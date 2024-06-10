Индивидуальная экскурсия по Сеулу - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу древней Кореи. Надев традиционные костюмы ханбок, вы почувствуете себя знатными особами, жившими во дворце.
Прогулка по императорскому дворцу с возможностью
Прогулка по императорскому дворцу с возможностью
6 причин купить эту экскурсию
- 👗 Примерите корейские традиционные костюмы ханбок
- 🏯 Посетите императорский дворец и увидите смену караула
- 📸 Сделаете яркие фотографии на память
- 🌸 Прогуляетесь по аутентичной деревне
- 🍵 Посетите чайный дом с видом на деревню и дворец
- 🍽️ Попробуете блюда в мишленовском ресторане
Что можно увидеть
- Императорский дворец
- Аутентичная деревня
- Чайный дом
- Мишленовский ресторан
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы примерите корейские традиционные костюмы ханбок и почувствуете себя знатными особами, жившими когда-то во дворце.
- Осмотрите императорский дворец и, если повезёт, увидите смену караула. Я подробно расскажу об истории Сеула и помогу сделать яркие фотографии на память.
- Вы пройдёте по колоритным улочкам аутентичной деревни в старой части Сеула, где когда-то жили дворяне.
- Посетите чайный дом, откуда открывается вид на всю деревню и императорский дворец.
- После вернёте себе современный облик — переоденетесь в привычную одежду. И мы отправимся в мишленовский ресторан на улицу Мёндон, где вы попробуете национальную корейскую кухню — мясные манты и кимчи.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, аренда национальной одежды, обед, такси от вашего отеля (если он находится далеко).
- Дополнительно по желанию оплачиваются напитки и десерты на обеде.
- Я встречу вас в вашем отеле. Желательно, чтобы отель находился в старой части Сеула, иначе придётся очень рано вставать и долго ехать.
- По вторникам императорский дворец закрыт, смена караула не проводится. Будем гулять в другом дворце. Детали обсудим в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Колин — ваш гид в Сеуле
Провёл экскурсии для 354 туристов
Работаю гидом в Южной Корее с 2013 года. Я не просто провожу туры, а стараюсь, чтобы у гостей остались только яркие и тёплые воспоминания о Южной Корее. Моя супруга —Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сеула
Похожие экскурсии из Сеула
Индивидуальная
9 часов
Погружение в атмосферу Сеула: индивидуальная экскурсия
За один день вы увидите все самое интересное в старой части Сеула, узнаете о корейском быте и посетите любимые места местных жителей
Начало: Отель гостей в г. Сеул
Завтра в 09:30
11 июня в 17:00
€512 за человека
Индивидуальная
8 часов
Нетуристический Сеул: рынок трав, трущобы и храм
Погрузитесь в жизнь Сеула, посетив его нетуристические уголки и узнав о быте местных жителей
Завтра в 09:00
11 июня в 17:00
€512 за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
По следам корейских дорам: уникальная экскурсия по Сеулу
Погрузитесь в мир корейских сериалов, посетив ключевые места съемок в Сеуле. Эксклюзивный маршрут для фанатов дорам
28 июня в 15:00
5 июля в 15:00
€199 за всё до 3 чел.