Вы отправитесь к местам, без которых сложно представить ЮАР: Чапманс-Пик-Драйв, пляж Боулдерс, мыс Доброй Надежды и Кейп-Пойнт. Мы будем останавливаться у живописных локаций, искать обитателей нацпарка, говорить о жизни Кейптауна и смотреть на океан с тех ракурсов, ради которых сюда возвращаются.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Перед началом основной программы мы сможем посетить 2 локации по желанию:

Остров Дуйкер. Здесь живёт большая колония морских котиков: они отдыхают на скалах, ныряют и иногда сопровождают лодку.

Groot Constantia. Одна из старейших виноделен Кейптауна. Вы сможете прогуляться по территории, увидеть историческое здание и продегустировать вина с шоколадом.

Чапманс-Пик-Драйв

Эту дорогу проложили в скалах над океаном: с одной стороны будут горы, с другой — Атлантика. По пути остановимся на смотровых площадках, а я расскажу, как строили этот маршрут и почему его считают одним из самых впечатляющих в мире.

Пляж Боулдерс

Сначала пройдём по деревянным мостикам и посмотрим на пингвинов, а затем выйдем к пляжу. Поговорим о том, как здесь появилась колония, как устроена её жизнь и почему за этими забавными птицами так интересно наблюдать вблизи.

Мыс Доброй Надежды и Кейп-Пойнт

Остановимся на смотровых площадках. Затем поднимемся на мыс Кейп-Пойнт пешком или на фуникулёре. Отсюда открываются панорамные виды на побережье и океан.

А ещё вы узнаете:

как формировался Кейптаун и чем он живёт сегодня

почему мыс Доброй Надежды и Кейп-Пойнт были важны для мореплавателей

каких животных можно встретить в нацпарке Кейптауна

Ориентировочный тайминг

9:00–10:00 — встреча в отеле

9:45–10:30 — круиз к острову Дуйкер

10:45–11:15 — остановка на смотровой площадке Чапманс-Пик-Драйв

12:45–14:00 — пляж Боулдерс

14:00–15:30 — обед

16:00–18:30 — мыс Доброй Надежды и Кейп-Пойнт

19:30–20:00 — возвращение в отель

Организационные детали

Едем на Toyota Starlet Cross, в салоне — питьевая вода для каждого участника

Экскурсия возможна для группы 4–7 человек на минивэне Volkswagen или аналоге — доплата $230

Маршрут можно адаптировать под ваш запрос

С вами будет один из гидов нашей команды