся по специальной торговой улочке для владельцев ресторанов. Среди продаваемого инвентаря, мы поудивляемся мастерству исполнения макетов различной снеди. Предупреждаю, что цены значительно превосходят стоимость настоящей еды! И если до этого у вас не было аппетита, то он должен проснуться от посещения последней точки нашей экскурсии.
Организационные детали
Экскурсия пешая. Вам потребуется удобная обувь. Расходы на ланч могут составить от 1200 до 2000 йен. Также учтите проезд на метро от вашего отеля и обратно или к месту следующей экскурсии.
От себя могу предложить некоторые места для самостоятельного продолжения:
посещение Tokyo Sky Tree (новой токийской телебашни);
поездка на искусственно насыпной остров с футуристическими видами на водном или подземном транспорте;
посещение японских ванн с различной водой, массажем и корейским пиллингом тела.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель путешественников, Токио
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1543 туристов
Я живу в Японии с 2000 года. Процесс адаптации иммигранта идёт своим чередом, а Япония продолжает открываться, удивлять, покорять и влюблять в себя.
С 2012 года я работаю гидом для русскоговорящих читать дальшеуменьшить
путешественников. На сайте Tripster представлены основные экскурсии, которые я провожу в Токио, Йокогаме, Камакуре, Хаконэ, Никко, на горе Такао и в Сироищи. По желанию программу можно обсудить и подстроить под ваши интересы, если это возможно.
Во время экскурсий стараюсь максимально помочь разобраться в местной транспортной системе и делюсь информацией, которая пригодится при дальнейших самостоятельных поездках по городу и стране. Отвечаю на вопросы по своей экскурсии и другой японской тематике — в рамках экскурсионного времени.
Экскурсии проводятся на общественном транспорте: метро, электричке, поезде и других видах. Буду рада помочь вам открыть и полюбить Страну восходящего солнца!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
–
2
–
1
–
Н
Наталья
Ирина- хороший гид, по нашим "запросам" лично составила план экскурсии. По мимо экскурсии объяснила очень много бытовых вопросов, в которых без нее мы бы не разобрались! И еще пребывая в стране, мне приходилось по почте задавать ей вопросы и просить помощи в решении каких-то проблем, она помогала. Спасибо ей большое. Всем рекомендую приятный человек и отличный гид.
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Н
Наталья
Экскурсия была интересная, но погода подкачала. Думаю, солнечный день раскрасил бы Токио более радостными красками. Не в первый раз посещаю Токио и этот район, но даже я узнала много нового читать дальшеуменьшить
для себя и увидела то, что ранее было незамечено. До этого посещала Японию с японским гидом. И обв гида имеют свои преимущества и недостатки. В силу разности менталитета и воспитания многие вопросы не получили ответов у японского гида. В общении с Ириной я не увидела преград в общении и смогла почувствовать жизнь Токио глазами русского человека. Получила помощь при покупке нетривиальных подарков. Однозначно, советую данную экскурсию
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Н
Нина
Ирина доброжелательный и заботливый человек. Провела лчень интересную экскурсию по мало известным храмамЭто - эксклюзивный материал, который сама нигде не найдешь. Всем советую посетить эту экскурсию с Ирой!
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