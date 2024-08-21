Рицинский реликтовый национальный парк – экскурсии в Новом Афоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Рицинский реликтовый национальный парк» в Новом Афоне, цены от 13 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
На машине
скидка
20%
35 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Уникальная экскурсия по Абхазии: природа, история и местные деликатесы
Абхазия - удивительный край с богатой историей и живописной природой. Узнайте о культуре и традициях этого самобытного региона, посетив его самые красивые места
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1690013 520 за всё до 7 чел.
На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
На машине
На кабриолете
19 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица: путешествие через красоты Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых пейзажей Абхазии, путешествуя на кабриолете к озеру Рица. Великолепные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
14 110 за всё до 3 чел.
Впервые в Абхазии
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
10 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Новом Афоне
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Батейкин
    21 августа 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Обязательно к посещению, мы не то что остались довольны, мы в восторге. Таких красивых мест не видели в жизни. Огромное спасибо Амзе за такие эмоции и воспоминания!
    Обязательно к посещению, мы не то что остались довольны, мы в восторге. Таких красивых мест не
  • А
    Алена
    13 августа 2024
    Впервые в Абхазии
    Экскурсия очень понравилась. Нас забрали в назначенное время и на комфортабельном автомобиле привезли по всему маршруту. Сначала мы заехали в,,
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    Абхазскую сказку,,- семейная сыроварня и винодельня. Побывали на прекраснейшем водопаде, красавице Рице. Катались на катамаране. Посетили Юпшерское учелье. Нам очень интересно рассказали легенды происхождения озера Рица и самой страны. Мы влюбились в эту страну и решили, сто вернемся сюда еще. Огромное спасибо за эту экскурсию и порцию неописуемой красоты.

  • Л
    Лидия
    11 августа 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Сегодня были на экскурсии с Ахрой. Остались очень довольны экскурсией. Побывали во многих красивых местах, которые планировали посетить. Услышали душевный
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    рассказ об Абхазии. Приятно быть с человеком который любит свою родину, свой народ, историю своей земли. Очень тактичный и приятный собеседник. Красота Абхазии завораживает. Хочется вернуться сюда снова. Рекомендуем данную экскурсию. Мы остались очень довольны.

  • И
    Иван
    3 августа 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
    Экскурсия была очень интересной, наш гид - Алхас сразу же расположил к себе, очень интересно все рассказывал, был вежлив, поддерживал любые темы. Дополнительно рассказал в какие места можно сходить, где можно вкусно поесть. Мы с супругой остались очень довольно!
  • В
    Василий
    23 июля 2024
    Впервые в Абхазии
    Путешествие для нас с детьми проводил гид Гудиса. Забрал из отеля в оговоренное время. Грамотно выстроил маршрут, поэтому во все места попадали не в пик. Интересные рассказы об истории Абхазии, особенностях абхазского языка и пара прекрасных легенд напоследок 👍
    Путешествие для нас с детьми проводил гид ГудисаПутешествие для нас с детьми проводил гид ГудисаПутешествие для нас с детьми проводил гид ГудисаПутешествие для нас с детьми проводил гид Гудиса
  • О
    Ольга
    19 июля 2024
    На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
    Экскурсия на кабриолете очень понравилась, горы и ветер в лицо. Виды просто восхитительные. Адгур супер человек и интересный собеседник, время пролетело незаметно.
    Экскурсия на кабриолете очень понравилась, горы и ветер в лицо. Виды просто восхитительные. Адгур супер человекЭкскурсия на кабриолете очень понравилась, горы и ветер в лицо. Виды просто восхитительные. Адгур супер человекЭкскурсия на кабриолете очень понравилась, горы и ветер в лицо. Виды просто восхитительные. Адгур супер человекЭкскурсия на кабриолете очень понравилась, горы и ветер в лицо. Виды просто восхитительные. Адгур супер человекЭкскурсия на кабриолете очень понравилась, горы и ветер в лицо. Виды просто восхитительные. Адгур супер человек
  • В
    Виктория
    6 июля 2024
    На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
    Спасибо большое Адгуру за незабываемое путешествие по живописным местам, интересную экскурсию и полезные советы! Машина с открытым верхом-то, что надо для такой поездки!
  • А
    Андрей
    6 июля 2024
    На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
    Прекрасный экскурсовод,рассказывал обо всем как будто читал сказку,захватывающе,не занудно. Позитивный человек,в день экскурсии встретились впервые,но общались как будто были знакомы задолго до этого. Ну и заключительной деталью, был конечно же автомобиль чистый,ухоженный. Впечатления от поездки 100% положительные. Спасибо Адгуру за незабываемые эмоции!!!!
    Прекрасный экскурсовод,рассказывал обо всем как будто читал сказку,захватывающе,не занудно
  • В
    Валерия
    1 марта 2024
    Впервые в Абхазии
    Были на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавице Рицце. По дороге останавливались
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    в очень красивых местах. - в волшебном лесу, на мужских и девичьих слезах. Заехали в абхазскую деревню - посетили семейную винодельню, сыроварню с вкусными сырами. Понравилось абсолютно всё! Алхаз очень интересно рассказывал о достопримечательностях и о своей стране. Буквально влюбил нас в Абхазию. Приехав сюда впервые - мы думали - посмотрим и поставим себе галочку, что побывали в этой стране. Сейчас же, после этой экскурсии, мы уже планируем провести летний отдых здесь и уверена, что ещё не раз вернемся сюда - в эти красивейшие места!

    Были на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавицеБыли на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавицеБыли на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавицеБыли на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавицеБыли на экскурсии с Алхазом. Экскурсия очень понравилась - нас отвезли на комфортном автомобиле к красавице

Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Рицинский реликтовый национальный парк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новом Афоне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Душевное путешествие по Абхазии (из Нового Афона)
  2. На кабриолете из Нового Афона к озеру Рица
  3. Впервые в Абхазии
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Гегский водопад
Сколько стоит экскурсия по Новому Афону в августе 2024
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