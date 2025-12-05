Мои заказы

Храм «Сэнсодзи» – экскурсии в Токио

Найдено 4 экскурсии в категории «Храм «Сэнсодзи»» в Токио на русском языке, цены от $270, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Твой первый маршрут по Токио: адаптация за 8 часов
Пешая
8 часов
-
10%
58 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Твой первый маршрут по Токио: адаптация за 8 часов
Начало: 1 Chome-1-1 Hitotsubashi, Chiyoda City, Tokyo
7 янв в 14:00
8 янв в 14:00
$270$300 за всё до 6 чел.
От старого Эдо до сияющей Сибуи: погружение в сердце Токио
Пешая
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
От старого Эдо до сияющей Сибуи: погружение в сердце Токио
Начало: Холл отеля
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
$340 за всё до 5 чел.
Фотосессия и прогулка в кимоно
Пешая
2 часа
17 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия и прогулка в кимоно
Начало: 2 Chome-3-1 Asakusa, Taito City, Tokyo 111-0032
Завтра в 09:00
2 янв в 09:00
$285 за всё до 4 чел.
Архитектурные сокровища Токио
Пешая
6 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Архитектурные сокровища Токио
Начало: Отель туристов
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
2 янв в 09:00
$400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 декабря 2025
    Твой первый маршрут по Токио: адаптация за 8 часов
    Знакомство с Токио в первый день после прилета мы решили начать с прогулки с профессиональным гидом. Сергей встретил нас в
    читать дальше

    нашем отеле в Гинзе и построил маршрут с посещением святилища Ясукуни, района Акихабара с его аниме-культурой, центра молодежной моды Харадзюку. Мы прошли по знаменитому перекрестку в районе Сибуя, заглянули в центры игровых автоматов в Тиеда, увидели чудесную Cat street, которую не нашли бы сами, и еще много-много всего. Экскурсия длилась около 7 часов и проходила в доброжелательной атмосфере в формате общения о жизни современных японцев, особенностях их менталитета, культуры и быта. Сергей помог нам приобрести проездные в метро, предложил аутентичное место для обеда с учетом наших пожеланий, порекомендовал места для самостоятельных прогулок, а после экскурсии прислал список локаций для посещения и рекомендации по ресторанам. Программа «Твой первый маршрут по Токио: адаптация за 8 часов», как мы понимаем, не предполагает подробного освещения истории страны, сведений о ее политическом и экономическом устройстве и развитии - хотелось бы больше узнать об этом. Тем не менее, для первого знакомства с городом информации более чем хватило! Мы благодарим Сергея и с удовольствием рекомендуем экскурсию «Твой первый маршрут по Токио»!

  • A
    Aleksandrs
    2 декабря 2025
    Токио крупным планом: обзорная прогулка по мегаполису
    Были в конце ноября 2025 г. Экскурсовод Елена, компитентная и приветливая.
  • Е
    Екатерина
    1 декабря 2025
    Твой первый маршрут по Токио: адаптация за 8 часов
    Сергей, прекрасный гид, помог сориентироваться еще до поездки, подсказал как лучше добраться и многое другое. Выбрав такой вариант маршрут, мы
    читать дальше

    максимально комфортно погрузились в атмосферу Токио. Сергей рассказал и показал все лучшее в Токио, ответил на все вопросы, выслал дополнительные места. В общем, все прекрасно, гида максимально советуем, не пожалеете, не заблудитесь и не останетесь одни в неизведанной Японии)

  • И
    Инна
    1 декабря 2025
    Твой первый маршрут по Токио: адаптация за 8 часов
    Гид Сергей очень понравился: пунктуальный, доброжелательный, очень отзывчивый. Он отлично спланировал экскурсию именно под нас: встретил нас в холле нашего
    читать дальше

    отеля (что немаловажно для прилетевших накануне) и закончили там, где нам нужно было дальше остаться.

    Мы 8 часов гуляли по Токио, было классно, мы могли спокойно останавливаться, где хотели, Сергей давал время, помогал, подсказывал, фотографировал. После экскурсии он остается на связи, высылает ссылки по нашим вопросам, щедро делится информацией.

    Вся экскурсия была активной и насыщенной, а общение приятным. Сергея от души рекомендую.

