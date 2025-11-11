Вы отправитесь на комфортабельном джипе к озеру Рица, гид покажет как известные достопримечательности, так и секретные локации.
Вы увидите Белые скалы, Бзыбский храм и крепость, Чабгарский карниз, горы, водопады и прокатитесь по городу Гагра.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Это индивидуальный джип-тур на комфортабельном автомобиле премиум-класса (Land Rover Discovery) на озеро Рица. У вас появится возможность посетить самые популярные места и секретные локации от наших гидов, отведать местной кухни и в полной мере насладиться уникальными природными локациями.
Каждый день в 08:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белые скалы
- Смотровая Гагра
- Ресторан Гагрипш
- Колоннада Гагра
- Первая смотровая горы Мамзышха
- Бзыбский храм и крепость, Х век
- Юпшарский каньон
- Голубое озеро
- Водопад мужские слёзы
- Гегский водопад
- Чабгарский карниз
- Озеро Рица
- Молочный водопад
Что включено
- Услуги водителя-гида
- Трансфер по Адлеру и Красной поляне
Что не входит в цену
- Экологический сбор на озеро Рица - 700 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберём из любой точки Адлера или Красной Поляны
Завершение: Любая точка Адлера или Красной Поляны
Когда и сколько длится?
Каждый день в 08:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
