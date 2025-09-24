Дополнительные остановки у Голубого озера и старинного подвесного моста в Юпшарском ущелье позволят насладиться природной красотой региона. Экскурсия включает дегустацию местных напитков и обед в кафе национальной кухни
5 причин купить эту экскурсию
🚗 Уникальная поездка на кабриолете
🌄 Виды на озеро Рица и Гагрскую колоннаду
🍾 Подарок - бутылочка абхазского брюта
🏞️ Посещение природных достопримечательностей
📸 Возможность сделать красивые фотографии
Что можно увидеть
Гагрская колоннада
Ресторан «Гагрипш»
Озеро Рица
Голубое озеро
Старинный подвесной мост
Описание экскурсии
Курортная столица
Гагра — самое тёплое место на всем Черноморском побережье. Мы остановимся у визитной карточки города — ресторана «Гагрипш», поговорим об особенностях здания и его истории, а также вспомним принца Ольденбургского. Кроме того, вы посетите знаменитую Гагрскую колоннаду, которая предваряет вход на бульвар и набережную.
Озеро Рица
Сказочное озеро Рица является главной достопримечательностью Абхазии. Расположенное в горах и со всех сторон окруженное крутыми зелёными склонами, впечатлит вас изумительным цветом рицинских вод и чистым головокружительным воздухом. Вы отдохнёте на берегу величественного озера, а после отправитесь исследовать другие интересные памятники природы. Мы заедем на Голубое озеро, где обитают павлины, а также отыщем старинный подвесной мост, открывающий чудесные виды на Юпшарское ущелье.
Организационные детали
В поездке возможна дегустация абхазских спиртных напитков, меда и сыра (по желанию), а также остановка на обед в кафе национальной кухни и зарубежной
Дополнительно оплачивается въезд в Рицинский парк: экологический сбор — 700 ₽/взрослый, 200 ₽/детский; а также по желанию тарзанка в ущелье —1000 ₽ и посещение двух водопадов выше Рицы — 1000 ₽/чел.
По желанию возможно добавить в программу купание в Пицунде (2500 ₽) и посещение дачи Сталина (2500 ₽)
Возможно начать экскурсию из Пицунды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Сбор из отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур — ваш гид в Гагре
Провёл экскурсии для 2205 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Адгур, я гид с 10-летним стажем, живу в Пицунде 34 года. Увлекаюсь спортом, историей и политикой. С радостью расскажу вам о традициях, обычаях и культуре своей страны и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться еще не раз!
Отзывы и рейтинг
Основано на 5 отзывах
М
Мария
24 сен 2025
Лучшим решением было отправиться на экскурсию вместе с Адгуром да еще и на кабриолете! Мы смогли полноценно насладиться всеми красотами Абхазии! Адгур забрал нас из отеля. Провел экскурсию про Гагре с читать дальше
обзором главных достопримечательностей. Далее поехали на Рицу. По дороге удалось увидеть все природные достопримечательности: каньоны, водопады, узнать многое об Абхазии, историю, легенды. На Рице решили посетить еще и дачу Сталина. Пока мы были на экскурсии, Адгур организовал прогулку по озеру на катере Сталина и шампанское! Было очень здорово! Всем советую! После отвез пообделать в классное и вкусное место. А в конце дня заехали на винодельню! Это был чудесный день! На память у нас осталось много впечатлений и классных фото с красивыми видами,так как Адгур не только отличный гид и прекрасный человек, но еще и классный фотограф!
Ю
Юлия
14 сен 2025
Очень понравился Адгур, отзывчивый, ненавязчивый. Выручил наличкой - необходимо было доплатить за въезд в заповедник и на самом озере тоже берут только наличку. Машина чистая, красивая. Подарил бутылку шампанского) Все понравилось!) Если меня занесёт ещё в Абхазию, в чем пока сильно сомневаюсь, то на программу только с ним)
Е
Евгения
3 сен 2025
Потрясающая и ни с чем не сравнимая экскурсия! 💯Гид -Адгур украл наше сердце навсегда❤️Наше пребывание в Гагре со второго дня омрачил тяжелейший ротовирус и мы уже не надеялись, что что-то читать дальше
может поправить ситуацию. А мы так хотели увидеть здешнюю природу(В день экскурсии как раз заболели и Адгур предложил нам перенос на крайний день нашего пребывания в Абхазии, мы с радостью согласились. Он спас наш отдых и сделал его полностью! Самый интересный рассказчик и очень харизматичный человек! Откроет вам двери в авто, расскажет историю Абхазии, поведает о местных традициях, пошутит и посмеется с Вами, отвезет в самое вкусное местное кафе, включит лучшую музыку, предложит шампанского и просто подарит вам одно из самых ярких впечатлений в вашей жизни! 👍🏻❤️Озеро Рица и его окрестности просто нельзя смотреть из другого автомобиля и с другим гидом! Только кабриолет и Адгур!!! Виды в ущелье потрясающие и все они видны на 360 градусов! Это-восторг❤️ Адгур, наша благодарность не знает границ) Вы - наше самое яркое впечатление от посещения красивейшей Абхазии! Благодарим от всей души Вас!!! Это было просто незабываемо 💖Жаль, нельзя добавить видео, они передают намного больше красок🤗
М
Максим
27 авг 2025
Сегодня были на экскурсии на кабриолете, очень все понравилось, Адгур все понятно рассказал, уместные шутки, показал все красивые места, и времени на различные фото и время для себя было достаточно. Советую!!
Александр
24 авг 2025
Адгур — отличный организатор и гид по достопримечательностям Абхазии. И это неудивительно: он коренной житель, прекрасно знающий историю своей удивительно красивой страны. Я заказал у него две индивидуальные экскурсии — читать дальше
на озеро Рица и в Новый Афон. Хотя я не самый искушённый турист (за плечами всего десять стран), то, что показал и рассказал мне Адгур, вдохновляет возвращаться сюда снова и снова. Он — великолепный рассказчик, внимательный к деталям и пожеланиям, всегда знает, как лучше построить маршрут. Например, во сколько выехать, чтобы миновать пробки и толпы туристов, где остановиться, чтобы увидеть не только «открыточные» виды, но и настоящую жизнь страны. По моей просьбе он завёз меня купить горный мёд — натуральный, ароматный, невероятно вкусный, а также помог найти магазин с глиняной посудой местных мастеров. С Адгуром приятно не только путешествовать — с ним чувствуешь себя комфортно, безопасно, можно просто говорить по дороге о жизни, о культуре, о чём угодно. Он умеет создавать атмосферу, в которой чувствуешь себя не туристом, а гостем страны. И свой прекрасный белоснежный кабриолет он водит очень комфортно, что очень важно на дальние поездки. Моя оценка — твёрдые 10 из 10. Рекомендую его всем, кто хочет по-настоящему узнать Абхазию. Браво!