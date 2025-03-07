Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Сеулу: дворцы, парки и исторические места
Посетите 11 уникальных мест Сеула за один день! Узнайте историю, попробуйте корейскую кухню и насладитесь панорамными видами с башни Намсан
Начало: У здания мэрии Сеула
Завтра в 10:30
14 мар в 10:30
$231 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам корейских дорам
Погрузитесь в мир корейских дорам! Вас ждут кофейни, дворцы и университеты, где снимали культовые сериалы. Незабываемое путешествие по Сеулу
Завтра в 14:00
13 мар в 14:00
$220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Два Сеула за 1 день: исторический и современный
Встретим вас в аэропорту или отеле и проведём незабываемый тур по лучшим локациям Сеула. Дворцы, музеи, небоскребы и виды с высоты - всё это в одном дне
12 мар в 10:00
13 мар в 10:00
$422 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеоргий7 марта 2025Спасибо за отличную экскурсию! Было ощущение, что идёшь не с гидом, а с другом, который тут давно живёт и он тебе рассказывает что тут и как. Все чётко, понятно, просто. Однозначно посветуем этого экскурсовода другим!
- ЕЕвгения1 марта 2025Нам очень понравилась прогулка с Татьяной, она рассказала много интересного о быте и жизни в Корее (она сама уже больше
- SSvetlana17 февраля 2025Экскурсия понравилась! Татьяна интересно рассказывала не только про историю города но и про современную жизнь в Корее! Посетили много интересны мест в том числе и кафе по году Мишлен! Отлично провели день даже не заметили как прошагали 20 тыс шагов.
- ССветлана18 сентября 2024Лиля, огромное спасибо за проведённый день. Дорамные местечки + вечерний Сеул очень захватывающе получилось. Море впечатлений и эмоций.)))
- ЕЕкатерина28 апреля 2024Лилия очень поладила с детьми, для которых мы и брали экскурсию (8 и 10 лет). Было интересно и познавательно, мы
- ВВероника19 апреля 2024Замечательное знакомство с Сеулом и его знаковыми местам, где снимались популярные дорамы от чудесной Лилии! Дочка-подросток, которая и была основным
- ААлёна15 марта 2024Нам назначили крутого гида - Елизавету, она очень интересный рассказчик, дала и исторические справки и рассказала про современный быт и
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «Сеульская телебашня»
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