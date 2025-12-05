-
Индивидуальная
до 6 чел.
Твой первый маршрут по Токио: адаптация за 8 часов
Начало: 1 Chome-1-1 Hitotsubashi, Chiyoda City, Tokyo
7 янв в 14:00
8 янв в 14:00
$270
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От старого Эдо до сияющей Сибуи: погружение в сердце Токио
Начало: Холл отеля
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
$340 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия и прогулка в кимоно
Начало: 2 Chome-3-1 Asakusa, Taito City, Tokyo 111-0032
Завтра в 09:00
2 янв в 09:00
$285 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Архитектурные сокровища Токио
Начало: Отель туристов
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
2 янв в 09:00
$400 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 декабря 2025Знакомство с Токио в первый день после прилета мы решили начать с прогулки с профессиональным гидом. Сергей встретил нас в
- AAleksandrs2 декабря 2025Были в конце ноября 2025 г. Экскурсовод Елена, компитентная и приветливая.
- ЕЕкатерина1 декабря 2025Сергей, прекрасный гид, помог сориентироваться еще до поездки, подсказал как лучше добраться и многое другое. Выбрав такой вариант маршрут, мы
- ИИнна1 декабря 2025Гид Сергей очень понравился: пунктуальный, доброжелательный, очень отзывчивый. Он отлично спланировал экскурсию именно под нас: встретил нас в холле нашего
- ГГалина1 декабря 2025Чтобы поближе познакомиться с жизнью в Токио мы решили сразу взять экскурсию. Благодаря Сергею мы узнали много интересных фактов, в
- ООлег28 ноября 2025Большое спасибо гиду не только за грамотно организованный маршрут, но и за наше хорошее настроение и комфорт во время экскурсии.
- ААнастасия26 ноября 2025Была на экскурсии по Токио с Сергеем 27.10.25. Мне очень понравилось, прошли по городу в неторопливом темпе по основным местам,
- ИИрина19 ноября 2025Сергей просто замечательный экскурсовод! Сразу при знакомстве спросил, что мы уже успели посмотреть за полдня в Токио, уточнил увлечения каждого
- ВВера12 ноября 20257 ноября мы провели с Сергеем отличный день вместе! Экскурсия по Токио прошла просто отлично — всё продумано до мелочей,
- YYana5 ноября 2025Мы посещали экскурсию после полноценного тура по Японии, и нам все равно очень понравилась прогулка. Мы попросили рассказать Сергея не
