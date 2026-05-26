Морская сказка в мини-группе: релакс в Абхазии с проживанием на вилле и экскурсиями

Посетить пляж Белые скалы, неспешно отдохнуть в бассейне и полюбоваться озером Рица
Солнце, море, свежий воздух — идеальное комбо для качественного отдыха.

Приглашаем вас в Абхазию, чтобы перезагрузиться от городской суеты и заодно осмотреть живописные локации.

Увидим древний Бзыбьский храм, самшитовый лес и каньон
Хашупсе, где прозрачная вода течёт между скалами.

Между прогулками и экскурсиями будет время для отдыха: подогреваемый бассейн с видом на вершины, баня на дровах, ароматный чай и завтраки на прибрежной вилле. А ещё заглянем на винодельню, и желающие попробуют местное вино.

Описание тура

Организационные детали

Гид оказывает помощь в оформлении билетов.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Абхазию

Встретимся и пообедаем в ресторане — современном месте с южной харизмой и атмосферой кавказского гостеприимства. Здесь подают блюда, в которых сочетаются насыщенные ароматы и тёплые традиции региона.

После поедем в сторону Гагры. Первая остановка — пляж Белые скалы. Прогулка вдоль побережья, белоснежные камни, прозрачная вода и шум моря успокаивают.

2 день

День релакса и восстановления

Утром можно позволить себе неспешный завтрак и прогулку по берегу моря, слушая размеренный шум волн. Во второй половине дня запланирован отдых в тёплом бассейне с видом на горы, баня на дровах и традиционное чаепитие. Любители спа-процедур смогут устроить уход за телом: скрабирование, маски и расслабление в комфортной обстановке.

Завершением дня станет вечернее купание в подогреваемом бассейне, где спокойствие горных пейзажей создаст ощущение полного внутреннего равновесия.

3 день

Рица, Бзыбский храм, Голубое озеро, каньон Хашупсе и винодельня

После завтрака отправляемся исследовать природные богатства страны. Путешественники увидят одно из самых живописных мест Абхазии — горное озеро Рица. По пути к нему запланированы остановки у древнего Бзыбского храма, у Голубого озера, на месте слияния рек и в Хашупсинском каньоне. Маршрут пройдёт через самшитовый лес, а также по деревянному и стеклянному мостам, открывающим фантастические виды на горные склоны.

На обед можно будет заглянуть в уютное кафе у озера или в ресторан с видом на водную гладь. Продолжением станет знакомство с традициями местного виноделия — визит на винодельню Wine Jet. Здесь участников ждёт дегустация абхазских вин и сыров, а также прогулка по фруктовому саду, наполненному ароматами спелых плодов.

4 день

Окончание путешествия

До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник22 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту в Абхазии
  • Услуги гида
  • Подогреваемый бассейн
  • Частная баня
  • Экскурсии и фотосъёмка в живописных местах
  • Приветственный бокал игристого
Что не входит в цену
  • Перелёт или проезд до места старта
  • Остальное питание
  • Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Винная дегустация
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гагра или по договорённости, после 12:00
Завершение: Гагра, до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — Организатор в Гагре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Добро пожаловать в клуб избранных путешественников. Авторские путешествия для тех, кто ищет не место на карте, а новое состояние души. Мы не ведём экскурсии — мы открываем миры. Каждый трип — это особый сценарий, написанный для небольшой группы. Его автор — эксперт с широким кругозором, отточенным за десятилетия жизни и путешествий по миру. Ваша поездка будет уникальной, как и вы!

