воду, в машине есть возможность подзарядить телефон, что очень удобно.



По дороге к саду рассказал много интересного про Корею и корейский быт. С одной стороны отлично владеет информацией об истории Кореи, с другой может по запросу рассказать множество интересных бытовых деталей о жизни корейцев, о которых не напишут в интернете. Ответил на все наши многочисленные вопросы.



Очень внимателен к туристам: несколько раз интересовался не устали ли мы, какую еду предпочитаем и т. д. Кроме того, подробно рассказал, какие места можно дополнительно посетить самостоятельно, в том числе, рестораны (отправил геолокацию). Очень помогло сэкономить время на поиски. В интернете такой информации не смогли найти. Указал несколько интересных для нас колоритных районов Сеула, о которых также не нашли информации в интернете. Также интересовался, что уже знаем о Корее, чтобы не дублировать информацию.



Дал историческую и фактологическую справку о саде и острове. В самих локациях показал много красивых мест, в том числе для фото. На маршруте заходили в магазины и небольшие музеи, в которых рассказал и показал множество деталей. Дал возможность спокойно, без спешки, пообедать с учетом наших предпочтений.



Также показал интересные нетуристические места Сеула, поскольку осталось немного времени.



В целом, прекрасный человек, с которым приятно и интересно общаться на различные темы.



Очень рекомендую данного гида. Будьте уверены, что самостоятельно посещение Сада утреннего спокойствия и Нами и Кореи в целом будет неполным.