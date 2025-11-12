Мои заказы

По главным местам Абхазии в мини-группе

Погулять по Сухуму, Гагре и Новому Афону, искупаться в термальном комплексе и пообедать у Рицы
От Белых скал на берегу Чёрного моря до чарующих пейзажей у озера Рица, от древнейших соборов до гигантских сталактитов в пещере Нового Афона — за 3 дня мы охватим всё,
за что так любят Абхазию.

Вас ждут купание в минеральных термальных источниках Кындыга, прогулки по набережной Сухума, обед форелью, приготовленной на гриле, с видом на водную гладь и дегустация других местных блюд.

Живописные водопады, морской воздух, головокружительные ущелья — это путешествие позволит прикоснуться к природе, истории и душе Абхазии.

Ближайшие даты:
21
ноя5
дек19
дек2
янв6
янв9
янв23
янв
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Берите с собой 1–2 купальника, полотенце, тёплую одежду, непромокаемую обувь и одежду на случай дождя, а также лёгкую одежду для тёплой погоды.
Обязательно иметь резиновые тапочки.
В горах запрещено носить шорты, лосины, майки.
Женщинам не рекомендуется курить на публике.
Демонстрация чувств между мужчиной и женщиной на людях не приветствуется.
Запрещена перевозка алкоголя и наркотических веществ в транспорте.
Соблюдение местных традиций — строго обязательно.
За безопасность можно не волноваться — местные жители доброжелательны, важно только проявлять уважение.
При изменениях погодных условий маршрут может быть скорректирован, но общее количество посещаемых локаций останется прежним или даже увеличится.

Программа тура по дням

1 день

Гагра, озеро Рица и достопримечательности по пути

Встречаемся и начинаем наше путешествие. Первая остановка — Белые скалы, причудливо выглаженные морем известняковые породы, выходящие на поверхность прямо у берега. Здесь у нас будет возможность искупаться и сделать атмосферные фотографии. Следующий пункт — знаковый архитектурный ансамбль Старой Гагры: колоннада и исторический ресторан «Гагрипш».

Затем отправимся к озеру Рица, окружённому горами. При желании по дороге заедем в лавку с местными продуктами: можно продегустировать и приобрести натуральные сыры, мёд, домашнее вино, чачу и специи. По пути сделаем ряд остановок у значимых локаций: у руин древней Бзыбской крепости, водопадов Девичьи и Мужские слёзы, Молочный и Птичий, Голубого озера, в Юпшарском каньоне. Увидим резиденцию Сталина и обрывистый Чабгарский карниз, полюбуемся видами со смотровых площадок.

Обед устроим у самого озера — будет подана свежая форель, приготовленная на гриле. По согласованию и при наличии времени возможен визит к мощному Гегскому водопаду (доплата — 5000 ₽ за группу). Ночевать будем в сельской тишине на турбазе в селе Аацы, где вас ждут домашний ужин и уютная атмосфера.

Гагра, озеро Рица и достопримечательности по путиГагра, озеро Рица и достопримечательности по путиГагра, озеро Рица и достопримечательности по путиГагра, озеро Рица и достопримечательности по пути
2 день

От реликтовых деревьев до столичных набережных

В 9:00, позавтракав, отправимся в путь. Сегодня первая остановка — у древних платанов в Ачандаре, которым, по преданиям, более шести веков. Затем побываем у Новоафонского монастыря, основанного в 1875 году монахами со Старого Афона при поддержке императора Александра III. Это одно из главных духовных мест Абхазии. Также спустимся в знаменитую Новоафонскую пещеру, одну из крупнейших в мире. Наш маршрут пройдёт через восемь залов с фантастическими сталактитами и сталагмитами.

После обеда прогуляемся у рукотворного Новоафонского водопада. Во второй половине дня мы прибудем в Сухум — столицу республики. Пройдёмся по набережной Махаджиров, полюбуемся архитектурой драмтеатра, посетим легендарную «Брехаловку», потрём нос скульптуре героя сказки Фазиля Искандера — Тачкуму — и заглянем в магазин восточных сладостей.

Завершим день в термальном комплексе Кындыг: тут доступны бассейны с минеральной водой разной температуры и зона гидромассажа. Ужинаем на месте или в ближайшем кафе, в зависимости от времени года. Ночь проведём в гостевом доме в Кындыге.

От реликтовых деревьев до столичных набережныхОт реликтовых деревьев до столичных набережныхОт реликтовых деревьев до столичных набережныхОт реликтовых деревьев до столичных набережных
3 день

Крепости, соборы и ущелья Абхазии

Утром отправимся к единственной сохранившейся генуэзской крепости Сан-Томазо, относящейся к 18 веку. Здесь, в тёплое время года, можно искупаться в море. Следующий пункт — собор Успения Богородицы в Дранде, один из древнейших христианских храмов Абхазии, построенный в 6 веке.

Далее направимся в ущелье Черниговка у реки Мачара, где бурный поток встречается с отвесными скалами и густыми зелёными зарослями. Завершим день у живописного Ольгинского водопада. Обед запланирован по ходу маршрута, в зависимости от времени и сезона. После этого поедем обратно к границе с Россией.

Крепости, соборы и ущелья АбхазииКрепости, соборы и ущелья АбхазииКрепости, соборы и ущелья АбхазииКрепости, соборы и ущелья Абхазии

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет25 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака и 2 ужина
  • Все трансферы и экскурсии по программе
  • Входные билеты по маршруту
  • Дегустация блюд национальной кухни
  • Услуги опытного гида
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт
  • Обеды
  • Личные траты
  • Алкоголь
  • Посещение объектов вне основной программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: КПП Псоу (с абхазской стороны), 9:00
Завершение: КПП Псоу (с абхазской стороны), ориентировочно с 17:00 до 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Гагре
Приветствую! Наша команда — это я, Виктория, и мой брат Астан. Рада знакомству. Я переехала из Питера в Абхазию в 2015 году, устала от города и суеты и нашла то, о чём
всегда мечтала — покой, тишину, красоту и душевность. Я искренне полюбила эту страну с её богатой культурой и великолепной природой. Обожаю путешествовать по стране, посещать её многочисленные достопримечательности и с некоторого времени стала возить на экскурсии людей. Приглашаю и вас прокатиться со мной по сказочной Абхазии, вдохнуть её горный воздух, испить вкуснейшей воды, насладиться великолепными видами. Астан — мой брат, помощник и правая рука, я могу доверить ему самое ценное и даже вас, мои уважаемые гости. Он родился и вырос в этих горах, имеет приличный стаж вождения, не употребляет ничего запретного, поэтому вы можете не беспокоиться о своей безопасности. Обладает скромностью и чувством юмора. Вместе мы покажем вам свою Абхазию!

