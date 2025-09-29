Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Новом Афоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Новом Афоне, цены от 2200 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
На машине
6 часов
-
30%
50 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Уникальная экскурсия по Абхазии: природа, история и местные деликатесы
Абхазия - удивительный край с богатой историей и живописной природой. Узнайте о культуре и традициях этого самобытного региона, посетив его самые красивые места
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 830 ₽16 900 ₽ за всё до 7 чел.
Из Нового Афона - к красавице Рице
На автобусе
8 часов
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Из Нового Афона - к красавице Рице
Путешествие в мир горных озёр и каньонов Абхазии. Узнайте о легендах, полюбуйтесь водопадами и насладитесь видами озера Рица
Начало: По вашему адресу
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:15
Сегодня в 10:15
11 дек в 10:15
2200 ₽ за человека
Из Нового Афона - в село у подножья гор
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Нового Афона - в село у подножья гор
Узнайте о жизни Абхазии, посетив старинные соборы и пещеры, и почувствуйте гостеприимство местных жителей в горном селе
Начало: По договорённости с организатором
13 дек в 08:00
16 дек в 08:00
25 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кирилл
    29 сентября 2025
    Из Нового Афона - к красавице Рице
    Прекрасная экскурсия. Самая недорогая и грамотная. Продуман завоз к качественным производителям меда спиртного и сыра. Впервые попробовал хорошее абхазское вино.
    читать дальше

    Мед - отдельная история - пасечник Тенгиз - большой профессионал, дал много полезной информации. Ну, и спасибо экскурсоводу Саиде - просто молодец. Рекомендую.

  • С
    Светлана
    18 сентября 2025
    Из Нового Афона - к красавице Рице
    Отличная экскурсия, комфортабельный автобус, прекрасный экскурсовод, история Абхазии, легенды, виды, дегустации. Жаль на дачу Сталина не попали(Озеро Рица, вид сверху особенно незабываемо.
    Отличная экскурсия, комфортабельный автобус, прекрасный экскурсовод, история Абхазии, легенды, виды, дегустации. Жаль на дачу Сталина не попали(Озеро Рица, вид сверху особенно незабываемо.
  • Ш
    Шарафеева
    25 августа 2025
    Из Нового Афона - к красавице Рице
    Нам очень понравилась экскурсия. Мадина понятно и доступно рассказывала об истории своего края. У неё приятный голос, грамотная и выразительная
    читать дальше

    речь, это человек с хорошим чуством юмора. На протяжении всего маршрута заботилась о нас, как будто мы давно знакомы. Ей хотелось показать и рассказать о каждом местечке пути, как можно больше. Время пролетело незаметно.
    Водителю тоже большая благодарность. Это профессионал! Нисколько не страшно было ехать по серпантину да ещё и веселил нас музыкой на обратном пути.

  • Е
    Елена
    18 августа 2025
    Из Нового Афона - к красавице Рице
    Бронировали экскурсию из Сухума на Рицу. Ооочень понравилось. Мадина очень приятная, улыбчивая, располагающая к себе и к общению грамотная девушка.
    читать дальше

    Экскурсия длительная, но время прошло незаметно, очень много информации, прекрасные локации. Аляс- очень аккуратный водитель! Мадина,огромное спасибо за Ваш труд, за Ваше обаяние и прекрасно проведённый день!!! Екатеринбург Вас не забудет🩷😃

  • О
    Ольга
    7 августа 2025
    Из Нового Афона - к красавице Рице
    С нами была Мадина. Забрали нас от отеля на горе, на автобусе. Сначала 3 дегустации, долго, но интересно, особенно про
    читать дальше

    мед прям топ рассказчик, поняла, что всю жизнь вообще не так хранили и ели мед. Потом маршрут к озеру. Мадина предложила смотреть озеро со всех сторон и мы поехали на северную часть по жутко страшному и красивому серпантину за 500 рэ с человека. Там увидели издалека кусочек озера, вообще не стоило туда ехать, т. к. главная часть озера красивенная и этого вполне достаточно, чтобы насладиться красотой. Еще захватили 2 водопада, малюсенькие. Голубое озеро, красиво. Покатались на зиплайне. В целом, все прошло хорошо. Мадина очень приятная, деликатная, рассказы интересные, приятный голос, делала экскурсию очень приятной, интересной и комфортной. За такую цену просто песня! Рекомендую

  • Т
    Татьяна
    15 июля 2025
    Из Нового Афона - к красавице Рице
    Очень интересная экскурсия. Экскурсовод Саида очень внимательная, приветливая, помимо достопримечательностей, расскажет все тонкости для путешественников. Водителю Альберту это отдельное спасибо!
    Очень интересная экскурсия. Экскурсовод Саида очень внимательная, приветливая, помимо достопримечательностей, расскажет все тонкости для путешественников. Водителю Альберту это отдельное спасибо!
  • Н
    Надежда
    23 мая 2025
    Из Нового Афона - к красавице Рице
    Прекрасная экскурсия и отличный экскурсовод Мадина, чувствовали себя как самые дорогие гости 😊
    Прекрасная экскурсия и отличный экскурсовод Мадина, чувствовали себя как самые дорогие гости 😊

