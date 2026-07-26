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Гастрономическое путешествие по Кейптауну: вкусы, культура и винные традиции

Завтрак у океана, старейший сад города и историческая винодельня
Это путешествие объединяет историю города и его гастрономию.

Вас ждёт много удовольствий: от завтрака с видом на океан и прогулок по ярким районам до знакомства с кофейной культурой и посещения старинного винного поместья, вино которого любил Наполеон.

Через истории и еду вы почувствуете настоящий характер Кейптауна — города, где влияние Европы, Азии и Африки создали неповторимую палитру вкусов.
Гастрономическое путешествие по Кейптауну: вкусы, культура и винные традиции
Гастрономическое путешествие по Кейптауну: вкусы, культура и винные традиции
Гастрономическое путешествие по Кейптауну: вкусы, культура и винные традиции

Описание экскурсии

9:00–10:30 — завтрак на знаменитой набережной Кейптауна

В зависимости от дня недели и ваших предпочтений местом для завтрака выберем фермерский рынок выходного дня или ресторан с видом на гавань и Столовую гору.

10:30–11:15 — прогулка по набережной

Вы насладитесь атмосферой гавани, красивыми видами на океан и город. И познакомитесь с очаровательным символом Кейптауна — капскими морскими котиками, которые часто отдыхают у причалов.

11:30–12:30 — историческое сердце Кейптауна

Мы посетим красочный район с разноцветными домами, который давно стал символом Кейптауна. Вы услышите о его жителях и их традициях.
Затем отправимся в старейший городской сад, созданный в 17 веке как место выращивания овощей и фруктов для мореплавателей. Сегодня это зелёный оазис в центре города, где растут древние деревья.

12:45–13:30 — остановка на кофе

Заглянем в кафе, известное необычным интерьером. Вы познакомитесь с кофейной культурой города и попробуете напитки с интересными вкусовыми сочетаниями.

14:00–17:00 — историческая винодельня

Отправимся в одно из старейших винных хозяйств Южной Африки с богатой историей. Именно здесь производят знаменитое сладкое вино, которое особенно любил Наполеон.

Вас ждёт:

  • дегустация вин
  • сытный обед
  • прогулка среди виноградников и живописных садов
  • посещение исторического музея и знакомство с историей виноделия региона

17:00–18:00 — возвращение в Кейптаун

Тайминг указан ориентировочно и может слегка корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Вы узнаете

  • как Кейптаун превратился в один из самых многонациональных городов Южной Африки
  • каким образом европейские, азиатские и африканские традиции повлияли на местные блюда
  • почему Кейптаун считается одним из центров современной кофейной индустрии ЮАР
  • за что Наполеон любил сладкое африканское вино и как оно вдохновляло литераторов

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле Toyota Corolla Cross с кондиционером
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Завтрак — 250–400 рандов ($14—22)
  • Кофе и десерт — 120–180 рандов ($7—10)
  • Обед — 300–500 рандов ($17–28)
  • Дегустация вин — от 220 рандов ($12), в зависимости от выбранной программы
  • Билет в музей винного поместья — от 95 рандов ($5), в зависимости от действующих тарифов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда лицензированных гидов. Много лет живём в Южной Африке и работаем в туризме. Знаем страну не по путеводителям, а по личному опыту — и с радостью делимся её
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историей, культурой, традициями и своими любимыми уголками. У каждого гида — официальная лицензия и большой опыт работы с путешественниками. Нас объединяет любовь к Южной Африке, уважение к гостям и желание показать страну такой, какой мы её знаем сами. Водим и классические экскурсии, и авторские маршруты — всегда подстраиваемся под ваши интересы. С любым гидом из нашей команды вас ждёт профессиональное сопровождение, тёплая атмосфера, живые рекомендации и яркие впечатления.

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