Присоединяйтесь к уникальной обзорной экскурсии по Токио.
Ощутите атмосферу старой и современной Японии, познакомьтесь с религией страны. Я в дружеском формате расскажу историю города, современный уклад, а также поделюсь лайфхаками: что попробовать, куда сходить, где интересно. Незабываемые впечатления и профессиональные фотографии на фоне Токио ждут вас!
Ощутите атмосферу старой и современной Японии, познакомьтесь с религией страны. Я в дружеском формате расскажу историю города, современный уклад, а также поделюсь лайфхаками: что попробовать, куда сходить, где интересно. Незабываемые впечатления и профессиональные фотографии на фоне Токио ждут вас!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание фото-прогулки
Погрузившись в мир современного Токио, вы отправитесь в захватывающее путешествие по огромному и многогранному городу. На экскурсии мы посетим несколько самых популярных мест:
- Старинный район Асакуса с его узкими улицами и многочисленными храмами и сувенирными лавочками.
- Живописный рынок Уэно, где можно насладиться аутентичной атмосферой и японскими угощениями.
- Величественный храм Мэйдзи Дзингу, построенный в память об императоре Мэйдзи.
- Современный и пестрый район Шибуя, который славится своими молодежными тусовками и модными магазинами. А также самым загруженным пешеходным перекрестком в мире и статуей верного пса Хатико.
Фотосъемка будет проходить параллельно экскурсии, я покажу лучшие локации, где мы будем делать короткие остановки, чтобы запечатлеть лучшие моменты. Эта экскурсия позволит вам узнать Токио с разных сторон, прочувствовать его дух и разнообразие, и, возможно, полюбить этот уникальный город навсегда. Важная информация:.
Фотосъемка будет проходить параллельно экскурсии, я покажу лучшие локации, где мы будем делать короткие остановки, чтобы запечатлеть лучшие моменты. Эта экскурсия позволит вам узнать Токио с разных сторон, прочувствовать его дух и разнообразие, и, возможно, полюбить этот уникальный город навсегда. Важная информация:.
• Фотосъемка будет проходить параллельно экскурсии, я покажу лучшие локации, где мы будем делать короткие остановки, чтобы запечатлеть лучшие моменты. Эта экскурсия позволит вам узнать Токио с разных сторон, прочувствовать его дух и разнообразие, и, возможно, полюбить этот уникальный город навсегда. Важная информация:
- Экскурсия проводится на общественном транспорте. Отдельно оплачиваются расходы на транспорт — до 2500 йен (17 €) на человека. Проезд гида оплачивается путешественниками.
- У меня гибкий подход: выше указана программа, которую можно корректировать по вашим пожеланиям.
- После экскурсии в течении недели я пришлю вам ссылку на личную галерею, для скачивания фотографий.
- Также возможно продление экскурсии..
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старинный район Асакуса с его узкими улицами и многочисленными храмами Живописный рынок Уэно
- Величественный храм Мэйдзи Дзингу
- Современный и пестрый район Шибуя
- Статуя верного пса Хатико
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд на общественном транспорте, питание и напитки (включая расходы на гида)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Asakusa, Kaminarimon
Завершение: Shibuya
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Место начала экскурсии можно изменить
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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