В Японию на цветение сакуры: Токио, Хаконэ, Киото и Осака с экскурсиями и программой по желанию

Посетить знаменитые районы столицы, увидеть Фудзи, встретить гейш, побывать в самурайском замке
Отправляемся в Японию в самое волшебное время, когда всё вокруг утопает в розовой дымке. Цель тура — увидеть и почувствовать всё, везде и сразу. Побываем в Токио, осмотрим старейший буддийский
храм и прогуляемся по знаменитым улицам.

В Хаконе перед нами во всей красе предстанет Фудзи, а ещё мы прокатимся по озеру Аси, пройдём через ворота тории и сможем расслабиться в онсэнах.

В Киото встретим настоящих гейш, побродим по бамбуковой роще и сделаем кадры на фоне старинных домов. А Осака поразит нас неоном, древним замком самураев и многочисленными каналами.

Мы подготовили чёткую программу по главным местам, но всегда рады исполнить ваши желания и подстроиться под запросы.

Так, мы оставили для вас свободное время для самостоятельных прогулок, но поможем составить маршрут, купить билеты и продумать логистику. Тур пройдёт в небольшой группе до 10 участников.

В Японию на цветение сакуры: Токио, Хаконэ, Киото и Осака с экскурсиями и программой по желанию

Описание тура

Организационные детали

Мы поможем вам с оформлением и покупкой билетов.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Токио, прогулка по району Синдзюку

По прибытии в аэропорт Токио нас встретит гид, который поможет разобраться с навигацией и добраться до отеля. После заселения у нас будет время отдохнуть и восстановить силы без спешки.

Во второй половине дня погуляем по району Синдзюку — месту контрастов, которое покажет Токио во всей его многогранности. Мы увидим футуристические небоскрёбы и здание столичной мэрии, пройдёмся по шумному Кабуки-тё, где при желании сможем посетить традиционный японский театр за дополнительную плату в другой день. Затем мы прогуляемся по узкой улочке Golden Gai с крошечными барами и попробуем национальные блюда.

2 день

Район Асакуса, парк «Уэно» и Акихабара

Завтракать будем в кафе с капибарами, где сможем погладить животных и понаблюдать за ними. Поедем в Асакусу. Осмотрим храм Сэнсо-дзи, осетим аутентичные лавки с сувенирами. По желанию на обед попробуем рамэн за доплату.

Прибудем в парк «Уэно». Участники смогут разделиться по интересам: кто-то посетит зоопарк с бамбуковым лесом и пандами, кто-то заглянет в Национальный музей, а кто-то просто прогуляется среди прудов и цветущей сакуры.

Вечером мы отправимся в Акихабару. Здесь будет возможность поиграть в игровые автоматы, от ретро-игр 80-х до танцевальных залов, попробовать вагю, заглянуть в магазины электроники, дисков и товаров аниме-культуры. При желании посетим тематическое мэйд-кафе. Темп и формат дня будут подстроены под ваши предпочтения.

3 день

Район Сибуя, знаменитый перекрёсток и программа по желанию

Посетим район Сибуя. На знаменитом перекрёстке сотни людей одновременно будут переходить дорогу во всех направлениях — хаотично на вид, но идеально организованно на деле. Рядом расположена статуя Хатико.

Лучшие виды на перекрёсток откроются сверху. Можно будет зайти в кафе, например, в Starbucks, или подняться на пешеходный мост.

Далее вы сможете выбрать, как провести время: посетить teamLab — музей цифрового искусства, либо отправиться в музей Гибли, посвящённый знаменитым анимационным историям, или музей Гарри Поттера. При желании можно подобрать любую другую локацию по запросу — от тематического парка Hello Kitty до экскурсии по Императорскому дворцу.

Поужинаем в оживлённом районе Токио.

4 день

Хаконэ, вулканическая долина Овакудани

Поедем в Хаконэ — горный район, куда японцы приезжают для перезагрузки. Путь займёт около часа. В ясную погоду увидим Фудзи, а ещё посетим действующую вулканическую долину Овакудани. На подъёме к вулкану вы даже сможете попробовать традиционные чёрные яйца.

Передвижение по району будет организовано различными видами транспорта: автобус, канатная дорога, фуникулёр, поезд. А ещё насладимся прогулкой на кораблике по озеру Аси. Прибудем к воротам тории и посетим местный храм.

Вечером заселимся в отель в формате рёкана, где сможете насладиться горячими источниками, отдохнуть от суеты шумного мегаполиса.

