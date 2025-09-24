Индивидуальная экскурсия на кабриолете по Гагре и к озеру Рица предлагает путешественникам уникальную возможность увидеть главные достопримечательности Абхазии.Визит в ресторан «Гагрипш» и Гагрскую колоннаду, а также прогулка по берегу озера

Рица, окруженного зелеными склонами, оставят незабываемые впечатления. Дополнительные остановки у Голубого озера и старинного подвесного моста в Юпшарском ущелье позволят насладиться природной красотой региона. Экскурсия включает дегустацию местных напитков и обед в кафе национальной кухни

Описание экскурсии

Курортная столица

Гагра — самое тёплое место на всем Черноморском побережье. Мы остановимся у визитной карточки города — ресторана «Гагрипш», поговорим об особенностях здания и его истории, а также вспомним принца Ольденбургского. Кроме того, вы посетите знаменитую Гагрскую колоннаду, которая предваряет вход на бульвар и набережную.

Озеро Рица

Сказочное озеро Рица является главной достопримечательностью Абхазии. Расположенное в горах и со всех сторон окруженное крутыми зелёными склонами, впечатлит вас изумительным цветом рицинских вод и чистым головокружительным воздухом. Вы отдохнёте на берегу величественного озера, а после отправитесь исследовать другие интересные памятники природы. Мы заедем на Голубое озеро, где обитают павлины, а также отыщем старинный подвесной мост, открывающий чудесные виды на Юпшарское ущелье.

Организационные детали