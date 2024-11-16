10 дней
Большое путешествие от Токио до Хиросимы через Осаку и Киото
Увидеть Фудзияму, встретить настоящих гейш и пожить в традиционном японском отеле
Начало: Аэропорт Нарита, Токио, время встречи зависит от в...
29 дек в 08:00
3 янв в 08:00
223 000₽ за человека
8 дней
На Новый год в Страну восходящего солнца: архитектура, кухня, традиции
Поужинать на праздник под шоу барабанов, поучаствовать в чайной церемонии и окунуться в онсэн
Начало: Токио, аэропорт Нарита - с 6:00 до 20:30 / аэропор...
29 дек в 05:00
$3 780 за человека
10 дней
Новогодние каникулы в Японии с праздничным ужином, релаксом в онсэнах и дегустацией маття
Посетить ресторан из «Убить Билла», облачиться в кимоно и провести ритуал хацумодэ
Начало: Токио, аэропорт Нарита - с 6:00 до 20:30 / аэропор...
29 дек в 05:00
$4 300 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИлья16 ноября 2024Путешествие в Японию октябрь 2024. Оставило неизгладимые и, главное, положительные впечатления! За столь короткий срок(9 дней) многое с группой успели увидеть
- ЕЕлена10 июля 2024Большое спасибо ребятам за организацию тура. К сожалению, в процессе организации были сложности, но мы их решили совместно. Гиды Евгении
Ответы на вопросы от путешественников по Токио в категории «В декабре»
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Сколько стоит тур в Токио в декабре 2024
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