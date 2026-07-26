Вас ждёт много удовольствий: от завтрака с видом на океан и прогулок по ярким районам до знакомства с кофейной культурой и посещения старинного винного поместья, вино которого любил Наполеон.
Через истории и еду вы почувствуете настоящий характер Кейптауна — города, где влияние Европы, Азии и Африки создали неповторимую палитру вкусов.
Описание экскурсии
9:00–10:30 — завтрак на знаменитой набережной Кейптауна
В зависимости от дня недели и ваших предпочтений местом для завтрака выберем фермерский рынок выходного дня или ресторан с видом на гавань и Столовую гору.
10:30–11:15 — прогулка по набережной
Вы насладитесь атмосферой гавани, красивыми видами на океан и город. И познакомитесь с очаровательным символом Кейптауна — капскими морскими котиками, которые часто отдыхают у причалов.
11:30–12:30 — историческое сердце Кейптауна
Мы посетим красочный район с разноцветными домами, который давно стал символом Кейптауна. Вы услышите о его жителях и их традициях.
Затем отправимся в старейший городской сад, созданный в 17 веке как место выращивания овощей и фруктов для мореплавателей. Сегодня это зелёный оазис в центре города, где растут древние деревья.
12:45–13:30 — остановка на кофе
Заглянем в кафе, известное необычным интерьером. Вы познакомитесь с кофейной культурой города и попробуете напитки с интересными вкусовыми сочетаниями.
14:00–17:00 — историческая винодельня
Отправимся в одно из старейших винных хозяйств Южной Африки с богатой историей. Именно здесь производят знаменитое сладкое вино, которое особенно любил Наполеон.
Вас ждёт:
- дегустация вин
- сытный обед
- прогулка среди виноградников и живописных садов
- посещение исторического музея и знакомство с историей виноделия региона
17:00–18:00 — возвращение в Кейптаун
Тайминг указан ориентировочно и может слегка корректироваться в зависимости от обстоятельств.
Вы узнаете
- как Кейптаун превратился в один из самых многонациональных городов Южной Африки
- каким образом европейские, азиатские и африканские традиции повлияли на местные блюда
- почему Кейптаун считается одним из центров современной кофейной индустрии ЮАР
- за что Наполеон любил сладкое африканское вино и как оно вдохновляло литераторов
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Toyota Corolla Cross с кондиционером
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Завтрак — 250–400 рандов ($14—22)
- Кофе и десерт — 120–180 рандов ($7—10)
- Обед — 300–500 рандов ($17–28)
- Дегустация вин — от 220 рандов ($12), в зависимости от выбранной программы
- Билет в музей винного поместья — от 95 рандов ($5), в зависимости от действующих тарифов