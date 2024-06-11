Сеульская мозаика: история, архитектура и K-pop

Погрузитесь в атмосферу Сеула, исследуя королевский дворец, буддийский храм и традиционную деревню. Завершите день, почувствовав себя звездой K-pop
За полдня экскурсии по Сеулу вы получите яркое представление о городе.

Погружение в прошлое начнётся с осмотра королевского дворца и воссозданной деревни, где можно узнать о национальных героях и традициях. Посещение
читать дальше

главного буддийского храма города откроет религиозную историю Кореи.

В традиционной деревне Букчон вы попробуете корейские сладости и чай, а также познакомитесь с архитектурным стилем «ханок».

В культурном центре у ручья Чхонгечхон можно почувствовать себя звездой K-pop, выбрав реквизит и песню для съёмки музыкального клипа. На площади Кванхвамун вы узнаете о двух самых почитаемых корейских героях.

В завершение экскурсии посетите район Инсадонг, где множество магазинов и ресторанчиков позволят насладиться корейской кухней и атмосферой.

В течение дня экскурсовод расскажет об истории, культуре и традициях Южной Кореи, делясь опытом длительного проживания в этой стране

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальная возможность почувствовать себя звездой кей-попа
  2. 🏛️ Погружение в историю и культуру Кореи
  3. 🍵 Дегустация традиционных корейских сладостей и чаёв
  4. 🕌 Посещение главного буддийского храма Сеула
  5. 📸 Фотосессия в национальных костюмах в традиционной деревне
  6. 🌿 Прогулка по самым высоким в мире вертикальным садам

Что можно увидеть

  • Мэрия города
  • Малый дворец Токсугун
  • Ручей Чхонгечхон
  • Площадь Кванхвамун
  • Традиционная деревня Букчон
  • Храм Чогеса
  • Район Инсадонг
Сеульская мозаика: история, архитектура и K-pop
Сеульская мозаика: история, архитектура и K-pop
Сеульская мозаика: история, архитектура и K-pop
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мэрия города. Рассмотрим ассиметричное здание снаружи и заглянем внутрь — где огромную площадь занимают самые высокие в мире вертикальные сады.

Малый дворец Токсугун. Дополнительный дворец королевской семьи, в котором есть здания в западном стиле. Вы услышите историю Дворца добродетели и долголетия, посмотрите на смену караула и сфотографируетесь со стражниками.

Минутка кей-попа. Прогуляемся вдоль ручья Чхонгечхон до культурного центра, где находится большая медиастена и можно получить опыт съёмки музыкальных клипов в стиле К-pop: выбрать реквизит, песню, установить свет.

Площадь Кванхвамун. На главной площади Сеула я расскажу о двух самых почитаемых корейских героях, статуи которых здесь находятся.

Гастрономическая пауза. В традиционной деревне Букчон мы зайдём в кафе и попробуем корейское мороженое, сладости, травяные чаи. Здесь, в воссозданном поселении, вы познакомитесь с корейским архитектурным стилем «ханок». И при желании устроите фотосессию в национальных костюмах.

Храм Чогеса. Также вы посетите главный буддийский храм Сеула. Я расскажу об истории святыни и особенностях буддизма в Корее.

Район Инсадонг. Я покажу атмосферное место со множеством интересных магазинов и аутентичных ресторанчиков корейской еды. Расскажу о корейской кухне, помогу в выборе блюд. И здесь вас оставлю, чтобы вы насладились самостоятельной прогулкой и покупками уже в своём ритме.

В течение дня мы будем говорить об истории, культуре, традициях и стиле жизни в Южной Корее. Я с удовольствием поделюсь опытом своего длительного проживания в этой стране. Так, вы получите полную и достоверную информацию не только о достопримечательностях, но и о реалиях местной жизни.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты для себя и гида (дворец Токсугун — 1$, по понедельникам он закрыт, вместо него я предложу посетить дворец Кёнбукун — 3 $); напитки и десерты
  • В весенне-летний период при солнечной погоде возьмите с собой головные уборы или зонтики от солнца

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Мэрии Сеула
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сеула

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеСвятые местаОбзорныеМонастыри, церкви, храмыСамое главноеПопулярные места

Похожие экскурсии из Сеула

Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Популярное предложение
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Насладитесь невероятным путешествием по главным достопримечательностям Сеула за один день в компании опытного гида
Начало: На станции метро Seoul Station
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
193 за всё до 6 чел.
Исследуем мир k-pop в Сеуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Погружение в мир K-pop в Сеуле: от танцев до аллеи звёзд
Вас ждет уникальное путешествие по миру K-pop в Сеуле, где вы сможете научиться танцевать и почувствовать культуру изнутри
18 июня в 15:00
25 июня в 15:00
250 за всё до 3 чел.
Парк Дэ Чан Гым и K-рор культура
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Парк Дэ Чан Гым и погружение в K-рор культуру: индивидуальная экскурсия в Сеул
Окунитесь в мир корейской культуры: от исторических декораций до секретов звезд K-pop. Ваш шанс увидеть мир глазами любимых артистов
Начало: в вашем отеле
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
550 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сеуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сеуле
ХорошоТам