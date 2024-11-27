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5 дней
Абхазское трио: Гагра, Новый Афон и Сухум
Побывать на мандариновой плантации, увидеть Лебединое озеро и попробовать национальную кухню
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Адлера, до 12:00
1 мар в 08:00
7 мар в 08:00
2900026 100₽ за человека
3 дня
Абхазские выходные с традиционным застольем
Послушать фольклорный ансамбль, полюбоваться озером Рица и пройтись по Ботаническому саду
Начало: Привокзальная площадь у ж. - д. вокзала Адлера, 11...
8 мар в 11:15
24 900₽ за человека
4 дня
Магия момента: весенний фотодевичник в Абхазии
Сделать профессиональные кадры на фоне символов страны и поучаствовать в съёмках в летящих платьях
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Сочи, точное время - по до...
8 мар в 10:00
5 апр в 10:00
46 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария27 ноября 2024Очень все понравилось! Хороший маршрут, и природу посмотрели и города, проехали почти всю Абхазию. Очень содержательные экскурсии, много интересной информации. Для составления впечатления о стране эта программа то что нужно! В общем было вкусно, красиво и интересно!) Отдельное спасибо за индивидуальный подход))
- AAkhmed8 ноября 2024Сергей просто прекрасный человек!! Все было круто, показал нам замечательные места и рассказал историю Абхазии. Познакомил нас с Абхазкой едой и дегустировали вина Абхазии. В целом, впечатления и эмоции было уйма, советуем всем))))
- ВВалентина20 октября 2024В Абхазии первый раз. Все понравилось, эмоций море. Благодарна Сергею за комфортное сопровождение.
Ответы на вопросы от путешественников по Гагре в категории «Из аэропорта»
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