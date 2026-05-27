Из Кейптауна - к океану, пингвинам и мысу Доброй Надежды
Атлантика, горы, дикая природа и история морских путей
Вы отправитесь к местам, без которых сложно представить ЮАР: Чапманс-Пик-Драйв, пляж Боулдерс, мыс Доброй Надежды и Кейп-Пойнт.
Мы будем останавливаться у живописных локаций, искать обитателей нацпарка, говорить о жизни Кейптауна и смотреть на океан с тех ракурсов, ради которых сюда возвращаются.
Описание экскурсии
Перед началом основной программы мы сможем посетить 2 локации по желанию:
Остров Дуйкер. Здесь живёт большая колония морских котиков: они отдыхают на скалах, ныряют и иногда сопровождают лодку.
Groot Constantia. Одна из старейших виноделен Кейптауна. Вы сможете прогуляться по территории, увидеть историческое здание и продегустировать вина с шоколадом.
Чапманс-Пик-Драйв
Эту дорогу проложили в скалах над океаном: с одной стороны будут горы, с другой — Атлантика. По пути остановимся на смотровых площадках, а я расскажу, как строили этот маршрут и почему его считают одним из самых впечатляющих в мире.
Пляж Боулдерс
Сначала пройдём по деревянным мостикам и посмотрим на пингвинов, а затем выйдем к пляжу. Поговорим о том, как здесь появилась колония, как устроена её жизнь и почему за этими забавными птицами так интересно наблюдать вблизи.
Мыс Доброй Надежды и Кейп-Пойнт
Остановимся на смотровых площадках. Затем поднимемся на мыс Кейп-Пойнт пешком или на фуникулёре. Отсюда открываются панорамные виды на побережье и океан.
А ещё вы узнаете:
как формировался Кейптаун и чем он живёт сегодня
почему мыс Доброй Надежды и Кейп-Пойнт были важны для мореплавателей
каких животных можно встретить в нацпарке Кейптауна
Ориентировочный тайминг
9:00–10:00 — встреча в отеле 9:45–10:30 — круиз к острову Дуйкер 10:45–11:15 — остановка на смотровой площадке Чапманс-Пик-Драйв 12:45–14:00 — пляж Боулдерс 14:00–15:30 — обед 16:00–18:30 — мыс Доброй Надежды и Кейп-Пойнт 19:30–20:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Едем на Toyota Starlet Cross, в салоне — питьевая вода для каждого участника
Экскурсия возможна для группы 4–7 человек на минивэне Volkswagen или аналоге — доплата $230
Маршрут можно адаптировать под ваш запрос
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
вход на пляж Боулдерс — около 245 ранд ($15)
вход в нацпарк мыса Доброй Надежды — около 515 ранд ($30), обед в ресторане — около $15
круиз к морским котикам — около 130 ранд ($7), дегустация вина с шоколадом — около 220 ранд ($13)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Южной Африке, в Кейптауне, более пяти лет и занимаюсь организацией путешествий и экскурсий по Африке — индивидуальных, групповых и корпоративных. За это время я посетила 76 стран, читать дальшеуменьшить
но именно Африка стала моим основным направлением и местом жизни.
Я хорошо знаю Кейптаун и его окрестности и организую однодневные экскурсии — как индивидуальные, так и групповые: город, океан, природа, винодельни и панорамные маршруты. Также провожу групповые выезды и экскурсии для путешественников.
Моя специализация — Южная Африка и Кейптаун, Намибия и водопад Виктория (Замбия и Зимбабве). На водопаде Виктория я могу организовать практически любую программу: экскурсии, активности, проживание и логистику.
Я работаю только с теми направлениями, которые знаю лично, и делаю акцент на продуманность маршрутов, комфорт и понятную организацию путешествий.
