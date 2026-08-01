Едем бродить по пещере, которая входит в список 100 must-see локаций страны. А ещё это единственное место, где продают вино местного производства. О нём и о других особенностях здешней жизни я расскажу по дороге к точке, откуда лучше всего видно Северную Корею. Программа погрузит вас в контекст современной страны, а я позабочусь о вашем комфорте в пути.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Винная пещера

Мы отправимся в соседний город в 45 километрах от Сеула. Вы пройдёте по подземным галереям и узнаете, для чего вырыли пещеру и как менялось её назначение в разные эпохи. Здесь же работает магазин корейских вин — можно выбрать бутылку на вечер.

Смотровая у 38-й параллели

Поедем к одному из ближайших к Северной Корее доступных мест. С обзорной площадки вы в мощные бинокли разглядите поселения, а я расскажу, как по-разному живут разделённые границей люди. При желании можно перекусить в кафе с видом на Северную Корею.

История единой и разделённой Кореи

Поговорим о прошлом страны с 1394 года до наших дней и о том, кто, как и почему провёл разграничительную черту.

Приблизительный тайминг:

9:00–10:00 — дорога к винной пещере

11:00–12:00 — поездка к 38-й параллели

13:00–14:00 — смотровая площадка

14:30–15:00 — возвращение в Сеул

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет за полдня увидеть что-то необычное без спешки и увезти с собой бутылку корейского вина.

Организационные детали

Едем на минивене Kia Carnival

Входные билеты включены в стоимость

После экскурсии я отвезу вас в отель или высажу у крупнейшего рынка морепродуктов Сеула, в Хондэ или Мёндоне — для самостоятельной прогулки

Обратите внимание: на маршруте есть лестницы — рассчитывайте свои силы

Я не буду вас подгонять, и если понадобится, на обратном пути завезу в магазин за продуктами или по другим делам — без доплаты

Дополнительные расходы (по желанию)