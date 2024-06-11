За полдня экскурсии по Сеулу вы получите яркое представление о городе.Погружение в прошлое начнётся с осмотра королевского дворца и воссозданной деревни, где можно узнать о национальных героях и традициях. Посещение

главного буддийского храма города откроет религиозную историю Кореи. В традиционной деревне Букчон вы попробуете корейские сладости и чай, а также познакомитесь с архитектурным стилем «ханок». В культурном центре у ручья Чхонгечхон можно почувствовать себя звездой K-pop, выбрав реквизит и песню для съёмки музыкального клипа. На площади Кванхвамун вы узнаете о двух самых почитаемых корейских героях. В завершение экскурсии посетите район Инсадонг, где множество магазинов и ресторанчиков позволят насладиться корейской кухней и атмосферой. В течение дня экскурсовод расскажет об истории, культуре и традициях Южной Кореи, делясь опытом длительного проживания в этой стране

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мэрия города. Рассмотрим ассиметричное здание снаружи и заглянем внутрь — где огромную площадь занимают самые высокие в мире вертикальные сады.

Малый дворец Токсугун. Дополнительный дворец королевской семьи, в котором есть здания в западном стиле. Вы услышите историю Дворца добродетели и долголетия, посмотрите на смену караула и сфотографируетесь со стражниками.

Минутка кей-попа. Прогуляемся вдоль ручья Чхонгечхон до культурного центра, где находится большая медиастена и можно получить опыт съёмки музыкальных клипов в стиле К-pop: выбрать реквизит, песню, установить свет.

Площадь Кванхвамун. На главной площади Сеула я расскажу о двух самых почитаемых корейских героях, статуи которых здесь находятся.

Гастрономическая пауза. В традиционной деревне Букчон мы зайдём в кафе и попробуем корейское мороженое, сладости, травяные чаи. Здесь, в воссозданном поселении, вы познакомитесь с корейским архитектурным стилем «ханок». И при желании устроите фотосессию в национальных костюмах.

Храм Чогеса. Также вы посетите главный буддийский храм Сеула. Я расскажу об истории святыни и особенностях буддизма в Корее.

Район Инсадонг. Я покажу атмосферное место со множеством интересных магазинов и аутентичных ресторанчиков корейской еды. Расскажу о корейской кухне, помогу в выборе блюд. И здесь вас оставлю, чтобы вы насладились самостоятельной прогулкой и покупками уже в своём ритме.

В течение дня мы будем говорить об истории, культуре, традициях и стиле жизни в Южной Корее. Я с удовольствием поделюсь опытом своего длительного проживания в этой стране. Так, вы получите полную и достоверную информацию не только о достопримечательностях, но и о реалиях местной жизни.

Организационные детали