Индивидуальная
до 4 чел.
Сафари-тур в Абхазию
Начало: Отель туристов (Если это Сочи, Адлер, Гагра)
Завтра в 06:00
21 янв в 06:00
14 500 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Гагра и озеро Рица
Познакомиться с главными достопримечательностями Абхазии в дружеской атмосфере
Начало: У вашего отеля Адлер и Гагра, Пицунда
Расписание: ежедневно в 09:30 и 10:30
Завтра в 09:30
21 янв в 09:30
3000 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Всё самое интересное в Гагре: озеро Рица, водопады, мандариновый сад
Начало: Г. Сочи, Адлерский район, ул. Вокзальная, д. 7
Расписание: Ежедневно в 9:00.
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Адлера - в загадочную Абхазию
Начало: Заберу Вас от отеля в Адлере и верну обратно
Расписание: Туры каждый день с утра и до вечера. Начало экскурсии выбираем вместе.
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
13 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия в Новый Афон и Сухум
Начало: КПП ПСОУ, Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
16 900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Восточной Абхазии
Начало: КПП ПСОУ Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Расписание: Ежедневно, по договоренности. Рекомендуемое время выезда — с 7:00 до 9:00.
Завтра в 07:00
21 янв в 07:00
29 500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия на озеро Рица
Начало: КПП ПСОУ, Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Расписание: Ежедневно, по договоренности. Рекомендуемое время выезда — 7:00-9:00.
Завтра в 07:00
21 янв в 07:00
13 900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия в Новый Афон
Начало: КПП ПСОУ, Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Расписание: Ежедневно, по договоренности. Рекомендуемое время выезда — с 7:00-9:00
Завтра в 07:00
21 янв в 07:00
13 900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия Гагра/Мюссера
Начало: КПП ПСОУ, Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Расписание: Ежедневно, по договоренности. Рекомендуемое время выезда — 7:00-9:00
Завтра в 07:00
21 янв в 07:00
13 900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия на озеро Рица и Новый Афон
Начало: КПП ПСОУ, Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
17 900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя Гагра
Начало: Адлер, ул. Урожайная, д. 95
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
3999 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Затерянный мир Абхазии
Начало: Адлер, ул. Урожайная, 76 (КПП ПСОУ)
Расписание: По договорённости.
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
7000 ₽ за человека
Мини-группа
до 3 чел.
«В гости к Хаджарату» или в Абхазию, как к себе домой
Начало: Г. Адлер ул. Урожайная, д. 101 граница с Абхазией
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
5500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Вайб в Абхазии
Начало: От отеля туристов, если это Сочи или Адлер
Расписание: Каждый день, можно поехать в любое удобное для вас время
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Поездка к озеру Рица
Начало: Адлер, Урожайная улица, д. 112
Расписание: Ежедневно с 07:00.
Завтра в 07:00
21 янв в 07:00
16 000 ₽ за всё до 8 чел.