5 день

Переезд в Киото, музей самураев, святилище Фусими Инари и встреча заката

Переедем в Киото на скоростном поезде. По прибытии посетим музей самураев. Пообедаем и побываем на рынке и в магазине, где можно будет приобрести настоящие кимоно и хаори, а также узнать о различиях этих традиционных нарядов.

Во второй половине дня прибудем в святилище Фусими Инари. Посещение запланировано ближе к вечеру, когда поток людей уменьшается, а атмосфера становится более уединённой. Прогуляемся по бамбуковой роще, затем пройдём через ворота тории. Наверху встретим закат и устроим небольшой пикник с видом на вечерний Киото.

6 день

Свободный день и программа на выбор

Свободный день. Вы сами сможете выбрать, чем заняться.

Вариант 1. Нара
Можете отправиться в Нару и погулять по парку с оленями. Здесь находятся одни из старейших буддийских храмов страны, включая Тодай-дзи с Великим Буддой. Гид заранее объяснит, как добраться, где лучше гулять и на что обратить внимание. Все проезды уже включены в стоимость тура, что позволит просто отправиться в поездку без забот о деталях.

Вариант 2. Залив Инэ (за дополнительную плату)
Для тех, кто хочет провести день на природе и в тишине, будет возможность отправиться в залив Инэ. Это рыбацкая деревня с спокойной водой, косой и соснами, где предусмотрен обед с традиционными японскими блюдами.

Вариант 3. Остаться в Киото
Можете исследовать Киото. Например, посетить Золотой павильон, погулять по Императорскому дворцу и его парку, осмотреть замок Нидзё со знаменитыми «поющими» полами, пройти по бамбуковому лесу и окрестностям с каналами. Гид подскажет доступные варианты и поможет выбрать подходящий.

7 день

Киёмидзу-дэра и район гейш Гион

Посетим Киёмидзу-дэра — храм 8 века. Он поражает своей конструкцией: огромная деревянная веранда удерживается на склоне горы без единого гвоздя.

Вокруг располагается большая территория для прогулок: парк камней, бамбуковая роща, тихие уголки, где можно замедлиться и насладиться пространством. Рядом находится один из старейших районов Киото, сформировавшийся ещё в 9 веке, с узкими улочками и традиционными домами.

Пообедаем в ресторане. Вечером пройдёмся по Гиону, району гейш.

8 день

Замок Осаки и храм Ситэннодзи

Утром поедем в Осаку. Заселимся в отель и посетим замок Осаки, а ещё погуляем по парку. Побываем в храме Ситэннодзи — одной из старейших буддийских святынь Японии. После этого отправимся на местный рынок, где будет возможность попробовать разнообразные варианты уличной еды. Особенно советуем блюдо окономияки, которое было придумано именно здесь.

Пройдём по району Дотонбори, известному своими неоновыми вывесками, барами и яркими улочками. А завершим вечер прогулкой по рекам, чтобы полюбоваться городом с новых ракурсов.

9 день

Храм Namba Yasaka Jinja и программа по желанию

Посетим храм Namba Yasaka Jinja, известный своим входом в форме головы тигра. Потом у вас будет свободное время, чтобы выбрать активность по душе: например, посетить парк Universal с аттракционами или океанариум, просто погулять, пойти за покупками или продегустировать местную еду.

Гид заранее объяснит логистику, поможет с билетами и подскажет оптимальные маршруты.

Вечером встретимся у океана за ужином. При желании можно добавить тематический формат, например, шоу сумо.

10 день

Отъезд

Сегодня завершится наше путешествие. В зависимости от времени вылета будет возможность посетить дополнительные локации. Трансфер в аэропорт самостоятельно.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник175 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака
  • Трансферы по маршруту (на поезде, автобусах, метро)
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Услуги гида
  • Консультации до поездки
Что не входит в цену
  • Билеты до Токио и обратно из Осаки
  • Обеды и ужины - ок. $20-100 в день
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Доплата за 1-местное размещение - 15 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Токио, 18:00 (трансфер за доплату)
Завершение: Осака, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Токио
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Я путешествую с самого раннего детства и успела побывать уже более чем в 30 странах. Со временем мне особенно стало нравиться делать поездки в страны, которые в представлении моих знакомых казались
чем-то из разряда «туда невозможно попасть» или «это слишком дорого», и Япония стала первым таким местом. Мне было интересно доказать, что такие направления могут быть реальными, доступными и при этом невероятно насыщенными и интересными. Перед тем как запускать тур, я всегда сначала еду в страну сама: продумываю маршруты, проверяю дороги, отели, гидов, переезды, ищу на картах точки, которые редко попадают в путеводители, но в итоге становятся самыми запоминающимися моментами поездки.

