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Демилитаризованная зона (ДМЗ) — полоса земли, служащая буферной зоной между Северной и Южной Кореями. Несмотря на своё название, это одно из самых милитаризированных мест на планете.



Вы пройдёте через территорию, которая была закрыта на протяжении 50 лет, исследуете один из туннелей, который после войны прокопали жители КНДР. И пройдёте по Красному подвесному мосту, где произошла героическая битва.