12 дней
Первая сакура и праздник весны: японская кругосветка
Посмотреть на выступление гейш, расслабиться в онсэнах и полюбоваться контрастами городов и деревень
Начало: Токио, аэропорт, время - по договорённости
«Японцы празднуют приход весны в начале февраля, когда зацветают вишни и сливы, а в горах ещё лежит снег»
29 янв в 10:00
$2 500 за человека
10 дней
Япония: города, термальный курорт и природные достопримечательности
Погулять у кратера вулкана, пообедать у гейши и увидеть место, где снимал фильмы Акира Куросава
Начало: Токио, аэропорт Нарита, вторая половина дня
«Осенью насладимся видом красных клёнов, а весной — розовой сакуры»
20 мар в 08:00
3 апр в 08:00
$3 490 за человека
11 дней
В розовом море сакуры: большое путешествие по весенней Японии от Токио до Осаки
Покормить оленей с руки, увидеть Фудзи и сделать волшебные кадры в цветущей вишне
Начало: Аэропорт Токио, время прибытия ваших рейсов
«Приглашаем отправиться в Японию в самое красивое время, когда весна вступает в свои права и распускает повсюду множество цветов»
1 апр в 10:00
$2 550 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «Весенние»
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