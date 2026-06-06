Киты в открытом океане, колония африканских пингвинов, виноградники у лагуны, дегустация южноафриканских вин и одна из самых красивых прибрежных дорог мира — пожалуй, лучшие локации региона в одной поездке!
Описание экскурсии
7:30–8:00 — выезд из Кейптауна
По дороге я расскажу о регионе, его природе, истории и жизни в Южной Африке.
11:00–13:00 — Херманус и китовое сафари (в сезон с июня по ноябрь)
Херманус считается одним из лучших мест в мире для наблюдения за южными китами. Если позволит погода, мы отправимся в океан на китовое сафари, где можно увидеть китов совсем близко. Во время прогулки также встречаются дельфины, морские котики и другие морские обитатели. Перед выходом в море проводится краткий инструктаж по безопасности.
13:30–14:15 — прогулка по тропе Клифф-Пат
После сафари мы прогуляемся по знаменитой тропе вдоль океана. Даже вне сезона китов это место впечатляет своими пейзажами: свежий океанский воздух, шум волн, скалы и панорамы Атлантики делают Херманус одним из самых атмосферных городов побережья.
14:45 — винодельня с панорамными видами и дегустацией вин
Следующая остановка — винодельня, расположенная среди виноградников, лагуны и гор. Здесь у вас будет время отдохнуть, попробовать южноафриканские вина и пообедать в ресторане с красивыми видами.
16:00 — живописная дорога Кларенс-Драйв
Одна из самых известных прибрежных дорог Южной Африки. По пути нас ждут виды Атлантического океана, скалистые бухты, горные серпантины и смотровые площадки, где мы сделаем остановки для фотографий.
Колония африканских пингвинов в Беттис-Бей (Стоуни-Пойнт)
Мы понаблюдаем за жизнью африканских пингвинов в их естественной среде обитания. Здесь можно увидеть, как они отдыхают на камнях, ухаживают друг за другом и ныряют в океан. Я расскажу об особенностях их жизни и о том, почему этот вид сегодня находится под угрозой исчезновения.
Закат и возвращение в Кейптаун
Организационные детали
- Дополнительные расходы:
Дегустация на винодельне Benguela Cove Lagoon Wine Estate. Каждый сам выбирает количество и сорт вина для тестирования.
Расценки: сет из 5 вин — около 250 рэндов с чел., тарелка сырная, мясная, комбо: 300-400 рэндов
Китовое сафари — 1500 рэндов за чел. (выкупается и бронируется заранее)
- Оплатить экскурсию желательно наличными, но возможен платёж картами
- Возможно проведение экскурсии для групп от 5 до 7 человек на минивэне Hyundai Staria, отдельная доплата $300. Бронируйте такую экскурсию не менее, чем за 48 часов до предполагаемой даты.
- Важно бронировать билеты на сафари заранее