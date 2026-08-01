Весёлый музей-унитаз и легендарный «Эверленд» - из Сеула
Теперь вы видели в Корее всё
Начнём день в музее, посвящённом… туалетам.
Вы увидите, как один необычный проект изменил отношение корейцев к общественным туалетам, а затем отправитесь в «Эверленд» — знаменитый парк развлечений от компании «Самсунг», где вас ждут сафари, панды и знаменитая горка «Т-экспресс».
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Сеула
Расскажу о городе, если наш маршрут будет проходить мимо интересных мест.
10:00–11:00 — «Дом Мистера Туалет»
История музея-то вполне серьёзная. Я расскажу, почему создатель решил построить дом в форме унитаза и почему сегодня Южную Корею часто ставят в пример по качеству общественных туалетов. Заодно сделаете самые необычные фотографии за всё путешествие.
13:00 — тематический парк «Эверленд»
Перед входом я помогу сориентироваться: покажу карту, расскажу, какие зоны стоит посетить в первую очередь, где живут большие панды, как попасть на сафари и какие аттракционы нельзя пропустить, включая деревянную горку T-Express с уклоном 77°.
После этого вы самостоятельно проведёте в парке столько времени, сколько захотите. «Эверленд» работает примерно до 22:00, поэтому возвращение в Сеул мы согласуем заранее или уже во время поездки.
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на минивене KIA Carnival
Дополнительно оплачиваются питание и входные билеты в «Эверленд». Стоимость зависит от сезона и дня посещения: взрослый — 46 000–68 000 вон (~$30–45), детский — 36 000–58 000 вон (~$24–38)
Музей «Дом Мистера Туалет» по понедельникам закрыт. В этот день маршрут можно изменить по согласованию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Колин — ваш гид в Сеуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 747 туристов
Понимаю, как сложно найти и доверить свой отдых гиду, который не просто проведёт вас по городу и стране, а действительно расскажет, покажет и не испортит вам отдых.
Я создаю экскурсии в читать дальшеуменьшить
формате живого сценария. Вы — главный герой, город — декорации, а история разворачивается шаг за шагом. Мы исследуем скрытые символы, неочевидные места и детали, которые оживают в рассказе.
Я родился от смешанного брака в корейско-русской семье, гражданин Кореи. Закончил в СПб Государственную Академию сервиса и туризма. С 2010 года женат на южной кореянке. Отец двух детей. С 2012 года работаю в Южной Корее в туризме. Специализируюсь на индивидуальных и авторских экскурсиях.
Порядочный, доброжелательный, аккуратный, позитивный в меру образованный, скромный:)
До встречи в Стране утренней свежести!
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