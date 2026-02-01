Индивидуальный тур по Южной Корее: Кёнджу и Пусан
Погрузитесь в культуру Южной Кореи с эксклюзивным туром по Кёнджу и Пусану. Откройте для себя историю, природу и кулинарию в уникальном путешествии
Начало: Место вашего пребывания в городе Сеул, 09:00
17 фев в 08:00
20 фев в 08:00
$1883 за всё до 3 чел.
История, современность, духовность: весенний отпуск в Южной Корее
Исследовать контрастные мегаполисы и колоритные деревни, обойти святыни и покататься на кораблике
Начало: Аэропорт Сеула, время зависит от вашего рейса
6 апр в 08:00
18 окт в 08:00
$2300 за человека
Большое путешествие в золотых и багряных красках: осенний тур по Южной Корее
Изучить Сеул, Пусан, Кёнджу, полюбоваться разнообразием пейзажей и храмов, увидеть бабушек-ныряльщиц
Начало: Аэропорт Сеула, до 13:00-15:00
30 окт в 12:00
$1950 за человека
Три столицы, горы и море: большое путешествие по Южной Корее в мини-группе
Полюбоваться древней и современной архитектурой, переночевать в ханок-доме и отдохнуть в аквапарке
Начало: Аэропорт Сеула, по времени вашего рейса (рекоменду...
4 мая в 08:00
11 мая в 08:00
$2590 за человека
Путешествие по Южной Корее: 2 мегаполиса и курортные острова Чеджудо и Удо
Погулять по Сеулу и Пусану, подняться на потухший вулкан и посмотреть национальное шоу в театре
Начало: Аэропорт «Инчхон» в Сеуле, 13:00
11 ноя в 08:00
$3810 за билет
Осенью в Корею с гидом-фотографом: Сеул, Пусан и горы
Увидеть королевские дворцы, храмы, скалы и футуристические здания в окружении красных клёнов
Начало: Сеул, холл отеля, 16:00
12 ноя в 16:00
$2500 за человека
Индивидуальная поездка из Сеула: архитектура Кёнджу и многогранность Пусана
Пройти символичный путь в мир Будды, осмотреть гробницы королей и отдохнуть в любимом парке местных
Начало: Место вашего проживания в Сеуле, раннее утро, точн...
Завтра в 08:00
18 фев в 08:00
$1500 за всё до 5 чел.
Остров Чеджу без суеты: путешествие «всё включено» по главным достопримечательностям
Собрать мандарины, прогуляться по Саду камелий и заглянуть в храм с пещерными залами
Начало: Сеул, отель Fraser Place Namdaemun, 8:00
30 мар в 08:00
1 апр в 23:00
72 500 ₽ за человека
Большое путешествие по Пусану и Сеулу с изучением корейского
Попрактиковать язык, сходить в спа, посетить мастер-классы, получить фото в ханбоке и бьюти-бокс
Начало: Аэропорт Пусана, 11:00
6 июн в 17:00
24 июн в 17:00
$2205 за человека
Сеул, Пусан и Кёнджу: по трём столицам Южной Кореи в мини-группе
Прокатиться на корабле, погулять по Культурной деревне, осмотреть современную и древнюю архитектуру
Начало: Сеул, аэропорт, 10:00
1 июн в 10:00
12 окт в 10:00
$2000 за человека
