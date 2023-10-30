Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула

Посетить самый живописный национальный парк в стране и погулять по побережью Восточного моря

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Всего 2,5 часа на авто — и вы уже не в шумном Сеуле, а в роскошном национальном парке Сораксан! Он раскроет для вас всё многообразие корейской природы. Вы увидите могучие горы и необычные деревья, водопады и пагоды. Прокатитесь по канатной дороге и оцените шикарные пейзажи с высоты. А ещё мы съездим к Восточному морю: погуляем по набережной и пообедаем в местном рыбном ресторане.
Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
Национальный парк Сораксан и Восточное море: путешествие из Сеула
Ближайшие даты:
30
окт
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окт
1
ноя
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ноя
3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Национальный парк Сораксан

Он покорит вас величественными горами, водопадами, экзотическими деревьями и древними пагодами. А также необыкновенной атмосферой — это настоящее место силы, умиротворения и спокойствия. Мы проведём в парке около 2,5 часов: неспешно погуляем по живописным аллеям, прокатимся по канатной дороге к смотровой площадке на одной из горных вершин и обратно, увидим самую большую в Корее статую Будды и старейший храм в стране.

Восточное море

Вы подышите кристально чистым воздухом, прогуляетесь по чудесному пляжу и полюбуетесь завораживающими пейзажами. А ещё заглянете в прибрежный ресторан и отведаете вкуснейшие морские деликатесы. Всё это займёт около 1,5 часов. После чего мы отправимся обратно в бурлящий Сеул!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Время в пути в одну сторону — около 2,5 часов
  • Комфортабельный автомобиль включён в стоимость
  • Дополнительные расходы: билеты в национальный парк — 3$ с человека, канатная дорога — 10$ с человека, обед — 20-30$ с человека
  • Билеты и питание для гида оплачиваются путешественниками

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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