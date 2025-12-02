Эта экскурсия предлагает уникальное путешествие по вечерним районам Токио. Начните с роскошных витрин Гиндзы, затем окунитесь в молодёжную атмосферу Сибуи. Пройдитесь по узким улочкам Голден Гая, где время словно остановилось. Исследуйте таинственные истории Кабукичо, наслаждаясь безопасностью и атмосферой этого района.
Не упустите шанс увидеть вечернюю панораму с Tokyo Metropolitan Government Building и почувствовать пульс города на перекрёстке Сибуя
5 причин купить эту экскурсию
- 🌃 Ночной Токио в лучшем виде
- 🍸 Уникальные бары Голден Гая
- 🏙️ Вечерняя панорама Синдзюку
- 🗺️ Тайные улочки и фототочки
- 🎎 Культура и традиции Японии
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения вечерних районов Токио - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В это время погода комфортная, а город не так загружен туристами. Летние месяцы (июль и август) могут быть жаркими и влажными, но вечерние прогулки всё равно приятны. Зимой (декабрь-февраль) холодно, но новогодние огни добавляют особого шарма. В остальное время года экскурсия также доступна, но может потребоваться тёплая одежда.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Голден Гай
- Кабукичо
- Гиндза
- Сибуя
- Tokyo Metropolitan Government Building
- Статуя Хатико
Описание экскурсии
Голден Гай — квартал, который «заморозили» во времени
Вы пройдёте по крошечному лабиринту узких улочек с миниатюрными барами. В 1980-е, когда Токио стремительно перестраивался, этот район чудом избежал сноса. По слухам, владельцы баров заключили договор с якудза, чтобы уберечь его от застройщиков.
Кабукичо — район, где не всё так просто
Квартал развлечений, за неоновыми огнями которого скрываются свои истории. Здесь можно встретить неоднозначных персонажей, которые предлагают девушкам работу в индустрии ночных развлечений. При этом район остаётся одним из самых безопасных в Токио — ведь за порядком следят и полиция, и местные организации.
А ещё вы увидите:
- Люксовые витрины района Гиндза. Заглянем в Ginza Six, на крыше которого — бесплатная смотровая площадка
- Старинный вокзал и улицу Накадори
- Район небоскрёбов Синдзюку и вечернюю панораму с Tokyo Metropolitan Government Building (вход бесплатный)
- Перекрёсток Сибуя и статую Хатико
И услышите:
- Как живёт ночной город
- В чём особенность вечерних развлечений японцев — от ужинов в изакая до ночных круизов
- Как местные проводят свободное время
- Где скрываются тайные улочки, смотровые площадки и лучшие фототочки ночного города
Организационные детали
Отдельно оплачивается общественный транспорт (будем передвигаться на метро или такси по желанию). Общая стоимость — 590–800 йен ($4–6) за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На перекрёстке Сибуя
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 153 туристов
Меня зовут Ольга, я живу в Японии с 2001 года. Помогу вам увидеть Токио во всей его многогранности — от древних храмов до футуристических пейзажей. Я хорошо знаю местную культуру
Входит в следующие категории Токио
