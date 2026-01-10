Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Нового Афона

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Новом Афоне, цены от 2200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
В сердце Абхазии из Нового Афона: Сухум + Черниговка + термальный источник
На автобусе
На микроавтобусе
7 часов
8 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
В сердце Абхазии из Нового Афона: Сухум + Черниговка + термальный источник
Путешествие в сердце Абхазии обещает захватывающие виды и уникальные впечатления. Узнайте больше о культуре и природе, посетив Сухум и горные локации
Начало: По месту вашего проживания
«– питание, личные расходы– вход в Церковь Успения Пресвятой Богородицы»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 11:15
Завтра в 11:15
24 авг в 11:15
2200 ₽ за человека
Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого
Пешая
7 часов
7 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого
Познакомиться с городом разных эпох - и позволить ему остаться в сердце
Начало: В городе Новый Афон
«Храм Покрова Пресвятой Богородицы (10 минут)Прекрасный храм 19 века с богатой историей и красивой архитектурой»
Завтра в 11:00
26 авг в 11:00
3180 ₽ за человека
Отапская пещера и Моквский собор
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Отапская пещера и Моквский собор
Начало: Место вашего проживания
«• Пещера Абраскила в селе Отап • Моквский Кафедральный Собор X в»
Расписание: Вторник и суббота с 10:00.
2500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

О
Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого
Экскурсия была великолепной! Илона создала такую приятную атмосферу, что день пролетел как один миг! Очень интересно, с настроением, так держать! Однозначно рекомендую❤️
Экскурсия была великолепной! Илона создала такую приятную атмосферу, что день пролетел как один миг! Очень интересно,
Экскурсия была великолепной! Илона создала такую приятную атмосферу, что день пролетел как один миг! Очень интересно,
Экскурсия была великолепной! Илона создала такую приятную атмосферу, что день пролетел как один миг! Очень интересно,
Экскурсия была великолепной! Илона создала такую приятную атмосферу, что день пролетел как один миг! Очень интересно,+1
Экскурсия была великолепной! Илона создала такую приятную атмосферу, что день пролетел как один миг! Очень интересно,
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Е
Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого
Замечательная экскурсия и особенно грамотный и располагающий гид Илона.
Ощущение, что давно знакомы, и в то же время очень много интересной
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и познавательной информации. Успели посетить все запланированные места без спешки и очередей. Были приятные бонусы (узнайте, если будете на экскурсии). За один день успели смотреть все достопримечательности города, всё организовано и продумано с душой. И, конечно, незабываемый закат на башне Анакопийской крепости как чудесное завершение этого дня! Огромное спасибо и успехов в вашей работе!

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Шарафеева
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Спасибо большое Илоне за экскурсию. Это очень грамотный, влюблённый в свою Родину, человек. Прошла с нами весь маршрут и, на
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протяжении всего пути, старалась всецело угодить нам, чтобы было интересно и комфортно.
Давно мечтала побывать в Абхазии, а после этой встречи, ещё больше влюбилась в этот прекрасный уголок Земли. Спасибо, Илона. Надеюсь ещё встретиться!

Спасибо большое Илоне за экскурсию. Это очень грамотный, влюблённый в свою Родину, человек. Прошла с нами
Спасибо большое Илоне за экскурсию. Это очень грамотный, влюблённый в свою Родину, человек. Прошла с нами
Спасибо большое Илоне за экскурсию. Это очень грамотный, влюблённый в свою Родину, человек. Прошла с нами
Спасибо большое Илоне за экскурсию. Это очень грамотный, влюблённый в свою Родину, человек. Прошла с нами+1
Спасибо большое Илоне за экскурсию. Это очень грамотный, влюблённый в свою Родину, человек. Прошла с нами
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С
Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого
Илона смогла влюбить нас в свой родной город! Экскурсия была очень насыщенная, интересная и главное душевная! А чего стоит закат на башне!!! Все было просто великолепно! Огромное спасибо!!!
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А
Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого
Отлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. Доступно изложенные исторические справки про
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объекты и места посещения в ходе экскурсии (не перечисляю все, по причине огромного их количества) описание наиболее интересных событий связанных как с самим Новым Афоном так и с локальными точками маршрута. Изложение в формате нон-стоп затягивает в непередаваемое ощущение причастности к событиям давно минувших дней, за что огромное спасибо организатору и экскурсоводу Илоне.
Не могу не отметить особо приятные бонусы от Илоны, это свободный доступ (без очередей) в Новоафонскую пещеру, свободные места в тени у искусственного озера кафе на станции Псырцха (платформа), мгновенно организованный транспорт для подъема до смотровой башни Анакопийской крепости на Иверской горе. Да и ещё замечательная подача дегустации миндального коньяка.
В целом экскурсия оставила неизгладимые положительные впечатления. Со своей стороны всем читающим рекомендую данную экскурсию к освоению.

Отлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. Доступно
Отлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. Доступно
Отлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. Доступно
Отлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. Доступно+6
Отлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. Доступно
Отлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. Доступно
Отлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. Доступно
Отлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. Доступно
Отлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. Доступно
Отлично провели время в хорошей компании, прогулка по достопримечательностям нового афона в формате дружеской встречи. Доступно
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Илья
Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого
Итабу́п иду́дззаны за интересную и познавательную экскурсию по Новому Афону! Илона мастерски провела нас по маршруту, подробно рассказала об истории
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любимого ей города и с особым вниманием отнеслась к детям (их было 4 от 8 до 14 лет). Желаю поменьше попадаться на глаза Ослику! 😜

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юлия
Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого
Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с основными достопримечательностями Афона. Были и в монастыре, и на даче Сталина, и на восстановленной ж/д станции с прекрасным кафе, и даже в пещере, которая поразила своими грандиозными размерами. Было очень интересно и, главное, душевно!
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Всего 15 отзывов в Новом Афоне в категории "Монастыри, церкви, храмы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новом Афоне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. В сердце Абхазии из Нового Афона: Сухум + Черниговка + термальный источник;
  2. Влюбиться в Новый Афон: святыни, горы и следы прошлого;
  3. Отапская пещера и Моквский собор.
Какие места ещё посмотреть в Новом Афоне
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Голубое озеро;
  2. Юпшарский каньон;
  3. Озеро Рица;
  4. Гегский водопад;
  5. Набережная;
  6. Новоафонский монастырь;
  7. Новоафонская пещера.
Сколько стоит экскурсия по Новому Афону в августе 2026
Сейчас в Новом Афоне в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 2200 до 3180. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Новом Афоне на 2026 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 15 ⭐ отзывов, цены от 2200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь