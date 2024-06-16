Прошлое и настоящее Южной Кореи: от крепости к небоскрёбам

Путешествие во времени: от крепости Намхансансон до современных небоскрёбов Каннама. Увидите историю Южной Кореи и попробуете традиционную кухню
Эта поездка - настоящее путешествие во времени. Сначала вы посетите крепость Намхансансон, построенную в 17 веке и входящую в список ЮНЕСКО.

Здесь вы увидите императорский дворец и врата Чонсынмун, а также
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насладитесь видом на Сеул с вершины горы.

Далее отправитесь в гости к местным жителям, где попробуете традиционную корейскую кухню и узнаете больше о культуре страны.

Затем прогуляетесь по современному району Каннам, полюбуетесь стеклянными небоскрёбами и сделаете фото возле золотых рук из клипа PSY.

В завершение экскурсии посетите буддистский храм Бонынса, спрятанный среди высоток, где царит умиротворение и духовный баланс

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🕰 Путешествие во времени
  2. 🏰 Посещение крепости Намхансансон
  3. 🍲 Традиционная корейская кухня
  4. 🏙 Современные небоскрёбы Каннама
  5. 🙏 Буддистский храм Бонынса

Что можно увидеть

  • Крепость Намхансансон
  • Императорский дворец
  • Врата Чонсынмун
  • Небоскрёбы Каннама
  • Библиотека Starfield
  • Буддистский храм Бонынса
Прошлое и настоящее Южной Кореи: от крепости к небоскрёбам
Прошлое и настоящее Южной Кореи: от крепости к небоскрёбам
Прошлое и настоящее Южной Кореи: от крепости к небоскрёбам
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Древняя крепость и традиционная корейская кухня

В крепости Намхансансон (входит в список ЮНЕСКО) вы сможете прикоснуться к старинным легендам и историческим событиям. Увидите императорский дворец, служивший укрытием и врата Чонсынмун. С вершины горы насладитесь прекрасным видом на Сеул. А я расскажу о битве за Маньчжурию.

Затем мы отправимся в гости к местным жителям: вы попробуете традиционную корейскую кухню и больше узнаете о культуре страны. По желанию можем заглянуть в местное кафе и выпить уникальный корейский чай из трав и корней.

Контрастный Каннам: золотые руки, небоскрёбы и храм Будды

Мы пройдёмся по улицам, посмотрим на стеклянные небоскрёбы, полюбуемся современной архитектурой — и сделаем забавные снимки возле золотых рук из клипа PSY. Зайдём в библиотеку Starfield в торговом центре (вы точно видели её фото в социальных сетях!), прогуляемся по площади с автографами звёзд.

Наконец, заглянем в буддистский храм Бонынса, спрятанный среди высоток. Здесь царит умиротворение, а древние статуи Будды напоминают о важности поиска духовного баланса в суете современного мегаполиса.

Организационные детали

  • Трансфер на Kia Karnival, сопровождение гида, вода в машине и все входные билеты включены в стоимость
  • Дополнительно оплачивается обед

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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