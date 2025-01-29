Найдено 3 тура в категории « Весенние » в Токио на русском языке, цены от $2 500. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности 12 дней Первая сакура и праздник весны: японская кругосветка Посмотреть на выступление гейш, расслабиться в онсэнах и полюбоваться контрастами городов и деревень Начало: Токио, аэропорт, время - по договорённости «Японцы празднуют приход весны в начале февраля, когда зацветают вишни и сливы, а в горах ещё лежит снег» $ 2 500 за человека 10 дней Япония: города, термальный курорт и природные достопримечательности Погулять у кратера вулкана, пообедать у гейши и увидеть место, где снимал фильмы Акира Куросава Начало: Токио, аэропорт Нарита, вторая половина дня «Осенью насладимся видом красных клёнов, а весной — розовой сакуры» $ 3 490 за человека На автобусе 11 дней В розовом море сакуры: большое путешествие по весенней Японии от Токио до Осаки Покормить оленей с руки, увидеть Фудзи и сделать волшебные кадры в цветущей вишне Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов «Приглашаем отправиться в Японию в самое красивое время, когда весна вступает в свои права и распускает повсюду множество цветов» $ 2 550 за человека Все туры Токио

Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Весенние»

Туры на русском языке в Токио (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Весенние», цены от $2500. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь