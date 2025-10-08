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движения и при этом получать информацию о местах посещения. Впрочем он не помешал бы и при посещении заброшенного города. У Абхазии есть о ком и о чем рассказать, много исторических событий и великих людей, о которых важно рассказывать людям. Очень благодарны за организацию и сопровождение в этом невероятном путешествии. Спасибо организаторам и водителю!