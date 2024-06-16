Эта поездка - настоящее путешествие во времени. Сначала вы посетите крепость Намхансансон, построенную в 17 веке и входящую в список ЮНЕСКО.Здесь вы увидите императорский дворец и врата Чонсынмун, а также

насладитесь видом на Сеул с вершины горы. Далее отправитесь в гости к местным жителям, где попробуете традиционную корейскую кухню и узнаете больше о культуре страны. Затем прогуляетесь по современному району Каннам, полюбуетесь стеклянными небоскрёбами и сделаете фото возле золотых рук из клипа PSY. В завершение экскурсии посетите буддистский храм Бонынса, спрятанный среди высоток, где царит умиротворение и духовный баланс

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Древняя крепость и традиционная корейская кухня

В крепости Намхансансон (входит в список ЮНЕСКО) вы сможете прикоснуться к старинным легендам и историческим событиям. Увидите императорский дворец, служивший укрытием и врата Чонсынмун. С вершины горы насладитесь прекрасным видом на Сеул. А я расскажу о битве за Маньчжурию.

Затем мы отправимся в гости к местным жителям: вы попробуете традиционную корейскую кухню и больше узнаете о культуре страны. По желанию можем заглянуть в местное кафе и выпить уникальный корейский чай из трав и корней.

Контрастный Каннам: золотые руки, небоскрёбы и храм Будды

Мы пройдёмся по улицам, посмотрим на стеклянные небоскрёбы, полюбуемся современной архитектурой — и сделаем забавные снимки возле золотых рук из клипа PSY. Зайдём в библиотеку Starfield в торговом центре (вы точно видели её фото в социальных сетях!), прогуляемся по площади с автографами звёзд.

Наконец, заглянем в буддистский храм Бонынса, спрятанный среди высоток. Здесь царит умиротворение, а древние статуи Будды напоминают о важности поиска духовного баланса в суете современного мегаполиса.

Организационные детали