Винные фермы региона Стелленбос славятся на весь мир уникальными винами, особенно сортом Пинотаж, который выращивают только здесь.В рамках эногастротура по окрестностям Кейптауна вас ждут дегустации, арт-галереи, утиные бега, фруктовые плантации

и многое другое. Гид-сомелье, прошедший курсы и лично оценивший местные вина, организует для вас идеальный день на винодельнях ЮАР. Вы сможете попробовать Пинотаж, Совиньон Бланк, Шардоне, Шираз и Каберне Совиньон, а также насладиться местными закусками и специалитетами

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения виноделен ЮАР - это январь-декабрь. В любое время года вы сможете насладиться уникальными винами, живописными видами и гастрономическими изысками.

Сейчас август — это идеальное время.