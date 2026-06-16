Мы отправимся в Стелленбос и Франсхук — уютные городки с европейской атмосферой, исторической архитектурой и красивыми пейзажами. Вы познакомитесь с историей южноафриканского виноделия, посетите лучшие винодельни региона, попробуете местные вина и увидите, как среди гор и виноградников сложилась одна из самых ярких гастрономических культур страны.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Во время экскурсии вы:

познакомитесь с историей южноафриканского виноделия;

узнаете, как появился знаменитый сорт пинотаж, и обязательно его попробуете;

посетите лучшие винодельни региона;

попробуете местные вина и насладитесь дегустациями;

увидите Стелленбос и Франсхук — самые красивые винные города ЮАР;

проведёте день среди виноградников и горных пейзажей.

Важно: экскурсия подходит не только для любителей вина. В регионе есть отличные крафтовые пивоварни, поэтому маршрут можно легко адаптировать и для тех, кто не пьёт вино.

Также это комфортная и интересная поездка для семей с детьми. По пути можно сделать остановки, где детям будет чем заняться: прогулки, животные на фермах, открытые пространства и красивые природные локации.

В летний сезон (в зависимости от времени года) можно также заехать на фермы, где есть возможность самостоятельно собирать ягоды — голубику и клубнику. Это особенно нравится семьям и делает поездку ещё более живой и необычной.

По желанию можно добавить: