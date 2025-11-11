Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вы отправитесь на комфортабельном джипе к озеру Рица, гид покажет как известные достопримечательности, так и секретные локации.



Вы увидите Белые скалы, Бзыбский храм и крепость, Чабгарский карниз, горы, водопады и прокатитесь по городу Гагра.

Александр Ваш гид в Гагре Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-4 человека На чём проводится Джиппинг

Джиппинг в Абхазию Каждый день в 08:00. 20 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Что вас ждёт? Это индивидуальный джип-тур на комфортабельном автомобиле премиум-класса (Land Rover Discovery) на озеро Рица. У вас появится возможность посетить самые популярные места и секретные локации от наших гидов, отведать местной кухни и в полной мере насладиться уникальными природными локациями.

