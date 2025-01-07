Винные фермы региона Стелленбос славятся на весь мир уникальными винами, особенно сортом Пинотаж, который выращивают только здесь.
В рамках эногастротура по окрестностям Кейптауна вас ждут дегустации, арт-галереи, утиные бега, фруктовые плантации
В рамках эногастротура по окрестностям Кейптауна вас ждут дегустации, арт-галереи, утиные бега, фруктовые плантации
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Уникальные вина ЮАР
- 🎨 Арт-галереи и выставки
- 🦆 Утиные бега и прогулки
- 🧀 Дегустации сыров
- 🌄 Прекрасные виды на виноградники
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения виноделен ЮАР - это январь-декабрь. В любое время года вы сможете насладиться уникальными винами, живописными видами и гастрономическими изысками.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Винодельня с Пинотажем
- Винодельня с Совиньон Бланком
- Винодельня с арт-галереей
- Сыроварня
Описание экскурсии
Винные фермы ЮАР как искусство
Виноделы Стелленбоса — творческие и многогранные люди, поэтому, помимо огромного выбора великолепных вин, вы оцените изюминку каждой локации. Это могут быть утиные бега, арт-галереи, разгуливающие альпаки и ламы, выставки африканского искусства, мастер-классы по сбору винограда — словом, развлечения на любой вкус! Вы можете заранее сказать, что вас больше всего заинтриговало, и я включу это место в нашу программу.
Наш гастровояж: примерный план
Доверьтесь моему вкусу или поделитесь своими пожеланиями, и я составлю оптимальный маршрут. В каждом месте профессиональный сомелье расскажет про сорта вин, которые вы будете дегустировать, и подберет к ним закуски, а я дополню впечатления историями этих мест. Предлагаю такой вариант путешествия:
- Винодельня, где создают прекрасное вино Пинотаж — этот сорт винограда растет только в ЮАР и только в винном регионе Стелленбос, поэтому попробовать его нужно обязательно! К тому же местное вино не раз было отмечено мировыми наградами — и весьма заслуженно, в чем вы убедитесь во время дегустации.
- Винодельня, где вы попробуете великолепный Sovighnion Blank — идеальный выбор для обеденной дегустации. Отдельно можно отведать местные закуски: сыры, оливки, а также традиционные для ЮАР мясные закуски «буроворс» и «билтон».
- Изысканная виноделья с арт-галереей, где можно оценить вина сортов Shardone, Shiraz и Caberne Savighnion в дегустационном зале с чудесными видами на виноградники и горы.
- Сыроварня, где варят сыры по вековым голландским рецептам, сохранившимся еще с колониального времени. Здесь вы сможете попробовать вкуснейшие специалитеты в сопровождении специально подобранного вина.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 307 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александр, я живу в ЮАР много лет, изучаю местные живописные маршруты, людей, культуру и кухню. Вместе со своей командой гидов с радостью поделюсь своими
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо, Александру, за чудесные дни проведенные в ЮАР. За 9 дней мы смогли посмотреть великолепный Кейптаун, съездить на мыс Доброй Надежды, посетить множество чудесных виноделен в Свартленд, Стелленбош, Франшхук, Херманус,
+2
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Александр, прекрасный гид. Полностью подстроился под мою семью, чтоб было интересно и вкусно нам взрослым и моей 7 летней дочке. Аккуратный водитель, отличный собеседник. Однозначно всем рекомендую!
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О
Это была вторая экскурсия нашей семьи из 4 человек с Александром, второй замечательный день знакомства с ЮАР. Мы ни на секунду не пожалели, что выбрали прекрасную компанию гида-сомелье Александра для
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О
Алекс молодец, может решить оперативно все вопросы (найти нужного и лучшего сомелье, организовать посещение и экскурсию под конец рабочего дня…) видно что он на многих винодельнях уважаемый человек. Подсказал что лучше продегустировать и купить себе на память. Дал много дельных советов по другим жизненным вопросам. Спасибо ему, будем рекомендовать знакомым!
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И
Спасибо Александру!!!!! После длинного перелета нам нужна была экскурсия в своем темпе. Получили массу приятных впечатлений, окружающие нас виды радовали глаз. Александр прекрасный собеседник, ответил на все наши вопросы и дал много дельных советов. Рекомендую!!!!
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А
Спасибо Александру за день, все было на высшем уровне! Подборка виноделен - отличная, каждая была по-своему интересна, вкуснейшее вино, приятная беседа! Обязательно буду рекомендовать друзьям и, при возможности, сами вернемся еще за другими экскурсиями.
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