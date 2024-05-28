1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
«На обед мы остановимся в уютном видовом ресторанчике, которому присужден статус Мишлен Guide: вы попробуете корейские манты, супы и салаты»
10 июня в 09:30
11 июня в 17:00
€512 за человека
Индивидуальная
13 часов
Заповедная Корея: природные чудеса и культурное наследие
Погрузитесь в красоту Кореи: водопад, парк ЮНЕСКО и стеклянный мост ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Сеул
«В стоимость включено: услуги гида, трансфер на автомобиле Kia Carnival Prestige от отеля и обратно, входные билеты, обед, парковки, платные дороги, wi-fi и вода Evian в авто, карта Сеула»
10 июня в 05:00
17 июня в 05:00
€834 за человека
Индивидуальная
7 часов
Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане
Примерьте корейские традиционные костюмы, прогуляйтесь по императорскому дворцу и узким улочкам, а затем насладитесь обедом в мишленовском ресторане
«В стоимость экскурсии включены услуги гида, аренда национальной одежды, обед, такси от вашего отеля (если он находится далеко)»
10 июня в 08:30
13 июня в 14:30
€624 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 мая 2024Пожалуй, без этой экскурсии сказать, что мы были в Сеуле нельзя. Именно благодаря Колину мы смогли действительно пощупать Сеул, его культуру, ритм. Увидеть его достоинства и проблематику. Эта экскурсия действительно позволила нам почувствовать себя местными жителями. Колин, огромное спасибо!
- ААнна17 мая 2024Интересная и полезная экскурсия для первого знакомства с городом. Колин показал и рассказал об основных исторических достопримечательностях, зданиях мэрии, президентском дворце
- ТТаня1 мая 2024Прекрасная экскурсия! Благодарю за атмосферу города)
- ААнжелика9 апреля 2024Прекрасная экскурсия, авторский маршрут. Красивейшее место и отличная организация! Колин прекрасный гид и очень светлый открытый и добрый парень! Впечатления и положительные эмоции переполняют.
- РРудольф21 ноября 2023Не пишу обычно отзывы, потому что все субъективно! Но об этой экскурсии решил написать пару слов! Данная экскурсия новая, авторская, ее разрабатывал
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «С обедом»
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