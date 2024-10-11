На Рождество – туры в Гагре

Найдено 3 тура в категории «На Рождество» в Гагре, цены от 25 400 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
На автобусе
11 отзывов
5 дней
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Побывать на мандариновой плантации, увидеть Лебединое озеро и попробовать национальную кухню
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Адлера, до 12:00
1 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
29 000 за человека
К себе настоящему: духовное путешествие по Гагрскому хребту в поисках шамана
Пешая
скидка
15%
3 дня
К себе настоящему: духовное путешествие по Гагрскому хребту в поисках шамана
Пожить вдали от цивилизации в палатке, помедитировать и подышать в окружении гор
Начало: Гагра, остановка «Континент» (ул. Демерджипа), 10:...
28 окт в 10:00
4 ноя в 10:00
3500029 750 за человека
Тур-знакомство с Абхазией по главным местам: Новый Афон и Сухум
На машине
3 дня
Тур-знакомство с Абхазией по главным местам: Новый Афон и Сухум
Выпить чашечку сухумского кофе, пройти по Новоафонской пещере и отдохнуть на берегу Рицы
Начало: КПП Псоу со стороны Абхазии, 11:00
25 окт в 11:00
2 ноя в 11:00
25 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгения
    11 октября 2024
    Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
    Отличная организация, с заботой и юмором)
  • О
    Ольга
    18 августа 2024
    Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
    Мы искали тур, в котором можно без суеты и спешки познакомиться с Абхазией, совместив отдых на море и экскурсии. Данный
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    тур идеален. Спасибо Сергею за организацию тура. Отдельное спасибо нашему гиду - Алхазу. Это удивительный человек влюбленный в Абхазию, гид не по профессии, а по призванию, отчего экскурсии были еще интереснее, т. к. нас не нагружали большим количеством исторических справок) При планировании очередного экскурсионного дня учитывались наши пожелания, погода и даже самочувствие. Мы бывалые путешественники, исколесили всю Европу с индивидуальными гидами, как говориться - есть с чем сравнивать. Алхаз сделал наше пребывание в Абхазии комфортным, насыщенным, наполненным положительными эмоциями и впечатлениями. Все было замечательно!

  • С
    Станислав
    14 августа 2024
    Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
    Мы выбрали Тур "Абхазское трио" и не пожалели. Впервые были в Абхазии, отлично отдохнули. Времени хватило на всё! Объездили все самые
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    интересные места благодаря Сергею. Сергею хочется сказать огромное СПАСИБО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ за это путешествие. Считаю важным не просто выполнять свою работу, а чтобы осталось сильное послевкусие т. к много ценностей Сергея пересеклись с нашими. Он внимателен был к каждому из нас, нас было пятеро. Не скупился на слова, быстро реагировал на наши хотелки и везде чувствовалось его человеческое тепло. Отличное чувство юмора. Знания истории доступным языком- это бесценно. Каждый день он нас забирал вовремя и не ограничивал во времени. Только положительные эмоции у нас остались от поездки в Абхазию. Сергея рекомендуем👌100%

Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «На Рождество»

Самые популярные туры этой рубрики в Гагре
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
  2. К себе настоящему: духовное путешествие по Гагрскому хребту в поисках шамана
  3. Тур-знакомство с Абхазией по главным местам: Новый Афон и Сухум
Какие места ещё посмотреть в Гагре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
Сколько стоит тур в Гагре в октябре 2024
Сейчас в Гагре в категории "На Рождество" можно забронировать 3 тура от 25 400 до 29 750 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Гагре на 2024 год на рождество, 11 ⭐ отзывов, цены от 25400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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