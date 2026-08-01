Грандиозная винная пещера и взгляд на Северную Корею (из Сеула)
Прогуляться по 7-уровневым рукотворным галереям под землёй и заглянуть в жизнь за 38-й параллелью
Едем бродить по пещере, которая входит в список 100 must-see локаций страны. А ещё это единственное место, где продают вино местного производства.
О нём и о других особенностях здешней жизни я расскажу по дороге к точке, откуда лучше всего видно Северную Корею. Программа погрузит вас в контекст современной страны, а я позабочусь о вашем комфорте в пути.
Описание экскурсии
Винная пещера
Мы отправимся в соседний город в 45 километрах от Сеула. Вы пройдёте по подземным галереям и узнаете, для чего вырыли пещеру и как менялось её назначение в разные эпохи. Здесь же работает магазин корейских вин — можно выбрать бутылку на вечер.
Смотровая у 38-й параллели
Поедем к одному из ближайших к Северной Корее доступных мест. С обзорной площадки вы в мощные бинокли разглядите поселения, а я расскажу, как по-разному живут разделённые границей люди. При желании можно перекусить в кафе с видом на Северную Корею.
История единой и разделённой Кореи
Поговорим о прошлом страны с 1394 года до наших дней и о том, кто, как и почему провёл разграничительную черту.
Приблизительный тайминг: 9:00–10:00 — дорога к винной пещере 11:00–12:00 — поездка к 38-й параллели 13:00–14:00 — смотровая площадка 14:30–15:00 — возвращение в Сеул
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто хочет за полдня увидеть что-то необычное без спешки и увезти с собой бутылку корейского вина.
Организационные детали
Едем на минивене Kia Carnival
Входные билеты включены в стоимость
После экскурсии я отвезу вас в отель или высажу у крупнейшего рынка морепродуктов Сеула, в Хондэ или Мёндоне — для самостоятельной прогулки
Обратите внимание: на маршруте есть лестницы — рассчитывайте свои силы
Я не буду вас подгонять, и если понадобится, на обратном пути завезу в магазин за продуктами или по другим делам — без доплаты
Дополнительные расходы (по желанию)
Питание
Трансфер из другого города или аэропорта — подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Колин — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 745 туристов
Понимаю, как сложно найти и доверить свой отдых гиду, который не просто проведёт вас по городу и стране, а действительно расскажет, покажет и не испортит вам отдых.
Я создаю экскурсии в читать дальшеуменьшить
формате живого сценария. Вы — главный герой, город — декорации, а история разворачивается шаг за шагом. Мы исследуем скрытые символы, неочевидные места и детали, которые оживают в рассказе.
Я родился от смешанного брака в корейско-русской семье, гражданин Кореи. Закончил в СПб Государственную Академию сервиса и туризма. С 2010 года женат на южной кореянке. Отец двух детей. С 2012 года работаю в Южной Корее в туризме. Специализируюсь на индивидуальных и авторских экскурсиях.
Порядочный, доброжелательный, аккуратный, позитивный в меру образованный, скромный:)
До встречи в Стране утренней свежести!
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