5 дней
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Побывать на мандариновой плантации, увидеть Лебединое озеро и попробовать национальную кухню
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Адлера, до 12:00
1 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
29 000₽ за человека
скидка
15%
3 дня
К себе настоящему: духовное путешествие по Гагрскому хребту в поисках шамана
Пожить вдали от цивилизации в палатке, помедитировать и подышать в окружении гор
Начало: Гагра, остановка «Континент» (ул. Демерджипа), 10:...
28 окт в 10:00
4 ноя в 10:00
3500029 750₽ за человека
3 дня
Тур-знакомство с Абхазией по главным местам: Новый Афон и Сухум
Выпить чашечку сухумского кофе, пройти по Новоафонской пещере и отдохнуть на берегу Рицы
Начало: КПП Псоу со стороны Абхазии, 11:00
2 ноя в 11:00
8 ноя в 11:00
25 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения11 октября 2024Отличная организация, с заботой и юмором)
- ООльга18 августа 2024Мы искали тур, в котором можно без суеты и спешки познакомиться с Абхазией, совместив отдых на море и экскурсии. Данный
- ССтанислав14 августа 2024Мы выбрали Тур "Абхазское трио" и не пожалели. Впервые были в Абхазии, отлично отдохнули. Времени хватило на всё! Объездили все самые
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «В январе»
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