Это путешествие объединяет историю города и его гастрономию. Вас ждёт много удовольствий: от завтрака с видом на океан и прогулок по ярким районам до знакомства с кофейной культурой и посещения старинного винного поместья, вино которого любил Наполеон. Через истории и еду вы почувствуете настоящий характер Кейптауна — города, где влияние Европы, Азии и Африки создали неповторимую палитру вкусов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00–10:30 — завтрак на знаменитой набережной Кейптауна

В зависимости от дня недели и ваших предпочтений местом для завтрака выберем фермерский рынок выходного дня или ресторан с видом на гавань и Столовую гору.

10:30–11:15 — прогулка по набережной

Вы насладитесь атмосферой гавани, красивыми видами на океан и город. И познакомитесь с очаровательным символом Кейптауна — капскими морскими котиками, которые часто отдыхают у причалов.

11:30–12:30 — историческое сердце Кейптауна

Мы посетим красочный район с разноцветными домами, который давно стал символом Кейптауна. Вы услышите о его жителях и их традициях.

Затем отправимся в старейший городской сад, созданный в 17 веке как место выращивания овощей и фруктов для мореплавателей. Сегодня это зелёный оазис в центре города, где растут древние деревья.

12:45–13:30 — остановка на кофе

Заглянем в кафе, известное необычным интерьером. Вы познакомитесь с кофейной культурой города и попробуете напитки с интересными вкусовыми сочетаниями.

14:00–17:00 — историческая винодельня

Отправимся в одно из старейших винных хозяйств Южной Африки с богатой историей. Именно здесь производят знаменитое сладкое вино, которое особенно любил Наполеон.

Вас ждёт:

дегустация вин

сытный обед

прогулка среди виноградников и живописных садов

посещение исторического музея и знакомство с историей виноделия региона

17:00–18:00 — возвращение в Кейптаун

Тайминг указан ориентировочно и может слегка корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Вы узнаете

как Кейптаун превратился в один из самых многонациональных городов Южной Африки

каким образом европейские, азиатские и африканские традиции повлияли на местные блюда

почему Кейптаун считается одним из центров современной кофейной индустрии ЮАР

за что Наполеон любил сладкое африканское вино и как оно вдохновляло литераторов

Организационные детали

Едем на комфортабельном автомобиле Toyota Corolla Cross с кондиционером

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы