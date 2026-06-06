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Один день в Херманусе: киты, вино и атмосфера красивой жизни

Отправиться из Кейптауна к одному из самых колоритных уголков Западного Кейпа
Всего один день в Херманусе — и вы увидите ЮАР такой, какой её запоминают навсегда.

Киты в открытом океане, колония африканских пингвинов, виноградники у лагуны, дегустация южноафриканских вин и одна из самых красивых прибрежных дорог мира — пожалуй, лучшие локации региона в одной поездке!
Один день в Херманусе: киты, вино и атмосфера красивой жизни
Один день в Херманусе: киты, вино и атмосфера красивой жизни
Один день в Херманусе: киты, вино и атмосфера красивой жизни

Описание экскурсии

7:30–8:00 — выезд из Кейптауна

По дороге я расскажу о регионе, его природе, истории и жизни в Южной Африке.

11:00–13:00 — Херманус и китовое сафари (в сезон с июня по ноябрь)

Херманус считается одним из лучших мест в мире для наблюдения за южными китами. Если позволит погода, мы отправимся в океан на китовое сафари, где можно увидеть китов совсем близко. Во время прогулки также встречаются дельфины, морские котики и другие морские обитатели. Перед выходом в море проводится краткий инструктаж по безопасности.

13:30–14:15 — прогулка по тропе Клифф-Пат

После сафари мы прогуляемся по знаменитой тропе вдоль океана. Даже вне сезона китов это место впечатляет своими пейзажами: свежий океанский воздух, шум волн, скалы и панорамы Атлантики делают Херманус одним из самых атмосферных городов побережья.

14:45 — винодельня с панорамными видами и дегустацией вин

Следующая остановка — винодельня, расположенная среди виноградников, лагуны и гор. Здесь у вас будет время отдохнуть, попробовать южноафриканские вина и пообедать в ресторане с красивыми видами.

16:00 — живописная дорога Кларенс-Драйв

Одна из самых известных прибрежных дорог Южной Африки. По пути нас ждут виды Атлантического океана, скалистые бухты, горные серпантины и смотровые площадки, где мы сделаем остановки для фотографий.

Колония африканских пингвинов в Беттис-Бей (Стоуни-Пойнт)

Мы понаблюдаем за жизнью африканских пингвинов в их естественной среде обитания. Здесь можно увидеть, как они отдыхают на камнях, ухаживают друг за другом и ныряют в океан. Я расскажу об особенностях их жизни и о том, почему этот вид сегодня находится под угрозой исчезновения.

Закат и возвращение в Кейптаун

Организационные детали

  • Дополнительные расходы:

Дегустация на винодельне Benguela Cove Lagoon Wine Estate. Каждый сам выбирает количество и сорт вина для тестирования.
Расценки: сет из 5 вин — около 250 рэндов с чел., тарелка сырная, мясная, комбо: 300-400 рэндов
Китовое сафари — 1500 рэндов за чел. (выкупается и бронируется заранее)

  • Оплатить экскурсию желательно наличными, но возможен платёж картами
  • Возможно проведение экскурсии для групп от 5 до 7 человек на минивэне Hyundai Staria, отдельная доплата $300. Бронируйте такую экскурсию не менее, чем за 48 часов до предполагаемой даты.
  • Важно бронировать билеты на сафари заранее

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваш гид в Кейптауне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 15 туристов
Я гид, живу в прекрасном Кейптауне с 1999 года. Я действительно местная и горжусь тем, что могу делиться своей любовью к этой уникальной стране с путешественниками со всего мира. Мой
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разнообразный профессиональный опыт, включая многие годы работы в качестве парамедика, помогает мне обеспечивать комфорт и безопасность моих гостей во время экскурсий. Моя любовь к культуре и истории ЮАР дала мне толчёк стать гидом, я стремлюсь предоставить незабываемые впечатления для всех, кто присоединяется ко мне. C нетерпением жду возможности показать вам самые удивительные уголки Кейптауна!

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