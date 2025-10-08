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Экскурсии в город-призрак из Нового Афона

Найдено 3 экскурсии в категории «Город-призрак» в Новом Афоне, цены от 3135 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Джип-тур «Города-призраки»
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
11 часов
-
5%
42 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур «Города-призраки»
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Понедельник, четверг, суббота 09:00
Завтра в 09:30
12 июн в 09:30
3135 ₽3300 ₽ за человека
Джипинг по городам-призракам и водопадам Восточной Абхазии из Нового Афона
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
На поезде
10 часов
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
Джипинг по городам-призракам и водопадам Восточной Абхазии из Нового Афона
Из Нового Афона - туда, где время остановилось: к городам Ткварчал и Акармара, ГРЭС, и ж/д станции
Начало: Ост. возле Лебединого озера
«Города-призраки Ткуарчал и Акармара — бывшие шахтёрские посёлки постсоветской эпохи, которые природа медленно возвращает себе»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 09:30
Завтра в 09:00
12 июн в 09:00
4275 ₽4500 ₽ за человека
Город-призрак и водопады города Ткуарчал
9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Город-призрак и водопады города Ткуарчал
Начало: Город Новый Афон и Сухум по месту проживания
Расписание: Ежедневно с 10:00
3350 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
Джип-тур «Города-призраки»
Очень насыщенная программа. Водитель порадовал, аккуратный, внимательный. Потрясающие места, великолепная природа. Хотелось бы добавить аудиогид, чтобы не отвлекать водителя от
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движения и при этом получать информацию о местах посещения. Впрочем он не помешал бы и при посещении заброшенного города. У Абхазии есть о ком и о чем рассказать, много исторических событий и великих людей, о которых важно рассказывать людям. Очень благодарны за организацию и сопровождение в этом невероятном путешествии. Спасибо организаторам и водителю!

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М
Джип-тур «Города-призраки»
Отличный гид! Красивые водопады, заброшенный город. Рекомендуем к посещению
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В
Джип-тур «Города-призраки»
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С
Джип-тур «Города-призраки»
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О
Джип-тур «Города-призраки»
Все было великолепно. Водитель Валера был очень доброжелательный, со своими приколами (хорошими😆). Увидели нетронутые цивилизацией водопады).
Манера вождения великолепна, захватывало дух, но при это не страшно, т. к. водитель был уверен и осторожен.
Огромное спасибо за эту незабываемую прогулку. Будем заказывать еще🥰
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А
Джип-тур «Города-призраки»
Экскурсия потрясающая и в тоже время жуткая, глядя на все заброшенные дома и территории. Увидели как пытаются выжить люди в
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горах. Посетили 3 водопада: Святой, Великан и Ирина, они шикарны. Был небольшой оффроад в горы на УАЗ Патриот. Вкусно поели в кафе. Спасибо экскурсоводу-волителю Эрику за хорошее настроение.

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Д
Джип-тур «Города-призраки»
Спасибо большое за тур, все очень понравилось, красивые места, смешенные чувства от увиденного, жена довольна, водитель внимательный, общительный, отличный водитель,
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если предложат покушать в ресторане у водопада не отказываетесь поверье еда отличная, не пожалели и цены как говорил нам гид правда очень бюджетные, если хотите испытать смешенные чувства то выберите этот тур. С уважением Денис.

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Т
Джип-тур «Города-призраки»
Очень интересная и насыщенная программа для любителей и экстрима, и релакса. Необыкновенные водопады, яркие краски осени, ломящиеся от тяжести хурмы
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ветки деревьев вдоль дорог и заснеженные горы - это то, что вам откроется по пути тура. А в конце ждёт приятнейший бонус - посещение термального источника в посёлке Кындык. Всё прошло великолепно, водитель был любезен и внимателен. Спасибо Абхазии за радушный приём!

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С
Джип-тур «Города-призраки»
Отлично провели время, очень продуктивно. Везде успели. Водитель Бэсик просто очаровашка.
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Е
Джип-тур «Города-призраки»
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Всего 42 отзыва в Новом Афоне в категории "Город-призрак"

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Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Город-призрак»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новом Афоне
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Джип-тур «Города-призраки»;
  2. Джипинг по городам-призракам и водопадам Восточной Абхазии из Нового Афона;
  3. Город-призрак и водопады города Ткуарчал.
Какие места ещё посмотреть в Новом Афоне
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Голубое озеро;
  2. Юпшарский каньон;
  3. Озеро Рица;
  4. Гегский водопад;
  5. Новоафонский монастырь;
  6. Набережная;
  7. Новоафонская пещера.
Сколько стоит экскурсия по Новому Афону в июне 2026
Сейчас в Новом Афоне в категории "Город-призрак" можно забронировать 3 экскурсии от 3135 до 4275 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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