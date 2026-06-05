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Выезд в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и треккинг по альпийским лугам
Подняться к ледниковому озеру, увидеть Белые скалы и провести ночь в горах под звёздами
Начало: Гагра, до 12:00. Возможен трансфер из Сочи за допл...
«Будем валяться на пляжах и получать идеальный загар под жарким абхазским солнцем, ходить в походы по альпийским лугам и петь песни у костра»
20 июл в 12:00
17 авг в 12:00
53 800 ₽
71 733 ₽ за человека
Морская сказка в мини-группе: релакс в Абхазии с проживанием на вилле и экскурсиями
Посетить пляж Белые скалы, неспешно отдохнуть в бассейне и полюбоваться озером Рица
Начало: Гагра или по договорённости, после 12:00
«Первая остановка — пляж Белые скалы»
22 000 ₽ за человека
Индивидуальный тур в Абхазию из Сочи: Гагра, Сухум, озеро Рица, водопады и города-призраки
Увидеть Новоафонский монастырь, отправиться в горы на внедорожнике и отдохнуть на пляже
Начало: Сочи, заберём вас от вашего отеля, 8:30. Возможен ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
75 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальный экспресс-тур в Абхазию: Гагра, Сухум, Новый Афон и озеро Рица
Сделать фото на фоне гор и лазури водоёма, увидеть древние святыни и отдохнуть на пляже
Начало: Сочи, заберём вас от вашего отеля, 8:30. Возможен ...
«А завершим тур отдыхом на пляже»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
45 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Пляжи»
Самые популярные туры этой рубрики в Гагре
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
- Выезд в Абхазию 2 в 1: отдых на пляже и треккинг по альпийским лугам;
- Морская сказка в мини-группе: релакс в Абхазии с проживанием на вилле и экскурсиями;
- Индивидуальный тур в Абхазию из Сочи: Гагра, Сухум, озеро Рица, водопады и города-призраки;
- Индивидуальный экспресс-тур в Абхазию: Гагра, Сухум, Новый Афон и озеро Рица.
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