Ирина М. проводит ещё 3 экскурсии

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Винный тур Стелленбош и Франчхук

Ирина М.
Ирина М. – Гид из Кейптауна
Винный тур Стелленбош и Франчхук
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Винный тур Стелленбош и Франчхук
Виноградный край раскинулся буквально в сорока минутах езды от Кейптауна. Прославленный «Винный путь» начинается, как правило, с ближайшего к столице города Стелленбош и второго по старшенству после Кейптауна. «Город дубов», как его ещё называют, уютно устроился среди живописной долины, в окружении гор ⛰️ и сочной зелени виноградников. Город 🏙️ выдержан в совершенно изумительном Капско-Голландском стиле, белые здания в один — два этажа, часто имеющие крышу из тростника прекрасно вписываются в местный ландшафт и создают очень уютную атмосферу. Вам захочется побродить по улицам и окунуться в эпоху 19-го, начало 20-го века. Множество сувенирных и антикварных магазинов встретятся на Вашем пути, непременно выпейте чашечку кофе в одном из многочисленных кафе, расположенных прямо на улице. В Стелленбоше Вы встретите большие компании молодых людей, сидящих в кафе и просто переходящих улицу, это студенты, ведь в Стеллебош находится знаменитый Университет, где занятия ведутся как на английском, так и на африкаанс.
Пора отправляться на дегустацию вина! Мы посетим пару хозяйств и Вы сможете выбрать то вино 🍷, которое пришлось Вам по вкусу. Посмотреть на гепардов и хищных птиц можно в Спиир, и даже зайти в вольер и ближе познакомиться с этими животными.
Городок Франчхук — это кусочек Франции на Африканской Земле, дословно переводится Французкий уголок. Он славится своей непревзойденной кухней и деликатными винами. Обед состоится на одной из виноделен. Об истории 📖 прибытия французких гугенотов в долину Вы услышите во время экскурсии 🧭 экскурсии: 09:00 — 09:30
Желательно иметь с собой солнцезащитные очки, головные уборы, солнцезащитный крем.
Что не входит
  • Примечание: Входные билеты (~ USD10) не включены в стоимость экскурсии. Для детей в возрасте 2-12 обычно предоставляется скидка на входные билеты. Если ребенок до 12 лет путешествует с тремя взрослыми
  • то плата за экскурсию с него не взимается.
Начало и место завершения
🚩 Cape Town

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина М.
Ирина М.
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