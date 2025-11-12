Встречаемся и начинаем наше путешествие. Первая остановка — Белые скалы, причудливо выглаженные морем известняковые породы, выходящие на поверхность прямо у берега. Здесь у нас будет возможность искупаться и сделать атмосферные фотографии. Следующий пункт — знаковый архитектурный ансамбль Старой Гагры: колоннада и исторический ресторан «Гагрипш».

Затем отправимся к озеру Рица, окружённому горами. При желании по дороге заедем в лавку с местными продуктами: можно продегустировать и приобрести натуральные сыры, мёд, домашнее вино, чачу и специи. По пути сделаем ряд остановок у значимых локаций: у руин древней Бзыбской крепости, водопадов Девичьи и Мужские слёзы, Молочный и Птичий, Голубого озера, в Юпшарском каньоне. Увидим резиденцию Сталина и обрывистый Чабгарский карниз, полюбуемся видами со смотровых площадок.

Обед устроим у самого озера — будет подана свежая форель, приготовленная на гриле. По согласованию и при наличии времени возможен визит к мощному Гегскому водопаду (доплата — 5000 ₽ за группу). Ночевать будем в сельской тишине на турбазе в селе Аацы, где вас ждут домашний ужин и уютная атмосфера.