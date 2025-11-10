На этой индивидуальной экскурсии гости посетят Новоафонский монастырь, знаменитую пещеру и насладятся видами с Иверской горы. В Сухуме они прогуляются по набережной, увидят фонтан с грифонами и узнают о жизни
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные виды с Иверской горы
- 🕍 Посещение Новоафонского монастыря
- 🌊 Прогулка по набережной Сухума
- 🕳️ Загадочная Новоафонская пещера
- 🎨 Уникальные росписи храмов
- 📜 Истории о традициях и обычаях
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Новоафонский монастырь
- Новоафонская пещера
- Фонтан с грифонами
Описание экскурсии
- Вы посетите величественный Новоафонский монастырь у подножия Иверской горы. Полюбуетесь росписями храмов, панорамой Чёрного моря и рукотворным водопадом по соседству.
- Заглянете в знаменитую Новоафонскую пещеру — одно из самых впечатляющих природных чудес Абхазии.
- В столице республики, Сухуме, прогуляетесь по набережной Махаджиров, увидите фонтан с грифонами и узнаете, как живёт этот тёплый южный город сегодня.
Гид расскажет:
- почему Новоафонский монастырь называют духовным центром Кавказа.
- как проходят традиционные абхазские свадьбы.
- какие древние обычаи до сих пор соблюдают местные жители.
- как в Абхазии принимают гостей и что любят готовить.
- чем зарабатывают и что производят.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Volkswagen Caracalla, Toyota Alphard или Mitsubishi Delica.
- Дополнительные расходы: входные билеты в Новоафонскую пещеру — 700 ₽ за чел., обед — по желанию.
- Можем забрать вас также из Пицунды или на границе с Россией. Доплата составит 1000 ₽.
- Маршрут можно дополнить посещением дачи Сталина и Горбачёва в Мюссере. Подробности уточняйте у гида.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петрос — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 1811 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Петрос, мне 43 года. Я и моя команда организуем поездки по Сочи и по Абхазии с 2005 года. Очень люблю свою работу и надеюсь на скорую встречу с вами!Задать вопрос
