Описание тура
Организационные детали
Берите с собой 1–2 купальника, полотенце, тёплую одежду, непромокаемую обувь и одежду на случай дождя, а также лёгкую одежду для тёплой погоды.
Обязательно иметь резиновые тапочки.
В горах запрещено носить шорты, лосины, майки.
Женщинам не рекомендуется курить на публике.
Демонстрация чувств между мужчиной и женщиной на людях не приветствуется.
Запрещена перевозка алкоголя и наркотических веществ в транспорте.
Соблюдение местных традиций — строго обязательно.
За безопасность можно не волноваться — местные жители доброжелательны, важно только проявлять уважение.
При изменениях погодных условий маршрут может быть скорректирован, но общее количество посещаемых локаций останется прежним или даже увеличится.
Программа тура по дням
Гагра, озеро Рица и достопримечательности по пути
Встречаемся и начинаем наше путешествие. Первая остановка — Белые скалы, причудливо выглаженные морем известняковые породы, выходящие на поверхность прямо у берега. Здесь у нас будет возможность искупаться и сделать атмосферные фотографии. Следующий пункт — знаковый архитектурный ансамбль Старой Гагры: колоннада и исторический ресторан «Гагрипш».
Затем отправимся к озеру Рица, окружённому горами. При желании по дороге заедем в лавку с местными продуктами: можно продегустировать и приобрести натуральные сыры, мёд, домашнее вино, чачу и специи. По пути сделаем ряд остановок у значимых локаций: у руин древней Бзыбской крепости, водопадов Девичьи и Мужские слёзы, Молочный и Птичий, Голубого озера, в Юпшарском каньоне. Увидим резиденцию Сталина и обрывистый Чабгарский карниз, полюбуемся видами со смотровых площадок.
Обед устроим у самого озера — будет подана свежая форель, приготовленная на гриле. По согласованию и при наличии времени возможен визит к мощному Гегскому водопаду (доплата — 5000 ₽ за группу). Ночевать будем в сельской тишине на турбазе в селе Аацы, где вас ждут домашний ужин и уютная атмосфера.
От реликтовых деревьев до столичных набережных
В 9:00, позавтракав, отправимся в путь. Сегодня первая остановка — у древних платанов в Ачандаре, которым, по преданиям, более шести веков. Затем побываем у Новоафонского монастыря, основанного в 1875 году монахами со Старого Афона при поддержке императора Александра III. Это одно из главных духовных мест Абхазии. Также спустимся в знаменитую Новоафонскую пещеру, одну из крупнейших в мире. Наш маршрут пройдёт через восемь залов с фантастическими сталактитами и сталагмитами.
После обеда прогуляемся у рукотворного Новоафонского водопада. Во второй половине дня мы прибудем в Сухум — столицу республики. Пройдёмся по набережной Махаджиров, полюбуемся архитектурой драмтеатра, посетим легендарную «Брехаловку», потрём нос скульптуре героя сказки Фазиля Искандера — Тачкуму — и заглянем в магазин восточных сладостей.
Завершим день в термальном комплексе Кындыг: тут доступны бассейны с минеральной водой разной температуры и зона гидромассажа. Ужинаем на месте или в ближайшем кафе, в зависимости от времени года. Ночь проведём в гостевом доме в Кындыге.
Крепости, соборы и ущелья Абхазии
Утром отправимся к единственной сохранившейся генуэзской крепости Сан-Томазо, относящейся к 18 веку. Здесь, в тёплое время года, можно искупаться в море. Следующий пункт — собор Успения Богородицы в Дранде, один из древнейших христианских храмов Абхазии, построенный в 6 веке.
Далее направимся в ущелье Черниговка у реки Мачара, где бурный поток встречается с отвесными скалами и густыми зелёными зарослями. Завершим день у живописного Ольгинского водопада. Обед запланирован по ходу маршрута, в зависимости от времени и сезона. После этого поедем обратно к границе с Россией.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|25 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака и 2 ужина
- Все трансферы и экскурсии по программе
- Входные билеты по маршруту
- Дегустация блюд национальной кухни
- Услуги опытного гида
Что не входит в цену
- Авиаперелёт
- Обеды
- Личные траты
- Алкоголь
- Посещение объектов вне основной программы