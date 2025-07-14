Тур-знакомство с Кореей: Сеул, Сокчхо и вулканический остров Чеджудо
Погрузитесь в уникальную атмосферу Южной Кореи: от современного Сеула до живописных пейзажей острова Чеджудо
Начало: Аэропорт Инчхон, Сеул, время встречи зависит от ва...
14 июл в 12:00
28 июл в 12:00
230 000 ₽ за человека
Большое путешествие в золотых и багряных красках: осенний тур по Южной Корее
Изучить Сеул, Пусан, Кёнджу, полюбоваться разнообразием пейзажей и храмов, увидеть бабушек-ныряльщиц
Начало: Аэропорт Сеула, до 13:00-15:00
10 ноя в 08:00
$1850 за человека
Этнотур по Южной Корее с лекциями востоковедов и проживанием в 5-звёздочных отелях
Посетить северокорейскую границу, съездить в Кёнджу и Пусан, поговорить о халлю, еде и иных аспектах
Начало: Аэропорт Сеула, 11:30-13:30
11 окт в 11:30
$7450 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сеулу в категории «На 10 дней»
Самые популярные туры этой рубрики в Сеуле
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Сеуле в июле 2025
Сейчас в Сеуле в категории "На 10 дней" можно забронировать 3 тура от 1850 до 230 000.
Туры на русском языке в Сеуле (Южная Корея 🇰🇷) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год на 10 дней, цены от 1850₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Южной Кореи. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь