3 отзыва оставили туристы

В городе Токио невозможно выделить главный центр: мегаполис представляет собой совокупность субцентров, здесь есть свой Верхний и Нижний город. Приглашаю вас исследовать со мной Нижний город - древнее место, заселенное задолго до появления города Токио. Вы увидите святилища и храмы, почитаемые из поколения в поколение, пройдете по торговой улочке с маленькими ресторанами и, конечно, заглянете в аутентичные уголки, знакомые лишь местным жителям.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы посетим несколько синтоистских святилищ, и у вас будет шанс попросить исконных Японских Богов о здоровье и хлебе насущном, богатстве и крепких отношениях. Божества буддийского храмового комплекса могут посодействовать в продвижении по карьерной лестнице, удаче в бизнесе, хорошей учёбе детей. И самое сокровенное желание! – Вы можете поделиться этим с Богами.

При желании мы можем подкрепиться в одном из многочисленных местных ресторанчиков. И обратите внимание – вся выставленная аппетитная еда в витринах – ненастоящая! Она кропотливо сделана вручную из пластика!

В завершение нашей экскурсии мы пройдемся по специальной торговой улочке для владельцев ресторанов. Среди продаваемого инвентаря, мы поудивляемся мастерству исполнения макетов различной снеди. Предупреждаю, что цены значительно превосходят стоимость настоящей еды! И если до этого у вас не было аппетита, то он должен проснуться от посещения последней точки нашей экскурсии.

Организационные детали

Экскурсия пешая. Вам потребуется удобная обувь. Расходы на ланч могут составить от 1200 до 2000 йен. Также учтите проезд на метро от вашего отеля и обратно или к месту следующей экскурсии.

От себя могу предложить некоторые места для самостоятельного продолжения: