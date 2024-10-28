Водопад Мужские Слёзы – экскурсии в Новом Афоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопад Мужские Слёзы» в Новом Афоне, цены от 3200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
На машине
6 часов
-
20%
44 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Уникальная экскурсия по Абхазии: природа, история и местные деликатесы
Абхазия - удивительный край с богатой историей и живописной природой. Узнайте о культуре и традициях этого самобытного региона, посетив его самые красивые места
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 520 ₽16 900 ₽ за всё до 7 чел.
Из Нового Афона - по национальному парку к озеру Рица
На машине
6.5 часов
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Нового Афона - по национальному парку к озеру Рица
Погрузитесь в мир природы Абхазии, посетив Юпшарский каньон и озеро Рица. Узнайте о местных традициях и легендах, насладитесь дегустацией мёда и вина
Завтра в 09:00
13 апр в 09:00
11 050 ₽13 000 ₽ за всё до 7 чел.
Джип-тур из Нового Афона - к озеру Рица и Гегскому водопаду
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
8 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив озеро Рица и Гегский водопад. Откройте для себя уникальные природные объекты и насладитесь захватывающими видами
Начало: У вашего отеля в Новом Афоне или Гудауте
Расписание: ежедневно в 09:00
1 мая в 09:00
2 мая в 09:00
3200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    28 октября 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Очень интересная и увлекательная поездка. Мы посмотрели великолепные виды (горы, реки, каньон), поплавали по озеру Рица на катамаране и насладились
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    свежим воздухом Абхазии. Вся дорога была комфортной, Радж рассказал нам много много интересного про страну, народ, традиции. Останавливались в самых красивых местах и любовались природой. Спасибо большое за такую замечательную поездку! Жаль только, что время так быстро пролетело.

    Очень интересная и увлекательная поездка. Мы посмотрели великолепные виды (горы, реки, каньон), поплавали по озеру РицаОчень интересная и увлекательная поездка. Мы посмотрели великолепные виды (горы, реки, каньон), поплавали по озеру РицаОчень интересная и увлекательная поездка. Мы посмотрели великолепные виды (горы, реки, каньон), поплавали по озеру РицаОчень интересная и увлекательная поездка. Мы посмотрели великолепные виды (горы, реки, каньон), поплавали по озеру РицаОчень интересная и увлекательная поездка. Мы посмотрели великолепные виды (горы, реки, каньон), поплавали по озеру РицаОчень интересная и увлекательная поездка. Мы посмотрели великолепные виды (горы, реки, каньон), поплавали по озеру Рица
  • Ю
    Юлия
    3 октября 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    От души благодарим Дамея за прекрасную экскурсию. Было весело, познавательно и очень красиво. Рекомендуем и с удовольствием обратимся снова. Организация на высшем уровне 👍🏻
    От души благодарим Дамея за прекрасную экскурсию. Было весело, познавательно и очень красиво. Рекомендуем и сОт души благодарим Дамея за прекрасную экскурсию. Было весело, познавательно и очень красиво. Рекомендуем и сОт души благодарим Дамея за прекрасную экскурсию. Было весело, познавательно и очень красиво. Рекомендуем и сОт души благодарим Дамея за прекрасную экскурсию. Было весело, познавательно и очень красиво. Рекомендуем и с
  • С
    Светлана
    24 сентября 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    У нас была поездка на Рицу + по пути заезжали на винодельню, обалденные смотровые площадки, водопады, мосты. Было интересно красиво
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    насыщенно приятно. Дамей - профессионал своего дела. Плюс ко всему еще классные фото и видео нам заснял, за это прям отдельное спасибо. Мы, честно говоря, ребята капризные и требовательные, остались в полном восторге. В общем, большое спасибо Дамею за отличную экскурсию! Желаем процветания и довольных клиентов.

    У нас была поездка на Рицу + по пути заезжали на винодельню, обалденные смотровые площадки, водопадыУ нас была поездка на Рицу + по пути заезжали на винодельню, обалденные смотровые площадки, водопадыУ нас была поездка на Рицу + по пути заезжали на винодельню, обалденные смотровые площадки, водопадыУ нас была поездка на Рицу + по пути заезжали на винодельню, обалденные смотровые площадки, водопадыУ нас была поездка на Рицу + по пути заезжали на винодельню, обалденные смотровые площадки, водопады

Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Водопад Мужские Слёзы»

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  3. Джип-тур из Нового Афона - к озеру Рица и Гегскому водопаду
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Гегский водопад
Сколько стоит экскурсия по Новому Афону в апреле 2025
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