Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Новый Афон — один из самых знаменитых курортных городов Абхазии.



Здесь вас ждут живописный горный пейзаж, ласковое море с чистыми пляжами и невероятное количество зеленых растений. Но Новый Афон знаменит не только своей прекрасной природой, но и святыми местами. Одно из которых — Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь. 5 7 отзывов

Радуга Ваш гид в Новом Афоне Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 9000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 7 отзывов 🇷🇺 русский 6 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Вы посетите Новоафонский монастырь — крупнейшая религиозная святыня Абхазии. Новоафонский монастырский комплекс объединяет шесть храмов. Пройдёте по тропе грешников, увидите лебединое озеро и рукотворный водопад на реке Псцырха. Посетите Храм Симона Канонита — интереснейшее архитектурное и культовое сооружение раннего средневековья, покорите Иверскую гору с крепостью Анакопия Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация: Время проведения экскурсии согласовывается индивидуально. В цену включено транспортно–экскурсионное обслуживание только с выездом из Сухума. Из других городов наши услуги будут стоить дороже, потому что мы находимся в Сухуме

Ежедневно, по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Новоафонский монастырь

Тропа грешников

Лебединое озеро

Рукотворный водопад на р. Псцырха

Храм Симона Канонита

Келья Симона Канонита

Анакопия Что включено Транспортно-экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Входные билеты в пещеру - 1000 рублей

Анкопия - 250 р

Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.) Место начала и завершения? По согласованию с туристом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, по договоренности Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Важная информация Время проведения экскурсии согласовывается индивидуально

В цену включено транспортно-экскурсионное обслуживание только с выездом из Сухума. Из других городов наши услуги будут стоить дороже, потому что мы находимся в Сухуме Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.