Новый Афон — один из самых знаменитых курортных городов Абхазии.
Здесь вас ждут живописный горный пейзаж, ласковое море с чистыми пляжами и невероятное количество зеленых растений. Но Новый Афон знаменит не только своей прекрасной природой, но и святыми местами. Одно из которых — Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь.
Здесь вас ждут живописный горный пейзаж, ласковое море с чистыми пляжами и невероятное количество зеленых растений. Но Новый Афон знаменит не только своей прекрасной природой, но и святыми местами. Одно из которых — Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь.
Ближайшие даты:
20
апр
апр
21
апр
апр
22
апр
апр
23
апр
апр
24
апр
апр
25
апр
апр
26
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Новоафонский монастырь
- Тропа грешников
- Лебединое озеро
- Рукотворный водопад на р. Псцырха
- Храм Симона Канонита
- Келья Симона Канонита
- Анакопия
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Вы посетите Новоафонский монастырь — крупнейшая религиозная святыня Абхазии. Новоафонский монастырский комплекс объединяет шесть храмов. Пройдёте по тропе грешников, увидите лебединое озеро и рукотворный водопад на реке Псцырха.
Посетите Храм Симона Канонита — интереснейшее архитектурное и культовое сооружение раннего средневековья, покорите Иверскую гору с крепостью Анакопия
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно–экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Входные билеты в пещеру — 700 рублей
- Анкопия - 250 р
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр
- Место начала и завершения?
- По согласованию с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по договоренностиЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нового Афона
Индивидуальные
На весь день
Новый Афон
Выездные
Похожие туры из Нового Афона
Индивидуальная
6 часов
Яркое путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады и другие символы страны на авто-пешеходной экскурсии
Ваш отель в Новом Афоне
Сегодня
Завтра
22 апр
23 апр
1375011 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
в Новом Афоне
Сегодня
Завтра
22 апр
23 апр
13 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Обзорная экскурсия в Сухум из Нового Афона
По согласованию с туристом
Сегодня
Завтра
22 апр
23 апр
25 000₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании