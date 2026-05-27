Поездка для тех, кто хочет на время вырваться из городской суеты и вернуть себе лёгкость.
Сначала вы прогуляетесь по зелёному каньону с водопадами и подвесными мостами, а потом расслабитесь в горячих термальных источниках, окружённых природой.
Описание экскурсии
Прогулка по ущелью Черниговка
Зелёный каньон с водопадами, скалами и подвесными мостами. Здесь приятно идти вдоль реки, дышать свежим воздухом, делать фото и слушать шум воды. Это место помогает замедлиться и просто побыть в моменте.
Отдых в термальных источниках Кындыг
Открытые бассейны с горячей минеральной водой — идеальное завершение дня. Здесь можно расслабиться, восстановить силы и насладиться спокойной атмосферой. Вода считается целебной, особенно полезной для кожи и суставов.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Volkswagen Crafter или Mercedes-Benz Sprinter
- Входные билеты включены в стоимость
- Время в пути в одну сторону — около 3 часов, примерно по 2 часа мы проводим в каждой локации
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, четверг и субботу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2300 ₽
|Дети до 12 лет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — Организатор в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я представляю одного из ведущих туроператоров Абхазии. У нас — только квалифицированные гиды, хороший транспорт. И конечно, самые интересные маршруты. С радостью покажем вам все красоты республики!
2300 ₽ за человека