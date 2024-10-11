Демилитаризованная зона (ДМЗ) — полоса земли, служащая буферной зоной между Северной и Южной Кореями. Несмотря на своё название, это одно из самых милитаризированных мест на планете.
Вы пройдёте через территорию, которая была закрыта на протяжении 50 лет, исследуете один из туннелей, который после войны прокопали жители КНДР. И пройдёте по Красному подвесному мосту, где произошла героическая битва.
Вы пройдёте через территорию, которая была закрыта на протяжении 50 лет, исследуете один из туннелей, который после войны прокопали жители КНДР. И пройдёте по Красному подвесному мосту, где произошла героическая битва.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- 05:30 — выезд из Сеула.
- 07:30 — прибытие в парк «Имджингак», расположенный в 7 км. от военной демаркационной линии.
- 08:00 — завтрак, оформление документов.
- 09:00 — просмотр короткого фильма об истории Корейской войны.
- 10:00 — проход в Третий туннель. Его длина составляет более 1635 м, ширина и высота — по 2 м. Это один из четырёх обнаруженных туннелей, который прокопали жители КНДР после войны, чтобы, по мнению Южной Кореи, внезапно напасть на страну.
- 11:00 — посещение обсерватории, из которой вы сможете увидеть территорию Северной Кореи. А если повезёт, то и людей, которые там живут и работают. Длительность экскурсии 3 часа.
- 14:00 — обед.
- 15:00 — отправление к Красному подвесному мосту, расположенному на горе Гамак, где произошла героическая битва под Солмари. При желании посетим мемориальный парк, посвящённый этой битве.
- 16:00 — прогулка по таинственному лесу и самому длинному в Корее горному подвесному мосту к водопаду.
- 18:00 — ужин. Я подберу для вас хороший ресторан в соответствии с вашими предпочтениями.
- 20:00 — возвращение в отель.
Организационные детали
- Необходимо взять с собой паспорт!
- Tуннель имеет крутой уклон, прогулка туда и обратно занимает 30–40 минут. Если детям и пожилым людям будет сложно, они смогут подождать перед туннелем.
- Поскольку демилитаризованная зона находится в ведении военных, поездка может быть отменена без предварительного уведомления.
- Маршрут зависит от погодных, военных и правительственных факторов. При неожиданной отмене вы посетите:.
Имджингак, арт-пространство BEAT 131, обсерваторию объединения Одусан, Красный подвесной мост, Военный мемориал Кореи и другие интересные места
В стоимость включено
Трансфер из отеля до DMZ на автомобиле Huindai Santa.
Fe. Возможно увеличить число участников и поменять марку автомобиля (детали и стоимость уточняйте в переписке). По территории DMZ экскурсия проводится на автобусе
Парковки Услуги русскоговорящего гида Все входные билеты Вода и wi-fi
В стоимость не входит
- Питание.
- Сувениры.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Сеуле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Сеуле
Провела экскурсии для 207 туристов
Я сертифицированный переводчик, живу в Южной Корее с 2001 года. Постоянно исследую её: путешествую, открываю новые места, изучаю историю страны. Знаю и умею готовить корейскую кухню. На экскурсиях вы получите много полезных рекомендаций, основанных на личном опыте.Задать вопрос
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