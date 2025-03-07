читать дальше 20 лет проживает там), и максимально подстраивала маршрут и программу под наши интересы. Также Татьяна знает отличные места где можно вкусно и быстро перекусить (у нас был куриный суп- он супер!) и попить чай в приятных уютных местах. В общем, понравилось очень, рекомендуем и в следующие приезды в Корею планируем обращаться именно к Татьяне! 👍👍👍

Нам очень понравилась прогулка с Татьяной, она рассказала много интересного о быте и жизни в Корее (она сама уже больше