Мы отправимся в Стелленбос и Франсхук — уютные городки с европейской атмосферой, исторической архитектурой и красивыми пейзажами.
Вы познакомитесь с историей южноафриканского виноделия, посетите лучшие винодельни региона, попробуете местные вина и увидите, как среди гор и виноградников сложилась одна из самых ярких гастрономических культур страны.
Вы познакомитесь с историей южноафриканского виноделия, посетите лучшие винодельни региона, попробуете местные вина и увидите, как среди гор и виноградников сложилась одна из самых ярких гастрономических культур страны.
Описание экскурсии
Во время экскурсии вы:
- познакомитесь с историей южноафриканского виноделия;
- узнаете, как появился знаменитый сорт пинотаж, и обязательно его попробуете;
- посетите лучшие винодельни региона;
- попробуете местные вина и насладитесь дегустациями;
- увидите Стелленбос и Франсхук — самые красивые винные города ЮАР;
- проведёте день среди виноградников и горных пейзажей.
Важно: экскурсия подходит не только для любителей вина. В регионе есть отличные крафтовые пивоварни, поэтому маршрут можно легко адаптировать и для тех, кто не пьёт вино.
Также это комфортная и интересная поездка для семей с детьми. По пути можно сделать остановки, где детям будет чем заняться: прогулки, животные на фермах, открытые пространства и красивые природные локации.
В летний сезон (в зависимости от времени года) можно также заехать на фермы, где есть возможность самостоятельно собирать ягоды — голубику и клубнику. Это особенно нравится семьям и делает поездку ещё более живой и необычной.
По желанию можно добавить:
- обед в винном поместье;
- сырные или шоколадные дегустации;
- посещение премиальных виноделен;
- дополнительные фотостопы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 15 туристов
Я гид, живу в прекрасном Кейптауне с 1999 года. Я действительно местная и горжусь тем, что могу делиться своей любовью к этой уникальной стране с путешественниками со всего мира. Мой
Входит в следующие категории Кейптауна
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