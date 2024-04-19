А давайте посмотрим на Абхазию с другой стороны? Со мной вы отправитесь в сафари путешествие и насладитесь сказочными пейзажами Страны души.
Вы поймаете форель своими руками и попробуете мандарины с дерева, посетите парк львов и отдохне в термальных источниках. Экскурсия проводится в мини-группе до 8 человек.
Вы поймаете форель своими руками и попробуете мандарины с дерева, посетите парк львов и отдохне в термальных источниках. Экскурсия проводится в мини-группе до 8 человек.
Описание экскурсииТур который понравится и взрослым, и детям. Вы сможете поймать форель своими руками. Собирать мандарины прям с дерева. Побывать на сафари в парке львов. Насладиться природным SPA.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белые скалы
- Завтрак на берегу моря, кофе в турке и круассаны
- Смотровая на Гагру и побережье
- Колоннада
- Зимний театр
- Мандариновые плантации (с ноября по март)
- Форелевое хозяйство, с возможностью рыбалки (вход 250р, дети бесплатно, рыбалка бесплатно)
- Парк львов (вход 500 руб., дети до 4 лет бесплатно)
- Термальный источник «приморское» (вход З00 руб., дети 150 руб.)
- По желанию обед в кафе с национальной кухней
Что включено
- Трансфер и услуги гида
Что не входит в цену
- Вход на форелевое хозяйство: взрослый - 250 руб., дети - бесплатно. Прокат снастей для ловли рыбы - бесплатно
- Приготовить пойманную форель - 220 руб. за 100 г.
- Посещение парка львов: /n взрослый - 1000 р. /n детский (4-12 лет) - 700 р. /nДо 4 лет - бесплатно.
- Вход в термальный источник: /n взрослый - 300 ₽/n дети с 6 до 12 лет - 150 ₽/n дети до 6 лет - бесплатно
Место начала и завершения?
Отель туристов (Если это Сочи, Адлер, Гагра)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
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