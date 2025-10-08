-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур «Города-призраки»
Начало: Ваш отель, по адресу
Расписание: Понедельник, четверг, суббота 09:00
Завтра в 09:30
12 июн в 09:30
3135 ₽
3300 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
Джипинг по городам-призракам и водопадам Восточной Абхазии из Нового Афона
Из Нового Афона - туда, где время остановилось: к городам Ткварчал и Акармара, ГРЭС, и ж/д станции
Начало: Ост. возле Лебединого озера
«Города-призраки Ткуарчал и Акармара — бывшие шахтёрские посёлки постсоветской эпохи, которые природа медленно возвращает себе»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 09:30
Завтра в 09:00
12 июн в 09:00
4275 ₽
4500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Город-призрак и водопады города Ткуарчал
Начало: Город Новый Афон и Сухум по месту проживания
Расписание: Ежедневно с 10:00
3350 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Очень насыщенная программа. Водитель порадовал, аккуратный, внимательный. Потрясающие места, великолепная природа. Хотелось бы добавить аудиогид, чтобы не отвлекать водителя от
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М
Отличный гид! Красивые водопады, заброшенный город. Рекомендуем к посещению
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В
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С
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О
Все было великолепно. Водитель Валера был очень доброжелательный, со своими приколами (хорошими😆). Увидели нетронутые цивилизацией водопады).
Манера вождения великолепна, захватывало дух, но при это не страшно, т. к. водитель был уверен и осторожен.
Огромное спасибо за эту незабываемую прогулку. Будем заказывать еще🥰
Манера вождения великолепна, захватывало дух, но при это не страшно, т. к. водитель был уверен и осторожен.
Огромное спасибо за эту незабываемую прогулку. Будем заказывать еще🥰
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А
Экскурсия потрясающая и в тоже время жуткая, глядя на все заброшенные дома и территории. Увидели как пытаются выжить люди в
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Д
Спасибо большое за тур, все очень понравилось, красивые места, смешенные чувства от увиденного, жена довольна, водитель внимательный, общительный, отличный водитель,
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Т
Очень интересная и насыщенная программа для любителей и экстрима, и релакса. Необыкновенные водопады, яркие краски осени, ломящиеся от тяжести хурмы
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С
Отлично провели время, очень продуктивно. Везде успели. Водитель Бэсик просто очаровашка.
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Е
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Всего 42 отзыва в Новом Афоне в категории "Город-призрак"
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Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Город-призрак»
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