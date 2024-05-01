Погружение в мир делового Токио откроет вам уютные уголки мегаполиса. Вы увидите город глазами работающих японцев, узнаете о планах реконструкции столицы и представите её будущее. Прогулка по деловому району Тораномон, посещение Токийской телебашни и проспекта Хибия, а также загадка желания во дворике элегантного храма создадут незабываемые впечатления. Экскурсия пешеходная и не требует дополнительных расходов

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за 1-2 человека или €63 за человека, если вас больше

от €188 за 1-2 человека или €63 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На экскурсии по деловым районам вы узнаете, чем живёт современный Токио и какие у него планы на будущее. В программе:

Деловой район Тораномон. В будние дни он очень динамичен, но вы никогда не встретите здесь туристов. Здания и улицы заполнены работающими в офисах японцами. В один из небоскрёбов мы заглянем!

Токийская телебашня. Вы оцените классический символ Токио и один из самых романтичных «аксессуаров» города.

Проспект Хибия. Здесь мы обсудим, когда токийские проспекты стали широкими и какого плана дорожного строительства придерживается муниципалитет.

Лестница успеха. Вы пройдёте по секретной каменной лестнице, ведущей к небольшому храму.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.