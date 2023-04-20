Новый Афон - жемчужина Абхазии

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Новый Афон — один из самых знаменитых курортных городов Абхазии.

Здесь вас ждут живописный горный пейзаж, ласковое море с чистыми пляжами и невероятное количество зеленых растений. Но Новый Афон знаменит не только своей прекрасной природой, но и святыми местами. Одно из которых — Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь.
Новый Афон - жемчужина Абхазии
Новый Афон - жемчужина Абхазии
Новый Афон - жемчужина Абхазии
Новый Афон - жемчужина Абхазии
Новый Афон - жемчужина Абхазии
Новый Афон - жемчужина Абхазии
Новый Афон - жемчужина Абхазии
Новый Афон - жемчужина Абхазии
Ближайшие даты:
20
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Что вас ожидает:

  • Новоафонский монастырь
  • Тропа грешников
  • Лебединое озеро
  • Рукотворный водопад на р. Псцырха
  • Храм Симона Канонита
  • Келья Симона Канонита
  • Анакопия
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Вы посетите Новоафонский монастырь — крупнейшая религиозная святыня Абхазии. Новоафонский монастырский комплекс объединяет шесть храмов. Пройдёте по тропе грешников, увидите лебединое озеро и рукотворный водопад на реке Псцырха.
Посетите Храм Симона Канонита — интереснейшее архитектурное и культовое сооружение раннего средневековья, покорите Иверскую гору с крепостью Анакопия

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в пещеру — 700 рублей
  • Анкопия - 250 р
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
Новый Афон
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