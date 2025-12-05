читать дальше

нашем отеле в Гинзе и построил маршрут с посещением святилища Ясукуни, района Акихабара с его аниме-культурой, центра молодежной моды Харадзюку. Мы прошли по знаменитому перекрестку в районе Сибуя, заглянули в центры игровых автоматов в Тиеда, увидели чудесную Cat street, которую не нашли бы сами, и еще много-много всего. Экскурсия длилась около 7 часов и проходила в доброжелательной атмосфере в формате общения о жизни современных японцев, особенностях их менталитета, культуры и быта. Сергей помог нам приобрести проездные в метро, предложил аутентичное место для обеда с учетом наших пожеланий, порекомендовал места для самостоятельных прогулок, а после экскурсии прислал список локаций для посещения и рекомендации по ресторанам. Программа «Твой первый маршрут по Токио: адаптация за 8 часов», как мы понимаем, не предполагает подробного освещения истории страны, сведений о ее политическом и экономическом устройстве и развитии - хотелось бы больше узнать об этом. Тем не менее, для первого знакомства с городом информации более чем хватило! Мы благодарим Сергея и с удовольствием рекомендуем экскурсию «Твой первый маршрут по Токио»!