В крепости Намхансансон (входит в список ЮНЕСКО) вы сможете прикоснуться к старинным легендам и историческим событиям. Увидите императорский дворец, служивший укрытием и врата Чонсынмун. С вершины горы насладитесь прекрасным видом на Сеул. А я расскажу о битве за Маньчжурию.
Затем мы отправимся в гости к местным жителям: вы попробуете традиционную корейскую кухню и больше узнаете о культуре страны. По желанию можем заглянуть в местное кафе и выпить уникальный корейский чай из трав и корней.
Контрастный Каннам: золотые руки, небоскрёбы и храм Будды
Мы пройдёмся по улицам, посмотрим на стеклянные небоскрёбы, полюбуемся современной архитектурой — и сделаем забавные снимки возле золотых рук из клипа PSY. Зайдём в библиотеку Starfield в торговом центре (вы точно видели её фото в социальных сетях!), прогуляемся по площади с автографами звёзд.
Наконец, заглянем в буддистский храм Бонынса, спрятанный среди высоток. Здесь царит умиротворение, а древние статуи Будды напоминают о важности поиска духовного баланса в суете современного мегаполиса.
Организационные детали
Трансфер на Kia Karnival, сопровождение гида, вода в машине и все входные билеты включены в стоимость
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжела — ваш гид в Сеуле
Провела экскурсии для 144 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Анжела. Я живу в Сеуле больше 20 лет и люблю этот город настоящей нетуристической любовью. Работаю гидом с 2014 года. Провожу обзорные, тематические и гастрономические экскурсии. С нетерпением жду нашей встречи!