Знаменитые места и потаённые уголки Абхазии: вся республика за одну поездку
Посетить малоизвестные локации, узнать о традициях и культуре и насладиться красивыми видами
Начало: КПП Псоу (абхазская сторона российско-абхазской гр...
38 500 ₽ за человека
От Гагры до Ткварчели на джипе: вся Абхазия только для вашей компании
Изучить страну от России до Грузии, увидеть все символы, неизведанные уголки и города-призраки
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
2 дек в 08:00
3 дек в 08:00
52 000 ₽ за человека
Всё главное в Абхазии: индивидуально в Гагру, Сухум, Новый Афон и к озеру Рица
Объехать визитные карточки на джипе, отдохнуть в Мюссере и увидеть малоизвестные точки Черниговки
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
27 000 ₽ за человека
Персональный джип-тур по Абхазии: черноморские курорты и города-призраки
Погулять по Гагре и Сухуму, добраться к водопадам в горах и осмотреть заброшенные строения
Начало: Гагра, время по договорённости. Также могу забрать...
4 дек в 10:00
11 дек в 10:00
35 000 ₽ за человека
По главным местам Абхазии в мини-группе
Погулять по Сухуму, Гагре и Новому Афону, искупаться в термальном комплексе и пообедать у Рицы
Начало: КПП Псоу (с абхазской стороны), 9:00
5 дек в 08:00
19 дек в 08:00
25 000 ₽ за человека
Удивительная природа и следы древности: мини-тур в Абхазию камерной компанией
Осмотреть живописные водопады, увидеть озеро Рица и прогулять по пещере в Новом Афоне
Начало: КПП Псоу, 9:00
12 дек в 08:00
26 дек в 08:00
25 000 ₽ за человека
Природа и архитектура Абхазии: самые впечатляющие локации в одном мини-путешествии
Полюбоваться Рицой и водопадами, заглянуть в город-призрак и познакомиться с Гагрой и Сухумом
Начало: КПП «Псоу», 9:00
28 ноя в 09:00
12 дек в 09:00
28 000 ₽ за человека
