3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Мы посетим несколько синтоистских святилищ, и у вас будет шанс попросить исконных Японских Богов о здоровье и хлебе насущном, богатстве и крепких отношениях. Божества буддийского храмового комплекса могут посодействовать в продвижении по карьерной лестнице, удаче в бизнесе, хорошей учёбе детей. И самое сокровенное желание! – Вы можете поделиться этим с Богами.

При желании мы можем подкрепиться в одном из многочисленных местных ресторанчиков. И обратите внимание – вся выставленная аппетитная еда в витринах – ненастоящая! Она кропотливо сделана вручную из пластика!

В завершение нашей экскурсии мы пройдемся по специальной торговой улочке для владельцев ресторанов. Среди продаваемого инвентаря, мы поудивляемся мастерству исполнения макетов различной снеди. Предупреждаю, что цены значительно превосходят стоимость настоящей еды! И если до этого у вас не было аппетита, то он должен проснуться от посещения последней точки нашей экскурсии.