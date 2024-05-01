Погружение в мир делового Токио откроет вам уютные уголки мегаполиса.
Вы увидите город глазами работающих японцев, узнаете о планах реконструкции столицы и представите её будущее.
Прогулка по деловому району Тораномон, посещение Токийской телебашни и проспекта Хибия, а также загадка желания во дворике элегантного храма создадут незабываемые впечатления. Экскурсия пешеходная и не требует дополнительных расходов
Вы увидите город глазами работающих японцев, узнаете о планах реконструкции столицы и представите её будущее.
Прогулка по деловому району Тораномон, посещение Токийской телебашни и проспекта Хибия, а также загадка желания во дворике элегантного храма создадут незабываемые впечатления. Экскурсия пешеходная и не требует дополнительных расходов
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальные деловые районы
- 🏙️ Посещение небоскрёбов
- 📡 Токийская телебашня
- 🚶 Прогулка по секретной лестнице
- 🛤️ Истории о планах реконструкции
Что можно увидеть
- Деловой район Тораномон
- Токийская телебашня
- Проспект Хибия
- Лестница успеха
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На экскурсии по деловым районам вы узнаете, чем живёт современный Токио и какие у него планы на будущее. В программе:
Деловой район Тораномон. В будние дни он очень динамичен, но вы никогда не встретите здесь туристов. Здания и улицы заполнены работающими в офисах японцами. В один из небоскрёбов мы заглянем!
Токийская телебашня. Вы оцените классический символ Токио и один из самых романтичных «аксессуаров» города.
Проспект Хибия. Здесь мы обсудим, когда токийские проспекты стали широкими и какого плана дорожного строительства придерживается муниципалитет.
Лестница успеха. Вы пройдёте по секретной каменной лестнице, ведущей к небольшому храму.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Станция метро TORANOMON HILLS
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anastasia — ваш гид в Токио
Провёл экскурсии для 124 туристов
10 лет занимаюсь организацией и планированием туристических маршрутов по Японии. Постоянно исследую культуру и традиции страны. Участвую в составлении экскурсионных планов для японских туристов. Искренне ценю каждого русскоговорящего гостя. С нетерпением жду встречи с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Людмила
1 мая 2024
Были на экскурсии с Анастасией, очень понравилась и программа и стиль изложения материала, в большинство мест мы сами бы никогда не заглянули. Это взгляд токийца на городскую среду, сам район - это кусочек города будущего. Замечательный, умный рассказ на маршруте, Анастасия отвечала на все интересующие нас вопросы и по другим темам.
Ю
Юлия
17 мар 2024
Очень понравилось! Совершенно необычный подход и рассказ мы услышали от Анастасии. Действительно по новому узнали о Токио, от начальной стадии строительства города до почти фантазийного будущего. И за счет интересных
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