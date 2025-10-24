Тур-знакомство с Абхазией по главным местам: Новый Афон и Сухум
Выпить чашечку сухумского кофе, пройти по Новоафонской пещере и отдохнуть на берегу Рицы
Начало: КПП Псоу со стороны Абхазии, 11:00
«Что взять с собой: что-то тёплое для посещения пещеры в Новом Афоне (в пещере +15 С)»
24 окт в 11:00
7 ноя в 11:00
25 400 ₽ за человека
Увидеть, попробовать и влюбиться: выходные в Абхазии с экскурсиями и дегустацией
Побывать в Гагре и на озере Рица, исследовать Новоафонскую пещеру и отведать сыра, вина и мяса
Начало: Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Адлера...
«В Новом Афоне спуститесь в загадочную карстовую пещеру со сталактитами, сталагмитами и множеством залов»
24 окт в 08:00
31 окт в 08:00
18 000 ₽ за человека
Гагра, Новый Афон, Рица и город-призрак Акармара: персональный мини-тур по Абхазии
Полюбоваться красотами нацпарка, посетить Новоафонскую пещеру и искупаться в термальных источниках
Начало: КПП «Псоу», время - по договорённости
«Пройдёте по подземным залам Новоафонской пещеры и по улицам Сухума»
Завтра в 08:00
23 окт в 08:00
58 000 ₽ за всё до 4 чел.
Удивительная природа и следы древности: мини-тур в Абхазию камерной компанией
Осмотреть живописные водопады, увидеть озеро Рица и прогулять по пещере в Новом Афоне
Начало: КПП Псоу, 9:00
«Побываете в Новом Афоне: осмотрите монастырь, прогуляетесь по подземным залам крупнейшей пещеры, полюбуетесь водопадом и Приморским парком, а в завершение расслабитесь в тёплом сероводородном источнике»
31 окт в 08:00
12 дек в 08:00
25 000 ₽ за человека
