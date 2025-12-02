Мои заказы

Квартал «Асакуса» – экскурсии в Токио

Найдено 9 экскурсий в категории «Квартал «Асакуса»» в Токио на русском языке, цены от $84, скидки до 15%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Токио в вашем ритме
Пешая
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: Станция на выбор
2 янв в 12:00
3 янв в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Токио! Экскурсия и фотосессия - 2 в 1
Пешая
4 часа
15 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Начало: Asakusa, Kaminarimon
Завтра в 09:00
2 янв в 09:00
$385 за всё до 4 чел.
От старого Эдо до сияющей Сибуи: погружение в сердце Токио
Пешая
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: Холл отеля
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
$340 за всё до 5 чел.
Фотосессия и прогулка в кимоно
Пешая
2 часа
17 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Начало: 2 Chome-3-1 Asakusa, Taito City, Tokyo 111-0032
Завтра в 09:00
2 янв в 09:00
$285 за всё до 4 чел.
Куртизанки эпохи Эдо - по следам квартала Ёшивара (16+)
Пешая
2.5 часа
-
15%
Групповая
до 15 чел.
Начало: Япония, Государственная трасса 4
Расписание: По пятницам, в 13-00
$84.10$99 за человека
Кайдзен *Kaidzen* Японская философия Изменение к Лучшему
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: Токио
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 5 чел.
Обзорная автобусная экскурсия с круизом на пароме
На автобусе
На пароме
10 часов
Круиз
Погрузитесь в атмосферу Токио: храм Мэйдзи, Асакуса, Tokyo Sky Tree и круиз по заливу. Насладитесь уникальными впечатлениями за один день
Начало: 6-chōme-5-1 Nishishinjuku, Shinjuku City, Tokyo 16...
Расписание: Ежедневно в 07:50.
Завтра в 07:20
2 янв в 07:20
$131.47 за человека
Вдохновленный Мемуарами гейши
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: Акакуса, Каминаримон
2 янв в 12:00
3 янв в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Архитектурные сокровища Токио
Пешая
6 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Начало: Отель туристов
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
2 янв в 09:00
$400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksandrs
    2 декабря 2025
    Токио крупным планом: обзорная прогулка по мегаполису
    Были в конце ноября 2025 г. Экскурсовод Елена, компитентная и приветливая.
  • О
    Олег
    28 ноября 2025
    От старого Эдо до сияющей Сибуи: погружение в сердце Токио
    Большое спасибо гиду не только за грамотно организованный маршрут, но и за наше хорошее настроение и комфорт во время экскурсии.
    читать дальше

    Было интересно и познавательно. Информация достаточна, но не избыточна. Учтены наши пожелания и предложения. Темп на экскурсии подстраивался под наши возможности и интересы. При этом ничего не упустили и не пришлось нагонять время. Остались самые приятные и яркие впечатления, а также чувство благодарности организатору. Очень рекомендуем будущим путешественникам!

  • К
    Кристина
    10 ноября 2025
    Все прелести Токио за один день
    Бесподобно!!! Спасибо Татьяне, за такую насыщенную, позитивную, историческую экскурсию, и те аутентичные уголки которые она показала, не относящиеся к программе,
    читать дальше

    погружение произошло. Я увидела Токио с разных сторон, и просто влюбилась в него. Я осталась в полном восторге от первого дня в Токио и от общения, которое уже стало больше дружеским, чем деловым!;) все пожелания были учтены, помощь, советы, во всех вопросах не только относящиеся к экскурсии) Как же многое зависит от человека, который впервые показывает тебе город, даже в дождь, который мог испортить впечатление, но благодаря Татьяне этого не произошло и даже наоборот придало какую то пикантность нашему гулянию по городу. Теперь точно знаю к кому в следующий раз приеду за насыщенными и интересными экскурсиями и конечно посоветую друзьям, кто соберется посетить Японию! ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ОТ ВСЕГО СЕРДЦА! Татьяна - ты супер и человек и гид.

  • О
    Ольга
    4 ноября 2025
    Все прелести Токио за один день
    Мы в восторге от экскурсии с Татьяной! Лучший гид за всю нашу поездку в Японию. Очень разбирается в истории, культуре
    читать дальше

    страны. Не успевали записывать интересные факты. Так же нам было важно, чтобы гид направил: куда пойти дальше, и вот мы уже второй день ходим по местам, которые посоветовала Татьяна. В общем, 11/10❤️

  • А
    Анна
    3 ноября 2025
    От старого Эдо до сияющей Сибуи: погружение в сердце Токио
    Экскурсия прошла на отлично! Яна отличный гид! Все рассказала, показала!
    Для тех кто едет первый раз в Токио, советую брать данную экскурсию. После сразу понятно как ориентироваться) куда следовать дальше)
  • И
    Ирина
    27 октября 2025
    Токио в вашем ритме
    Провели замечательный день с гидом Марией, знакомясь с разными гранями Токио — от шумного, вкусного рынка Цукидзи и древнего храма
    читать дальше

    Senso-ji в Асакусе до современного района Роппонги с его впечатляющей смотровой площадкой. Заехали и на искусственный остров, чтобы увидеть другую сторону города. Экскурсия оказалась именно в том формате, который мы хотели — смесь прогулки с интересными фактами, без перегрузки информацией. Было приятно просто наслаждаться атмосферой и узнавать город в естественном ритме. Мария создала тёплую, дружескую обстановку, благодаря чему день прошёл легко и запомнился.

  • Т
    Татьяна
    20 октября 2025
    Все прелести Токио за один день
    Экскурсия понравилась, были на рыбном рынке, мусорном острове, главных районах Сочи, много интересного узнали, день был насыщенный и прекрасный.
  • Т
    Татьяна
    10 октября 2025
    Фотосессия и прогулка в кимоно
    Мне очень понравилось, спасибо!
    Особенно интересно то, что помимо ощущения себя японской принцессой, есть возможность узнать больше об истории и традициях этого костюма (и не только).
    Невероятные наряды и истории об их использовании.
    И без приятных покупок не обошлось)
  • С
    Светлана
    24 сентября 2025
    Все прелести Токио за один день
    Были с подругой на экскурсии с Татьяной. Экскурсия понравилась, все по существу, рассказали много интересного про Японию, Токио. Были на всех основных локациях города. На все наши многочисленные вопросы получили подробные разъяснения. Большое спасибо за интересную экскурсию)

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Квартал «Асакуса»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Токио
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
  1. Токио в вашем ритме;
  2. Знакомьтесь, Токио! Экскурсия и фотосессия - 2 в 1;
  3. От старого Эдо до сияющей Сибуи: погружение в сердце Токио;
  4. Фотосессия и прогулка в кимоно;
  5. Куртизанки эпохи Эдо - по следам квартала Ёшивара (16+).
Какие места ещё посмотреть в Токио
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное;
  2. Набережная;
  3. Рыбный Рынок;
  4. Диснейленд.
Сколько стоит экскурсия по Токио в декабре 2025
Сейчас в Токио в категории "Квартал «Асакуса»" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 84 до 400 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
