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сам Колин и мы были первыми гостями отправившимися на нее! Колин потрясающий человек, интересный рассказчик и собеседник! Прекрасный маршрут с потрясающими пейзажами и историческими местами. Не избитыми туристическими, а уникальными о которых в основном пока знают только местные. Ну и ужин в маленьком семейном ресторане, это невероятно вкусно! Ну и конечно сервис который устроил Колин, прекрасный автомобиль, забрал от отеля, привез к отелю, все на 5 звезд! Колин большое Вам спасибо за этот невероятный день! Мы обязательно вернемся в Южную Корею! До встречи!