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интересные места благодаря Сергею. Сергею хочется сказать огромное СПАСИБО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ за это путешествие. Считаю важным не просто выполнять свою работу, а чтобы осталось сильное послевкусие т. к много ценностей Сергея пересеклись с нашими. Он внимателен был к каждому из нас, нас было пятеро. Не скупился на слова, быстро реагировал на наши хотелки и везде чувствовалось его человеческое тепло. Отличное чувство юмора. Знания истории доступным языком- это бесценно. Каждый день он нас забирал вовремя и не ограничивал во времени. Только положительные эмоции у нас остались от поездки в Абхазию. Сергея рекомендуем👌100%