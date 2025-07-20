Сеул - моя душа! Этот лозунг, выбранный жителями Южной Кореи, отражает дух современного Сеула.
Индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность посетить основные популярные места столицы. Прогулка по Сеулу позволит ощутить его динамику
Индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность посетить основные популярные места столицы. Прогулка по Сеулу позволит ощутить его динамику
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏙️ Посещение популярных мест
- 🇰🇷 Погружение в культуру
- 🕒 Гибкий график
- 🎯 Динамика мегаполиса
Что можно увидеть
- Популярные места Сеула
Описание экскурсии
Сеул – моя Душа!
Сеул, столица Южной Кореи, стал символом динамичного и современного города. В апреле 2023 года граждане выбрали лозунг "Сеул – моя Душа!" для отражения своей любви и привязанности к этому удивительному месту. Чтобы по-настоящему понять и ощутить атмосферу Сеула, стоит посетить его главные достопримечательности.
Популярные места для посещения
Сеул предлагает множество интересных локаций, которые помогут вам погрузиться в его культуру и энергетику. Вот несколько из них:
- Дворец Гёнбоккун: Это один из самых известных дворцов, который олицетворяет богатую историю страны.
- Улица Инсадонг: Место, где можно найти традиционные корейские изделия и насладиться атмосферой старого Сеула.
- Набережная реки Хан: Идеальное место для прогулок и отдыха, с прекрасными видами на город.
- Башня Н서울타워: С этого места открывается захватывающий вид на всю столицу.
Заключение
Посещение этих мест поможет вам ощутить всю прелесть и динамику Сеула. Этот город, с его уникальным сочетанием традиций и современности, оставит в вашем сердце незабываемые впечатления. Откройте для себя Сеул и позвольте ему стать частью вашей души!
Ежедневно, с 10:00 до 18:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт: Санта Фе (2021 г.) 4 места + 2 (третий ряд).
Что не входит в цену
- Входной билет в арт-центр DDP (бесплатно, выставки по желанию)
- Входной билет в Aкванариум (33000 вон/чел. (по желанию) )
- Oбзорная площадка Seoul Sky (31000 вон/чел.). Стоимость входного билета может изменяться в зависимости от сезона, устанавливается администрацией объекта
- Обед (по желанию).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, с 10:00 до 18:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Чтобы согласовать место встречи
- Дату
- Время
- Маршрут экскурсии
- Стоимость входных билетов и тд
- Пожалуйста
- Свяжитесь с гидом по почте slava140583@gmail. com или по номеру телефона +821022755120 (whatsapp, telegram)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Входит в следующие категории Сеула
Похожие экскурсии из Сеула
Индивидуальная
Нетуристический Сеул: рынок трав, трущобы и храм
Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей
Завтра в 09:30
21 июл в 09:00
$512 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Сеул за один день: от дворцов Чосона до башни Лоттэ Скай
Погрузитесь в атмосферу Сеула: от величественных дворцов до захватывающих видов с башни Лоттэ Скай
Начало: Отель
28 июл в 10:30
1 авг в 10:30
$199 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Современный Сеул: Каннам, Lotte World Tower и не только
Погрузитесь в атмосферу современного Сеула, посетив его яркие символы: Каннам, Lotte World Tower и многое другое
Начало: У вашего отеля
21 июл в 10:00
22 июл в 10:00
$260 за всё до 4 чел.