Посетить самый живописный национальный парк в стране и погулять по побережью Восточного моря
Всего 2,5 часа на авто — и вы уже не в шумном Сеуле, а в роскошном национальном парке Сораксан! Он раскроет для вас всё многообразие корейской природы. Вы увидите могучие горы и необычные деревья, водопады и пагоды. Прокатитесь по канатной дороге и оцените шикарные пейзажи с высоты. А ещё мы съездим к Восточному морю: погуляем по набережной и пообедаем в местном рыбном ресторане.
Ближайшие даты:
30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Национальный парк Сораксан
Он покорит вас величественными горами, водопадами, экзотическими деревьями и древними пагодами. А также необыкновенной атмосферой — это настоящее место силы, умиротворения и спокойствия. Мы проведём в парке около 2,5 часов: неспешно погуляем по живописным аллеям, прокатимся по канатной дороге к смотровой площадке на одной из горных вершин и обратно, увидим самую большую в Корее статую Будды и старейший храм в стране.
Восточное море
Вы подышите кристально чистым воздухом, прогуляетесь по чудесному пляжу и полюбуетесь завораживающими пейзажами. А ещё заглянете в прибрежный ресторан и отведаете вкуснейшие морские деликатесы. Всё это займёт около 1,5 часов. После чего мы отправимся обратно в бурлящий Сеул!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Время в пути в одну сторону — около 2,5 часов
- Комфортабельный автомобиль включён в стоимость
- Дополнительные расходы: билеты в национальный парк — 3$ с человека, канатная дорога — 10$ с человека, обед — 20-30$ с человека
- Билеты и питание для гида оплачиваются путешественниками
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Сеуле
Здравствуйте! Меня зовут Лена. Я переехала в Корею в 2014 году, закончила в местном университете магистратуру по специальности «Туризм и гостиничный бизнес». После этого открыла своё турагентство. Вместе с командой русскоговорящих гидов с радостью познакомим вас с загадочной Кореей: её историей, традициями и культурой. Расскажем об интересных исторических событиях и жизни современных корейцев, покажем топовые достопримечательности и вкусные места.
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