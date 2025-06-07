Новый Афон — один из самых знаменитых курортных городов Абхазии.
Здесь вас ждут живописный горный пейзаж, ласковое море с чистыми пляжами и невероятное количество зеленых растений. Но Новый Афон знаменит не только своей прекрасной природой, но и святыми местами. Одно из которых — Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь.
Здесь вас ждут живописный горный пейзаж, ласковое море с чистыми пляжами и невероятное количество зеленых растений. Но Новый Афон знаменит не только своей прекрасной природой, но и святыми местами. Одно из которых — Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Вы посетите Новоафонский монастырь — крупнейшая религиозная святыня Абхазии. Новоафонский монастырский комплекс объединяет шесть храмов. Пройдёте по тропе грешников, увидите лебединое озеро и рукотворный водопад на реке Псцырха. Посетите Храм Симона Канонита — интереснейшее архитектурное и культовое сооружение раннего средневековья, покорите Иверскую гору с крепостью Анакопия Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация: Время проведения экскурсии согласовывается индивидуально. В цену включено транспортно–экскурсионное обслуживание только с выездом из Сухума. Из других городов наши услуги будут стоить дороже, потому что мы находимся в Сухуме
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новоафонский монастырь
- Тропа грешников
- Лебединое озеро
- Рукотворный водопад на р. Псцырха
- Храм Симона Канонита
- Келья Симона Канонита
- Анакопия
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты в пещеру - 1000 рублей
- Анкопия - 250 р
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Время проведения экскурсии согласовывается индивидуально
- В цену включено транспортно-экскурсионное обслуживание только с выездом из Сухума. Из других городов наши услуги будут стоить дороже, потому что мы находимся в Сухуме
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Выражаем огромную благодарность нашему водителю и экскурсоводу Алясу. Аккуратное вождение, невероятные впечатления от поездки. Познакомились по ближе с историей, культурой народа Абхазии. Новый Афон нас очень впечатлил, красивая природа, архитектура
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Б
Выражаем огромную благодарность нашему водителю и экскурсоводу Алясу. Аккуратное вождение, невероятные впечатления от поездки. Познакомились по ближе с историей, культурой народа Абхазии. Новый Афон нас очень впечатлил, красивая природа, архитектура
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Е
13 августа были на экскурсии по Новому Афону. Замечательная экскурсия! Получили море впечатлений и воспоминаний о достопримечательностях Нового Афона. Большая благодарность водителю - экскурсоводу Алиасу за отлично проведенный день. Алиас профессионал своего дела, учитывал все наши пожелания он доброжелательный, позитивный человек.
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A
Очень красивая и познаватьная экскурсия! Спасибо гиду Леону! Всем советую! Не будете разочарованы!
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А
Очень красивая и познаватьная экскурсия! Спасибо гиду Леону! Всем советую! Не будете разочарованы!
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В
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