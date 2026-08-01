Начнём день в музее, посвящённом… туалетам. Вы увидите, как один необычный проект изменил отношение корейцев к общественным туалетам, а затем отправитесь в «Эверленд» — знаменитый парк развлечений от компании «Самсунг», где вас ждут сафари, панды и знаменитая горка «Т-экспресс».

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Сеула

Расскажу о городе, если наш маршрут будет проходить мимо интересных мест.

10:00–11:00 — «Дом Мистера Туалет»

История музея-то вполне серьёзная. Я расскажу, почему создатель решил построить дом в форме унитаза и почему сегодня Южную Корею часто ставят в пример по качеству общественных туалетов. Заодно сделаете самые необычные фотографии за всё путешествие.

13:00 — тематический парк «Эверленд»

Перед входом я помогу сориентироваться: покажу карту, расскажу, какие зоны стоит посетить в первую очередь, где живут большие панды, как попасть на сафари и какие аттракционы нельзя пропустить, включая деревянную горку T-Express с уклоном 77°.

После этого вы самостоятельно проведёте в парке столько времени, сколько захотите. «Эверленд» работает примерно до 22:00, поэтому возвращение в Сеул мы согласуем заранее или уже во время поездки.

Организационные детали