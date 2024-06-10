Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане

Примерьте корейские традиционные костюмы, прогуляйтесь по императорскому дворцу и узким улочкам, а затем насладитесь обедом в мишленовском ресторане
Индивидуальная экскурсия по Сеулу - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу древней Кореи. Надев традиционные костюмы ханбок, вы почувствуете себя знатными особами, жившими во дворце.

Прогулка по императорскому дворцу с возможностью
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увидеть смену караула, а также посещение аутентичной деревни в старой части Сеула, оставят незабываемые впечатления. Чайный дом с видом на деревню и дворец добавит особого шарма вашему путешествию.

Завершит экскурсию обед в мишленовском ресторане на улице Мёндон, где вы попробуете национальные блюда, такие как мясные манты и кимчи.

В стоимость экскурсии включены услуги гида, аренда национальной одежды, обед и такси от вашего отеля. Дополнительно оплачиваются напитки и десерты на обеде. Встреча с гидом происходит в вашем отеле, желательно в старой части Сеула. По вторникам императорский дворец закрыт, но прогулка по другому дворцу будет не менее интересной. Все детали можно обсудить в переписке

6 причин купить эту экскурсию

  1. 👗 Примерите корейские традиционные костюмы ханбок
  2. 🏯 Посетите императорский дворец и увидите смену караула
  3. 📸 Сделаете яркие фотографии на память
  4. 🌸 Прогуляетесь по аутентичной деревне
  5. 🍵 Посетите чайный дом с видом на деревню и дворец
  6. 🍽️ Попробуете блюда в мишленовском ресторане

Что можно увидеть

  • Императорский дворец
  • Аутентичная деревня
  • Чайный дом
  • Мишленовский ресторан
Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане
Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане
Императорский дворец + чайный дом + обед в мишленовском ресторане
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы примерите корейские традиционные костюмы ханбок и почувствуете себя знатными особами, жившими когда-то во дворце.
  • Осмотрите императорский дворец и, если повезёт, увидите смену караула. Я подробно расскажу об истории Сеула и помогу сделать яркие фотографии на память.
  • Вы пройдёте по колоритным улочкам аутентичной деревни в старой части Сеула, где когда-то жили дворяне.
  • Посетите чайный дом, откуда открывается вид на всю деревню и императорский дворец.
  • После вернёте себе современный облик — переоденетесь в привычную одежду. И мы отправимся в мишленовский ресторан на улицу Мёндон, где вы попробуете национальную корейскую кухню — мясные манты и кимчи.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, аренда национальной одежды, обед, такси от вашего отеля (если он находится далеко).
  • Дополнительно по желанию оплачиваются напитки и десерты на обеде.
  • Я встречу вас в вашем отеле. Желательно, чтобы отель находился в старой части Сеула, иначе придётся очень рано вставать и долго ехать.
  • По вторникам императорский дворец закрыт, смена караула не проводится. Будем гулять в другом дворце. Детали обсудим в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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