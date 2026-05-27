Поездка для тех, кто хочет на время вырваться из городской суеты и вернуть себе лёгкость. Сначала вы прогуляетесь по зелёному каньону с водопадами и подвесными мостами, а потом расслабитесь в горячих термальных источниках, окружённых природой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Прогулка по ущелью Черниговка

Зелёный каньон с водопадами, скалами и подвесными мостами. Здесь приятно идти вдоль реки, дышать свежим воздухом, делать фото и слушать шум воды. Это место помогает замедлиться и просто побыть в моменте.

Отдых в термальных источниках Кындыг

Открытые бассейны с горячей минеральной водой — идеальное завершение дня. Здесь можно расслабиться, восстановить силы и насладиться спокойной атмосферой. Вода считается целебной, особенно полезной для кожи и суставов.

Организационные детали