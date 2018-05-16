3 отзыва оставили туристы

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Прогулка по Токийскому нижнему городу

Синтоистские святилища, аутентичные ресторанчики и погружение в повседневную жизнь Токио

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча отель путешественников, Токио.
  • Заказать экскурсию

180 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 36 мин.
Ирина – Гид в Токио
В городе Токио невозможно выделить главный центр: мегаполис представляет собой совокупность субцентров, здесь есть свой Верхний и Нижний город 🏙️.

Приглашаю вас исследовать со мной Нижний город - древнее место, заселенное задолго до появления города Токио.

Вы увидите святилища и храмы, почитаемые из поколения в поколение, пройдете по торговой улочке с маленькими ресторанами и, конечно, заглянете в аутентичные уголки, знакомые лишь местным жителям.
Прогулка по Токийскому нижнему городу
Прогулка по Токийскому нижнему городу

Что вас ожидает

Мы посетим несколько синтоистских святилищ, и у вас будет шанс попросить исконных Японских Богов о здоровье и хлебе насущном, богатстве и крепких отношениях. Божества буддийского храмового комплекса могут посодействовать в продвижении по карьерной лестнице, удаче в бизнесе, хорошей учёбе детей. И самое сокровенное желание! – Вы можете поделиться этим с Богами.

При желании мы можем подкрепиться в одном из многочисленных местных ресторанчиков. И обратите внимание – вся выставленная аппетитная еда в витринах – ненастоящая! Она кропотливо сделана вручную из пластика!

В завершение нашей экскурсии мы пройдемся по специальной торговой улочке для владельцев ресторанов. Среди продаваемого инвентаря, мы поудивляемся мастерству исполнения макетов различной снеди. Предупреждаю, что цены значительно превосходят стоимость настоящей еды! И если до этого у вас не было аппетита, то он должен проснуться от посещения последней точки нашей экскурсии.

Организационные детали

Экскурсия пешая. Вам потребуется удобная обувь. Расходы на ланч могут составить от 1200 до 2000 йен. Также учтите проезд на метро от вашего отеля и обратно или к месту следующей экскурсии.

От себя могу предложить некоторые места для самостоятельного продолжения:

  • посещение Tokyo Sky Tree (новой токийской телебашни);
  • поездка на искусственно насыпной остров с футуристическими видами на водном или подземном транспорте;
  • посещение японских ванн с различной водой, массажем и корейским пиллингом тела.
Прогулка по Токийскому нижнему городу
Прогулка по Токийскому нижнему городу
Прогулка по Токийскому нижнему городу
Прогулка по Токийскому нижнему городу
Прогулка по Токийскому нижнему городу
Прогулка по Токийскому нижнему городу
Прогулка по Токийскому нижнему городу
Прогулка по Токийскому нижнему городу
Прогулка по Токийскому нижнему городу
Прогулка по Токийскому нижнему городу
Прогулка по Токийскому нижнему городу
Прогулка по Токийскому нижнему городу
Прогулка по Токийскому нижнему городу
Прогулка по Токийскому нижнему городу
Прогулка по Токийскому нижнему городу
Прогулка по Токийскому нижнему городу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала отель путешественников, Токио..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Я живу в Японии с 2000-го года. Процесс адаптации иммигранта идёт своим чередом. А Япония продолжает открываться, удивлять, покорять и влюблять в себя. С 2012-го года я работаю русским гидом для соотечественников. На сайте Tripster предложены основные экскурсии, которые я провожу в Токио, Йокогаме, Камакуре, Хаконэ, Никко, районе горы Фудзи и озера Кавагучико, горы Такао, Сироищи. При желании программа обсуждается и подстраивается под ваши интересы. Во время экскурсий я стараюсь максимально помочь разобраться в местной транспортной системе и делюсь информацией, которая пригодится в дальнейших самостоятельных передвижениях по городу и стране. Отвечаю на вопросы по своей экскурсии и другой японской тематике, но в рамках экскурсионного времени. Экскурсии проводятся на общественном транспорте — метро, электричка, поезд и пр. Буду рада помочь вам открыть и полюбить Страну Восходящего Солнца!
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3 отзыва оставили туристы

16 мая 2018
Ирина доброжелательный и заботливый человек. Провела лчень интересную экскурсию по мало известным храмамЭто - эксклюзивный материал, который сама нигде не найдешь. Всем советую посетить эту экскурсию с Ирой!
29 июня 2016
Экскурсия была интересная, но погода подкачала. Думаю, солнечный день раскрасил бы Токио более радостными красками. Не в первый раз посещаю Токио и этот район, но даже я узнала много нового для себя и увидела то, что ранее было незамечено. До этого посещала Японию с японским гидом. И обв гида имеют свои преимущества и недостатки. В силу разности менталитета и воспитания многие вопросы не получили ответов у японского гида. В общении с Ириной я не увидела преград в общении и смогла почувствовать жизнь Токио глазами русского человека. Получила помощь при покупке нетривиальных подарков. Однозначно, советую данную экскурсию
19 октября 2014
Ирина- хороший гид, по нашим "запросам" лично составила план экскурсии. По мимо экскурсии объяснила очень много бытовых вопросов, в которых без нее мы бы не разобрались! И еще пребывая в стране, мне приходилось по почте задавать ей вопросы и просить помощи в решении каких-то проблем, она помогала. Спасибо ей большое. Всем рекомендую приятный человек и отличный гид.

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