  • Г
    Галина
    1 декабря 2025
    Твой первый маршрут по Токио: адаптация за 8 часов
    Чтобы поближе познакомиться с жизнью в Токио мы решили сразу взять экскурсию. Благодаря Сергею мы узнали много интересных фактов, в
    читать дальше

    том числе из жизни местных жителей. Прошлись по самым известным улицам, а так же заглянули в разные уголки города, которые сами бы не посетили, попробовали местную кухню. Экскурсия проходила очень комфортно и больше напоминала общение друзей) И даже после экскурсии Сергей оставался с нами на связи, чтобы ответить на возникшие вопросы. С уверенностью могу рекомендовать данную экскурсию для знакомства с Токио. Единственное, что пришло уже после экскурсии, лично нам может совсем немножко не хватило каких-то исторических моментов, хотелось узнать чуть больше из истории страны, а в остальном от экскурсии остались самые приятные впечатления.

  • О
    Олег
    28 ноября 2025
    От старого Эдо до сияющей Сибуи: погружение в сердце Токио
    Большое спасибо гиду не только за грамотно организованный маршрут, но и за наше хорошее настроение и комфорт во время экскурсии.
    читать дальше

    Было интересно и познавательно. Информация достаточна, но не избыточна. Учтены наши пожелания и предложения. Темп на экскурсии подстраивался под наши возможности и интересы. При этом ничего не упустили и не пришлось нагонять время. Остались самые приятные и яркие впечатления, а также чувство благодарности организатору. Очень рекомендуем будущим путешественникам!

  • А
    Анастасия
    26 ноября 2025
    Твой первый маршрут по Токио: адаптация за 8 часов
    Была на экскурсии по Токио с Сергеем 27.10.25. Мне очень понравилось, прошли по городу в неторопливом темпе по основным местам,
    читать дальше

    мне в дальнейшем стало проще ориентироваться в городе. Сергей очень приятный и отзывчивый человек, помог мне разобраться с лекарствами в аптеке и в дальнейшем был на связи. Очень рекомендую

  • И
    Ирина
    19 ноября 2025
    Твой первый маршрут по Токио: адаптация за 8 часов
    Сергей просто замечательный экскурсовод! Сразу при знакомстве спросил, что мы уже успели посмотреть за полдня в Токио, уточнил увлечения каждого
    читать дальше

    члена семьи и моментально построил маршрут, на котором было интересно всем - аниме-культура на Акихабаре, спокойная Тиеда с императорским дворцом, фешенебельная Гинза, аскетичный Маруноучи, шумная Шибуя и молодежный Харадзюку. Сергей дал очень много информации об истории города и страны, о современности и традициях. Во время всей экскурсии Сергей записывал все наши дополнительные вопросы и на следующий день прислал подробный гайд с перечнем интересовавших нас мест и советов. Экскурсия была довольно длительной, но мы успели вкусно пообедать (по совету Сергея), отдохнуть и пообщаться в интересных местах. Такая экскурсия однозначно нужна в начале поездки для общего понимания города и выстраивания маршрутов. Однозначно рекомендуем данную экскурсию с Сергеем! Спасибо!

  • В
    Вера
    12 ноября 2025
    Твой первый маршрут по Токио: адаптация за 8 часов
    7 ноября мы провели с Сергеем отличный день вместе! Экскурсия по Токио прошла просто отлично — всё продумано до мелочей,
    читать дальше

    была отлично организована — всё вовремя, удобно и интересно. Увидели современные районы, небоскрёбы, старинный храм, побывали на смотровой площадке с прекрасным видом, даже успели попробовать суши 😋 Сергей был замечательный — интересно рассказывал, создавал отличное настроение. Впечатлений — масса, погода и настроение были прекрасные. Токио покорил! Спасибо за чудесный день!
    2 пары из Израиля

  • Y
    Yana
    5 ноября 2025
    Твой первый маршрут по Токио: адаптация за 8 часов
    Мы посещали экскурсию после полноценного тура по Японии, и нам все равно очень понравилась прогулка. Мы попросили рассказать Сергея не
    читать дальше

    про какие-то памятные даты и события, а про жизнь в стране, про менталитет и культуру. Это стало отличным завершением поездки. Также мы съездили в места, которые не успели посетить с группой. Но в целом я бы рекомендовала данную экскурсию вначале поездки, потому что Сергей также помогает сориентироваться в метро, рассказывает про шопинг и тп, что будет крайне полезно вначале поездки.

