Всего один день в Херманусе — и вы увидите ЮАР такой, какой её запоминают навсегда. Киты в открытом океане, колония африканских пингвинов, виноградники у лагуны, дегустация южноафриканских вин и одна из самых красивых прибрежных дорог мира — пожалуй, лучшие локации региона в одной поездке!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

7:30–8:00 — выезд из Кейптауна

По дороге я расскажу о регионе, его природе, истории и жизни в Южной Африке.

11:00–13:00 — Херманус и китовое сафари (в сезон с июня по ноябрь)

Херманус считается одним из лучших мест в мире для наблюдения за южными китами. Если позволит погода, мы отправимся в океан на китовое сафари, где можно увидеть китов совсем близко. Во время прогулки также встречаются дельфины, морские котики и другие морские обитатели. Перед выходом в море проводится краткий инструктаж по безопасности.

13:30–14:15 — прогулка по тропе Клифф-Пат

После сафари мы прогуляемся по знаменитой тропе вдоль океана. Даже вне сезона китов это место впечатляет своими пейзажами: свежий океанский воздух, шум волн, скалы и панорамы Атлантики делают Херманус одним из самых атмосферных городов побережья.

14:45 — винодельня с панорамными видами и дегустацией вин

Следующая остановка — винодельня, расположенная среди виноградников, лагуны и гор. Здесь у вас будет время отдохнуть, попробовать южноафриканские вина и пообедать в ресторане с красивыми видами.

16:00 — живописная дорога Кларенс-Драйв

Одна из самых известных прибрежных дорог Южной Африки. По пути нас ждут виды Атлантического океана, скалистые бухты, горные серпантины и смотровые площадки, где мы сделаем остановки для фотографий.

Колония африканских пингвинов в Беттис-Бей (Стоуни-Пойнт)

Мы понаблюдаем за жизнью африканских пингвинов в их естественной среде обитания. Здесь можно увидеть, как они отдыхают на камнях, ухаживают друг за другом и ныряют в океан. Я расскажу об особенностях их жизни и о том, почему этот вид сегодня находится под угрозой исчезновения.

Закат и возвращение в Кейптаун

Организационные детали

Дополнительные расходы:

Дегустация на винодельне Benguela Cove Lagoon Wine Estate. Каждый сам выбирает количество и сорт вина для тестирования.

Расценки: сет из 5 вин — около 250 рэндов с чел., тарелка сырная, мясная, комбо: 300-400 рэндов

Китовое сафари — 1500 рэндов за чел. (выкупается и бронируется заранее)