Приглашаем вас в Абхазию, чтобы перезагрузиться от городской суеты и заодно осмотреть живописные локации.
Увидим древний Бзыбьский храм, самшитовый лес и каньон
Описание тура
Организационные детали
Гид оказывает помощь в оформлении билетов.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Абхазию
Встретимся и пообедаем в ресторане — современном месте с южной харизмой и атмосферой кавказского гостеприимства. Здесь подают блюда, в которых сочетаются насыщенные ароматы и тёплые традиции региона.
После поедем в сторону Гагры. Первая остановка — пляж Белые скалы. Прогулка вдоль побережья, белоснежные камни, прозрачная вода и шум моря успокаивают.
День релакса и восстановления
Утром можно позволить себе неспешный завтрак и прогулку по берегу моря, слушая размеренный шум волн. Во второй половине дня запланирован отдых в тёплом бассейне с видом на горы, баня на дровах и традиционное чаепитие. Любители спа-процедур смогут устроить уход за телом: скрабирование, маски и расслабление в комфортной обстановке.
Завершением дня станет вечернее купание в подогреваемом бассейне, где спокойствие горных пейзажей создаст ощущение полного внутреннего равновесия.
Рица, Бзыбский храм, Голубое озеро, каньон Хашупсе и винодельня
После завтрака отправляемся исследовать природные богатства страны. Путешественники увидят одно из самых живописных мест Абхазии — горное озеро Рица. По пути к нему запланированы остановки у древнего Бзыбского храма, у Голубого озера, на месте слияния рек и в Хашупсинском каньоне. Маршрут пройдёт через самшитовый лес, а также по деревянному и стеклянному мостам, открывающим фантастические виды на горные склоны.
На обед можно будет заглянуть в уютное кафе у озера или в ресторан с видом на водную гладь. Продолжением станет знакомство с традициями местного виноделия — визит на винодельню Wine Jet. Здесь участников ждёт дегустация абхазских вин и сыров, а также прогулка по фруктовому саду, наполненному ароматами спелых плодов.
Окончание путешествия
До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|22 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту в Абхазии
- Услуги гида
- Подогреваемый бассейн
- Частная баня
- Экскурсии и фотосъёмка в живописных местах
- Приветственный бокал игристого
Что не входит в цену
- Перелёт или проезд до места старта
- Остальное питание
- Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
- Доплата за 1-местное размещение
- Винная дегустация