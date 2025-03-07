Сеульская телебашня – экскурсии в Сеуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Сеульская телебашня» в Сеуле на русском языке, цены от $220. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Пешая
6 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Сеулу: дворцы, парки и исторические места
Посетите 11 уникальных мест Сеула за один день! Узнайте историю, попробуйте корейскую кухню и насладитесь панорамными видами с башни Намсан
Начало: У здания мэрии Сеула
Завтра в 10:30
14 мар в 10:30
$231 за всё до 3 чел.
По следам корейских дорам
Пешая
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам корейских дорам
Погрузитесь в мир корейских дорам! Вас ждут кофейни, дворцы и университеты, где снимали культовые сериалы. Незабываемое путешествие по Сеулу
Завтра в 14:00
13 мар в 14:00
$220 за всё до 3 чел.
Два Сеула за 1 день
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Два Сеула за 1 день: исторический и современный
Встретим вас в аэропорту или отеле и проведём незабываемый тур по лучшим локациям Сеула. Дворцы, музеи, небоскребы и виды с высоты - всё это в одном дне
12 мар в 10:00
13 мар в 10:00
$422 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Георгий
    7 марта 2025
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Спасибо за отличную экскурсию! Было ощущение, что идёшь не с гидом, а с другом, который тут давно живёт и он тебе рассказывает что тут и как. Все чётко, понятно, просто. Однозначно посветуем этого экскурсовода другим!
  • Е
    Евгения
    1 марта 2025
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Нам очень понравилась прогулка с Татьяной, она рассказала много интересного о быте и жизни в Корее (она сама уже больше
    читать дальше

    20 лет проживает там), и максимально подстраивала маршрут и программу под наши интересы. Также Татьяна знает отличные места где можно вкусно и быстро перекусить (у нас был куриный суп- он супер!) и попить чай в приятных уютных местах. В общем, понравилось очень, рекомендуем и в следующие приезды в Корею планируем обращаться именно к Татьяне! 👍👍👍

  • S
    Svetlana
    17 февраля 2025
    Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
    Экскурсия понравилась! Татьяна интересно рассказывала не только про историю города но и про современную жизнь в Корее! Посетили много интересны мест в том числе и кафе по году Мишлен! Отлично провели день даже не заметили как прошагали 20 тыс шагов.
  • С
    Светлана
    18 сентября 2024
    По следам корейских дорам
    Лиля, огромное спасибо за проведённый день. Дорамные местечки + вечерний Сеул очень захватывающе получилось. Море впечатлений и эмоций.)))
    Лиля, огромное спасибо за проведённый день. Дорамные местечки + вечерний Сеул очень захватывающе получилось. Море впечатлений и эмоций.)))Лиля, огромное спасибо за проведённый день. Дорамные местечки + вечерний Сеул очень захватывающе получилось. Море впечатлений и эмоций.)))Лиля, огромное спасибо за проведённый день. Дорамные местечки + вечерний Сеул очень захватывающе получилось. Море впечатлений и эмоций.)))Лиля, огромное спасибо за проведённый день. Дорамные местечки + вечерний Сеул очень захватывающе получилось. Море впечатлений и эмоций.)))Лиля, огромное спасибо за проведённый день. Дорамные местечки + вечерний Сеул очень захватывающе получилось. Море впечатлений и эмоций.)))Лиля, огромное спасибо за проведённый день. Дорамные местечки + вечерний Сеул очень захватывающе получилось. Море впечатлений и эмоций.)))Лиля, огромное спасибо за проведённый день. Дорамные местечки + вечерний Сеул очень захватывающе получилось. Море впечатлений и эмоций.)))Лиля, огромное спасибо за проведённый день. Дорамные местечки + вечерний Сеул очень захватывающе получилось. Море впечатлений и эмоций.)))Лиля, огромное спасибо за проведённый день. Дорамные местечки + вечерний Сеул очень захватывающе получилось. Море впечатлений и эмоций.)))Лиля, огромное спасибо за проведённый день. Дорамные местечки + вечерний Сеул очень захватывающе получилось. Море впечатлений и эмоций.)))
  • Е
    Екатерина
    28 апреля 2024
    По следам корейских дорам
    Лилия очень поладила с детьми, для которых мы и брали экскурсию (8 и 10 лет). Было интересно и познавательно, мы
    читать дальше

    посетили много интересных мест и всё время забегали на разные к-поп локации, когда Лилия узнавала от дочек об их интересах. Увидели город с другой стороны, более неформальной. В конце прекрасно отужинали в одной из дорамных локаций

  • В
    Вероника
    19 апреля 2024
    По следам корейских дорам
    Замечательное знакомство с Сеулом и его знаковыми местам, где снимались популярные дорамы от чудесной Лилии! Дочка-подросток, которая и была основным
    читать дальше

    заказчиком экскурсии, в полном восторге и очень подружилась с Лилией) Тёплый подход, исключительное внимание к нашему комфорту, искренняя любовь к городу со стороны Лилии помогли нам получить яркие впечатления

  • А
    Алёна
    15 марта 2024
    Два Сеула за 1 день
    Нам назначили крутого гида - Елизавету, она очень интересный рассказчик, дала и исторические справки и рассказала про современный быт и
    читать дальше

    жизнь в Сеуле. К тому же отлично подстраивалась под наши предпочтения, привела в очень вкусное и интересное место на обед. Было эмоционально комфортно и вся наша компания осталась довольна)

Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Сеульская телебашня»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сеуле
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
  2. По следам корейских дорам
  3. Два Сеула за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Сеуле
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Рыбный Рынок
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Сеулу в марте 2025
Сейчас в Сеуле в категории "Сеульская телебашня" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 422. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Сеульская телебашня», 38 ⭐ отзывов, цены от $220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май