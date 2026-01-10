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Групповая
до 20 чел.
Лучший выборВ сердце Абхазии из Нового Афона: Сухум + Черниговка + термальный источник
Путешествие в сердце Абхазии обещает захватывающие виды и уникальные впечатления. Узнайте больше о культуре и природе, посетив Сухум и горные локации
Начало: По месту вашего проживания
«– питание, личные расходы– вход в Церковь Успения Пресвятой Богородицы»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 11:15
Завтра в 11:15
24 авг в 11:15
2200 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого
Познакомиться с городом разных эпох - и позволить ему остаться в сердце
Начало: В городе Новый Афон
«Храм Покрова Пресвятой Богородицы (10 минут)Прекрасный храм 19 века с богатой историей и красивой архитектурой»
Завтра в 11:00
26 авг в 11:00
3180 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Отапская пещера и Моквский собор
Начало: Место вашего проживания
«• Пещера Абраскила в селе Отап • Моквский Кафедральный Собор X в»
Расписание: Вторник и суббота с 10:00.
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
О
Экскурсия была великолепной! Илона создала такую приятную атмосферу, что день пролетел как один миг! Очень интересно, с настроением, так держать! Однозначно рекомендую❤️
+1
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Е
Замечательная экскурсия и особенно грамотный и располагающий гид Илона.
Ощущение, что давно знакомы, и в то же время очень много интересной
Ощущение, что давно знакомы, и в то же время очень много интересной
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Спасибо большое Илоне за экскурсию. Это очень грамотный, влюблённый в свою Родину, человек. Прошла с нами весь маршрут и, на
+1
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С
Илона смогла влюбить нас в свой родной город! Экскурсия была очень насыщенная, интересная и главное душевная! А чего стоит закат на башне!!! Все было просто великолепно! Огромное спасибо!!!
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А
Отлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. Доступно изложенные исторические справки про
+6
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Итабу́п иду́дззаны за интересную и познавательную экскурсию по Новому Афону! Илона мастерски провела нас по маршруту, подробно рассказала об истории
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Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями Афона. Были и в монастыре, и на даче Сталина, и на восстановленной ж/д станции с прекрасным кафе, и даже в пещере, которая поразила своими грандиозными размерами. Было очень интересно и, главное, душевно!
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Всего 15 отзывов в Новом Афоне в категории "Монастыри, церкви, храмы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Новому Афону в августе 2026
Сейчас в Новом Афоне в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 2200 до 3180. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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