Экскурсии с обедом

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» в Сеуле на русском языке, цены от €512. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Погружение в атмосферу Сеула
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
35 отзывов
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
«На обед мы остановимся в уютном видовом ресторанчике, которому присужден статус Мишлен Guide: вы попробуете корейские манты, супы и салаты»
10 июня в 09:30
11 июня в 17:00
512 за человека
Заповедная Корея: парк ЮНЕСКО, водопад, стеклянный мост и обед (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Заповедная Корея: природные чудеса и культурное наследие
Погрузитесь в красоту Кореи: водопад, парк ЮНЕСКО и стеклянный мост ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Сеул
«В стоимость включено: услуги гида, трансфер на автомобиле Kia Carnival Prestige от отеля и обратно, входные билеты, обед, парковки, платные дороги, wi-fi и вода Evian в авто, карта Сеула»
10 июня в 05:00
17 июня в 05:00
834 за человека
Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане
Примерьте корейские традиционные костюмы, прогуляйтесь по императорскому дворцу и узким улочкам, а затем насладитесь обедом в мишленовском ресторане
«В стоимость экскурсии включены услуги гида, аренда национальной одежды, обед, такси от вашего отеля (если он находится далеко)»
10 июня в 08:30
13 июня в 14:30
624 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Погружение в атмосферу Сеула
    Пожалуй, без этой экскурсии сказать, что мы были в Сеуле нельзя. Именно благодаря Колину мы смогли действительно пощупать Сеул, его культуру, ритм. Увидеть его достоинства и проблематику. Эта экскурсия действительно позволила нам почувствовать себя местными жителями. Колин, огромное спасибо!
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Погружение в атмосферу Сеула
    Интересная и полезная экскурсия для первого знакомства с городом. Колин показал и рассказал об основных исторических достопримечательностях, зданиях мэрии, президентском дворце
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    с его историями, показал город со смотровой площадки на горе, кофейное место, где снималась дорама. На обед пробовала одно из традиционных корейских блюд. Терпеливо и основательно отвечал на все вопросы, показал буддийский храм, который не входил в программу. Время пролетело быстро, интересно, в прекрасной и дружеской атмосфере! В последующие дни было легче ориентироваться по городу. Спасибо Колин!

  • Т
    Таня
    1 мая 2024
    Погружение в атмосферу Сеула
    Прекрасная экскурсия! Благодарю за атмосферу города)
    Прекрасная экскурсия! Благодарю за атмосферу города)
  • А
    Анжелика
    9 апреля 2024
    Заповедная Корея: парк ЮНЕСКО, водопад, стеклянный мост и обед (всё включено)
    Прекрасная экскурсия, авторский маршрут. Красивейшее место и отличная организация! Колин прекрасный гид и очень светлый открытый и добрый парень! Впечатления и положительные эмоции переполняют.
  • Р
    Рудольф
    21 ноября 2023
    Заповедная Корея: парк ЮНЕСКО, водопад, стеклянный мост и обед (всё включено)
    Не пишу обычно отзывы, потому что все субъективно! Но об этой экскурсии решил написать пару слов! Данная экскурсия новая, авторская, ее разрабатывал
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    сам Колин и мы были первыми гостями отправившимися на нее! Колин потрясающий человек, интересный рассказчик и собеседник! Прекрасный маршрут с потрясающими пейзажами и историческими местами. Не избитыми туристическими, а уникальными о которых в основном пока знают только местные. Ну и ужин в маленьком семейном ресторане, это невероятно вкусно! Ну и конечно сервис который устроил Колин, прекрасный автомобиль, забрал от отеля, привез к отелю, все на 5 звезд! Колин большое Вам спасибо за этот невероятный день! Мы обязательно вернемся в Южную Корею! До встречи!

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «С обедом»

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  3. Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане
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Сколько стоит экскурсия по Сеулу в июне 2024
Сейчас в Сеуле в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 512 до 834. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «С обедом», 37 ⭐ отзывов, цены от €512. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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