Ирина М. проводит ещё 3 экскурсии

Виноградный край раскинулся буквально в сорока минутах езды от Кейптауна. Прославленный «Винный путь» начинается, как правило, с ближайшего к столице города Стелленбош и второго по старшенству после Кейптауна. «Город дубов», как его ещё называют, уютно устроился среди живописной долины, в окружении гор ⛰️ и сочной зелени виноградников. Город 🏙️ выдержан в совершенно изумительном Капско-Голландском стиле, белые здания в один — два этажа, часто имеющие крышу из тростника прекрасно вписываются в местный ландшафт и создают очень уютную атмосферу. Вам захочется побродить по улицам и окунуться в эпоху 19-го, начало 20-го века. Множество сувенирных и антикварных магазинов встретятся на Вашем пути, непременно выпейте чашечку кофе в одном из многочисленных кафе, расположенных прямо на улице. В Стелленбоше Вы встретите большие компании молодых людей, сидящих в кафе и просто переходящих улицу, это студенты, ведь в Стеллебош находится знаменитый Университет, где занятия ведутся как на английском, так и на африкаанс.

Пора отправляться на дегустацию вина! Мы посетим пару хозяйств и Вы сможете выбрать то вино 🍷, которое пришлось Вам по вкусу. Посмотреть на гепардов и хищных птиц можно в Спиир, и даже зайти в вольер и ближе познакомиться с этими животными.

Городок Франчхук — это кусочек Франции на Африканской Земле, дословно переводится Французкий уголок. Он славится своей непревзойденной кухней и деликатными винами. Обед состоится на одной из виноделен. Об истории 📖 прибытия французких гугенотов в долину Вы услышите во время экскурсии 🧭 экскурсии: 09:00 — 09:30

Желательно иметь с собой солнцезащитные очки, головные уборы, солнцезащитный крем.