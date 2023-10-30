Всего 2,5 часа на авто — и вы уже не в шумном Сеуле, а в роскошном национальном парке Сораксан! Он раскроет для вас всё многообразие корейской природы. Вы увидите могучие горы и необычные деревья, водопады и пагоды. Прокатитесь по канатной дороге и оцените шикарные пейзажи с высоты. А ещё мы съездим к Восточному морю: погуляем по набережной и пообедаем в местном рыбном ресторане.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Национальный парк Сораксан

Он покорит вас величественными горами, водопадами, экзотическими деревьями и древними пагодами. А также необыкновенной атмосферой — это настоящее место силы, умиротворения и спокойствия. Мы проведём в парке около 2,5 часов: неспешно погуляем по живописным аллеям, прокатимся по канатной дороге к смотровой площадке на одной из горных вершин и обратно, увидим самую большую в Корее статую Будды и старейший храм в стране.

Восточное море

Вы подышите кристально чистым воздухом, прогуляетесь по чудесному пляжу и полюбуетесь завораживающими пейзажами. А ещё заглянете в прибрежный ресторан и отведаете вкуснейшие морские деликатесы. Всё это займёт около 1,5 часов. После чего мы отправимся обратно в бурлящий Сеул!

Организационные детали