Водная прогулка
Путешествие по восточной Абхазии: от рыбалки до самшитовой рощи
Проведите незабываемый день в восточной Абхазии, наслаждаясь рыбалкой, домашним вином и прогулками по самшитовой роще
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 апр в 09:00
17 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Через альпийские луга к озеру Мзы
Индивидуальная экскурсия в Новом Афоне: высокогорная Абхазия, озеро Рица, Гегский водопад и конная прогулка по альпийским лугам
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 апр в 09:00
15 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по живописным местам Нового Афона
Погрузитесь в атмосферу Нового Афона, исследуя Юпшарский каньон, Голубое озеро и водопады. Наслаждайтесь природой и легендами этих мест в удобном для вас ритме
Начало: Ваш отель в Новом Афоне
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 апр в 09:00
8000 ₽ за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Новому Афону в категории «Иверская гора»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новом Афоне
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Новом Афоне
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Новому Афону в апреле 2025
Сейчас в Новом Афоне в категории "Иверская гора" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Забронируйте экскурсию в Новом Афоне на 2025 год по теме «Иверская гора», 1 ⭐ отзыв, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь