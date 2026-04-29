Экскурсия по местам съёмок «Последнего богатыря» предлагает уникальную возможность увидеть живописные уголки Абхазии. Туристы смогут насладиться красотой старинных зданий Гагры, полюбоваться водопадами и озером Рица, а также посетить волшебную долину Ауадхара. В программе предусмотрена дегустация местных деликатесов, таких как вино, сыр и чай. Путешествие проводится на комфортабельном минивэне, что обеспечивает максимальный комфорт для участников

Прогулка по старой Гагре — заглянем в прошлое курортного города, осмотрим замок принца Ольденбургского и Приморский парк с редкими растениями.

Пейзажи, знакомые по фильму — побываем в Юпшарском каньоне, где проходили съёмки «Последнего богатыря», и у Молочного водопада, знакомого по сценам с Водяным.

Природные жемчужины Абхазии — остановимся у Белых скал, храма 10 века, Голубого озера, водопада Девичьи Слёзы и озера Рица.

Знакомство с культурой региона — разберём, где проходили исторические события, и попробуем местный чай, вино, сыр и мясо на дегустации (входит в стоимость).

Магия цветов — в сезон полюбуемся цветением редких чёрных тюльпанов в предгорьях.

