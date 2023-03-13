Винодельни ЮАР: путешествие в компании гида-сомелье

Отправиться в винный регион Стелленбос за лучшим в мире Пинотажем, сырами и арт-находками

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Винные фермы региона Стелленбос славятся на весь мир уникальными винами — прежде всего, сортом Пинотаж, который выращивают только здесь.

Мы отправимся в эногастротур по окрестностям Кейптауна в поисках новых, потрясающих вкусовых ощущений.

Я прошел курсы сомелье, лично оценил местные вина, поэтому с удовольствием организую для вас идеальный день на винодельнях ЮАР.
Винодельни ЮАР: путешествие в компании гида-сомелье
Винодельни ЮАР: путешествие в компании гида-сомелье
Винодельни ЮАР: путешествие в компании гида-сомелье
Винодельни ЮАР: путешествие в компании гида-сомелье
Винодельни ЮАР: путешествие в компании гида-сомелье
Винодельни ЮАР: путешествие в компании гида-сомелье
Винодельни ЮАР: путешествие в компании гида-сомелье
Винодельни ЮАР: путешествие в компании гида-сомелье
Винодельни ЮАР: путешествие в компании гида-сомелье
Винодельни ЮАР: путешествие в компании гида-сомелье
Винодельни ЮАР: путешествие в компании гида-сомелье
Винодельни ЮАР: путешествие в компании гида-сомелье
Винодельни ЮАР: путешествие в компании гида-сомелье
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Описание

Что вас ожидает

Винные фермы ЮАР как искусство

Виноделы Стелленбоса — творческие и многогранные люди, поэтому, помимо огромного выбора великолепных вин, вы оцените изюминку каждой локации. Это могут быть утиные бега, арт-галереи, разгуливающие альпаки и ламы, выставки африканского искусства, конные прогулки, фруктовые плантации, мастер-классы по сбору винограда — словом, развлечения на любой вкус! Вы можете заранее сказать, что вас больше всего заинтриговало, и я включу это место в нашу программу.

Наш гастровояж: примерный план

Доверьтесь моему вкусу или поделитесь своими пожеланиями, и я составлю оптимальный маршрут. В каждом месте профессиональный сомелье расскажет про сорта вин, которые вы будете дегустировать, и подберет к ним закуски, а я дополню впечатления историями этих мест. Предлагаю такой вариант путешествия:

🍷 Винодельня, где создают прекрасное вино Пинотаж — этот сорт винограда растет только в ЮАР и только в винном регионе Стелленбос, поэтому попробовать его нужно обязательно! К тому же местное вино не раз было отмечено мировыми наградами — и весьма заслуженно, в чем вы убедитесь во время дегустации.

🍷 Винодельня, где вы попробуете великолепный Sovighnion Blank — идеальный выбор для обеденной дегустации. Отдельно можно отведать местные закуски: сыры, оливки, а также традиционные для ЮАР мясные закуски «буроворс» и «билтон».

🍷 Изысканная виноделья с арт-галереей, где можно оценить вина сортов Shardone, Shiraz и Caberne Savighnion в дегустационном зале с чудесными видами на виноградники и горы.

🍷 Сыроварня, где варят сыры по вековым голландским рецептам, сохранившимся еще с колониального времени. Здесь вы сможете попробовать вкуснейшие специалитеты в сопровождении специально подобранного вина.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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