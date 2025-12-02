Индивидуальная
до 6 чел.
Токио в вашем ритме
Начало: Станция на выбор
2 янв в 12:00
3 янв в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Знакомьтесь, Токио! Экскурсия и фотосессия - 2 в 1
Начало: Asakusa, Kaminarimon
Завтра в 09:00
2 янв в 09:00
$385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От старого Эдо до сияющей Сибуи: погружение в сердце Токио
Начало: Холл отеля
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
$340 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия и прогулка в кимоно
Начало: 2 Chome-3-1 Asakusa, Taito City, Tokyo 111-0032
Завтра в 09:00
2 янв в 09:00
$285 за всё до 4 чел.
-
15%
Групповая
до 15 чел.
Куртизанки эпохи Эдо - по следам квартала Ёшивара (16+)
Начало: Япония, Государственная трасса 4
Расписание: По пятницам, в 13-00
$84.10
$99 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 5 чел.
Круиз
Обзорная автобусная экскурсия с круизом на пароме
Погрузитесь в атмосферу Токио: храм Мэйдзи, Асакуса, Tokyo Sky Tree и круиз по заливу. Насладитесь уникальными впечатлениями за один день
Начало: 6-chōme-5-1 Nishishinjuku, Shinjuku City, Tokyo 16...
Расписание: Ежедневно в 07:50.
Завтра в 07:20
2 янв в 07:20
$131.47 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Вдохновленный Мемуарами гейши
Начало: Акакуса, Каминаримон
2 янв в 12:00
3 янв в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Архитектурные сокровища Токио
Начало: Отель туристов
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
2 янв в 09:00
$400 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksandrs2 декабря 2025Были в конце ноября 2025 г. Экскурсовод Елена, компитентная и приветливая.
- ООлег28 ноября 2025Большое спасибо гиду не только за грамотно организованный маршрут, но и за наше хорошее настроение и комфорт во время экскурсии.
- ККристина10 ноября 2025Бесподобно!!! Спасибо Татьяне, за такую насыщенную, позитивную, историческую экскурсию, и те аутентичные уголки которые она показала, не относящиеся к программе,
- ООльга4 ноября 2025Мы в восторге от экскурсии с Татьяной! Лучший гид за всю нашу поездку в Японию. Очень разбирается в истории, культуре
- ААнна3 ноября 2025Экскурсия прошла на отлично! Яна отличный гид! Все рассказала, показала!
Для тех кто едет первый раз в Токио, советую брать данную экскурсию. После сразу понятно как ориентироваться) куда следовать дальше)
- ИИрина27 октября 2025Провели замечательный день с гидом Марией, знакомясь с разными гранями Токио — от шумного, вкусного рынка Цукидзи и древнего храма
- ТТатьяна20 октября 2025Экскурсия понравилась, были на рыбном рынке, мусорном острове, главных районах Сочи, много интересного узнали, день был насыщенный и прекрасный.
- ТТатьяна10 октября 2025Мне очень понравилось, спасибо!
Особенно интересно то, что помимо ощущения себя японской принцессой, есть возможность узнать больше об истории и традициях этого костюма (и не только).
Невероятные наряды и истории об их использовании.
И без приятных покупок не обошлось)
- ССветлана24 сентября 2025Были с подругой на экскурсии с Татьяной. Экскурсия понравилась, все по существу, рассказали много интересного про Японию, Токио. Были на всех основных локациях города. На все наши многочисленные вопросы получили подробные разъяснения. Большое спасибо за интересную экскурсию)
