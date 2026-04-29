Экскурсия по местам съёмок «Последнего богатыря» предлагает уникальную возможность увидеть живописные уголки Абхазии.
Туристы смогут насладиться красотой старинных зданий Гагры, полюбоваться водопадами и озером Рица, а также посетить волшебную долину Ауадхара. В программе предусмотрена дегустация местных деликатесов, таких как вино, сыр и чай.
Путешествие проводится на комфортабельном минивэне, что обеспечивает максимальный комфорт для участников
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные природные пейзажи
- 🎬 Места съёмок известного фильма
- 🍷 Дегустация местных деликатесов
- 🏞 Посещение живописных водопадов
- 🚐 Комфортабельный транспорт
Что можно увидеть
- Замок принца Ольденбургского
- Приморский парк
- Юпшарский каньон
- Храм 10 века
Описание экскурсии
Прогулка по старой Гагре — заглянем в прошлое курортного города, осмотрим замок принца Ольденбургского и Приморский парк с редкими растениями.
Пейзажи, знакомые по фильму — побываем в Юпшарском каньоне, где проходили съёмки «Последнего богатыря», и у Молочного водопада, знакомого по сценам с Водяным.
Природные жемчужины Абхазии — остановимся у Белых скал, храма 10 века, Голубого озера, водопада Девичьи Слёзы и озера Рица.
Знакомство с культурой региона — разберём, где проходили исторические события, и попробуем местный чай, вино, сыр и мясо на дегустации (входит в стоимость).
Магия цветов — в сезон полюбуемся цветением редких чёрных тюльпанов в предгорьях.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне Mitsubishi Delica или Toyota Alphard
- Отдельно оплачивается экологический сбор: 700 ₽ взрослый, 200 ₽ детский (8–12 лет), детям до 8 лет бесплатно. А также по желанию: зиплайн — 1000–1500 ₽, посещение дачи Сталина — 500 ₽ и обед
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Гагре
Провели экскурсии для 31 туриста
Уникальность наших экскурсий — в глубоком погружении в атмосферу и культуру Абхазии. Мы не просто показываем вам яркие достопримечательности — мы создаем опыт, который точно запомнится!
