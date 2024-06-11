Погружение в прошлое начнётся с осмотра королевского дворца и воссозданной деревни, где можно узнать о национальных героях и традициях. Посещение
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная возможность почувствовать себя звездой кей-попа
- 🏛️ Погружение в историю и культуру Кореи
- 🍵 Дегустация традиционных корейских сладостей и чаёв
- 🕌 Посещение главного буддийского храма Сеула
- 📸 Фотосессия в национальных костюмах в традиционной деревне
- 🌿 Прогулка по самым высоким в мире вертикальным садам
Что можно увидеть
- Мэрия города
- Малый дворец Токсугун
- Ручей Чхонгечхон
- Площадь Кванхвамун
- Традиционная деревня Букчон
- Храм Чогеса
- Район Инсадонг
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мэрия города. Рассмотрим ассиметричное здание снаружи и заглянем внутрь — где огромную площадь занимают самые высокие в мире вертикальные сады.
Малый дворец Токсугун. Дополнительный дворец королевской семьи, в котором есть здания в западном стиле. Вы услышите историю Дворца добродетели и долголетия, посмотрите на смену караула и сфотографируетесь со стражниками.
Минутка кей-попа. Прогуляемся вдоль ручья Чхонгечхон до культурного центра, где находится большая медиастена и можно получить опыт съёмки музыкальных клипов в стиле К-pop: выбрать реквизит, песню, установить свет.
Площадь Кванхвамун. На главной площади Сеула я расскажу о двух самых почитаемых корейских героях, статуи которых здесь находятся.
Гастрономическая пауза. В традиционной деревне Букчон мы зайдём в кафе и попробуем корейское мороженое, сладости, травяные чаи. Здесь, в воссозданном поселении, вы познакомитесь с корейским архитектурным стилем «ханок». И при желании устроите фотосессию в национальных костюмах.
Храм Чогеса. Также вы посетите главный буддийский храм Сеула. Я расскажу об истории святыни и особенностях буддизма в Корее.
Район Инсадонг. Я покажу атмосферное место со множеством интересных магазинов и аутентичных ресторанчиков корейской еды. Расскажу о корейской кухне, помогу в выборе блюд. И здесь вас оставлю, чтобы вы насладились самостоятельной прогулкой и покупками уже в своём ритме.
В течение дня мы будем говорить об истории, культуре, традициях и стиле жизни в Южной Корее. Я с удовольствием поделюсь опытом своего длительного проживания в этой стране. Так, вы получите полную и достоверную информацию не только о достопримечательностях, но и о реалиях местной жизни.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты для себя и гида (дворец Токсугун — 1$, по понедельникам он закрыт, вместо него я предложу посетить дворец Кёнбукун — 3 $); напитки и десерты
- В весенне-летний период при солнечной погоде возьмите с собой головные уборы или зонтики от солнца